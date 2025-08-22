Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm Tập đoàn T&T Group

Ngày 20/8/2025, trong khuôn khổ cấp Nhà nước tới Việt Nam,Quốc vương BhutanJigmeKhesar NamgyelWangchuck và Hoàng hậu,cùng Đoàn cấp cao tới thămTập đoànT&TGroup.

Tại buổi tiếp, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group – ông Đỗ Quang Hiển đã nồng nhiệt chào mừng Quốc vương, Hoàng hậu và Đoàn đại biểu cấp cao Bhutan.

Tiên phong hiện thực hóa định hướng hợp tác Việt Nam – Bhutan

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã chia sẻ các hoạt động nổi bật của Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB. Theo đó, T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, với hơn 80.000 cán bộ nhân viên; hơn 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết; hoạt động tập trung vào 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, cũng là những ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước, điển hình như tài chính đầu tư; bất động sản; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp…

Quốc vương Bhutan cùng Hoàng hậu đến thăm Tập đoàn T&T Group.

Trong đó, Ngân hàng SHB hiện nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ 40.657 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825 nghìn tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, vốn hoá SHB vượt 3 tỷ USD, cổ phiếu SHB nằm trong nhóm cổ phiếu trụ cột VN30.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong một số lĩnh vực đang là thế mạnh của Bhutan và cũng là thế mạnh của T&T Group như: du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Sở hữu tiềm lực và kinh nghiệm đa ngành, T&T Group và Ngân hàng SHB có đủ năng lực để tham gia, triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn hợp tác với Bhutan.

Đề xuất Vietravel Airlines hợp tác với Bhutan Airlines mở đường bay mới

Đặc biệt, trong lĩnh vực hàng không, với lợi thế T&T Group đang sở hữu hãng hàng không Vietravel Airlines, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đề xuất với Quốc vương Bhutan việc mở đường bay thẳng giữa Bhutan và Việt Nam thông qua việc hợp tác với Bhutan Airlines. Việc mở đường bay trực tiếp không chỉ thúc đẩy du lịch, vận chuyển hàng hóa, mà còn góp phần quan trọng trong phát triển giao thương, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói riêng; giữa Bhutan và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Bên cạnh đó, để phát huy tiềm năng du lịch tâm linh, T&T Group đang đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm như dự án Cảng hàng không Quảng Trị, kết hợp với Vietravel Airlines để khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi văn hóa, tôn giáo, mở rộng hợp tác du lịch tâm linh.

Quốc vương Bhutan cùng Hoàng hậu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB

Tại buổi gặp gỡ, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng khi đến thăm Tập đoàn T&T Group nói riêng, Việt Nam nói chung đúng vào dịp kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước. Quốc vương gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Tập đoàn T&T Group; đồng thời hoan nghênh, khuyến khích và đánh giá cao đề nghị hợp tác từ phía T&T Group. Quốc vương khẳng định, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cũng chia sẻ về tầm nhìn phát triển Thành phố Thức tỉnh – dự án đô thị mới mà Bhutan đang triển khai. Với quy mô lớn, đòi hỏi nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế, nhà ga, cùng nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng và thiết bị, Bhutan mong muốn tăng cường hợp tác, tìm kiếm thêm nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

T&T Group với kinh nghiệm triển khai các dự án BĐS quy mô lớn và phát triển các nguồn năng lượng xanh, sạch… hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này.

Bhutan hiện được biết đến là quốc gia duy nhất trên thế giới đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), lấy phát triển xanh làm trụ cột trong chiến lược phát triển. Đây cũng chính là định hướng mà T&T Group kiên định theo đuổi, thể hiện qua các dự án năng lượng tái tạo, đô thị sinh thái và thành phố xanh. Sự tương đồng về tầm nhìn phát triển bền vững giữa Bhutan và T&T Group mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, năng lượng và đô thị xanh, thông minh, nơi T&T Group đã khẳng định năng lực tại Việt Nam và trên trường quốc tế.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cho biết thêm, bên cạnh những thế mạnh truyền thống về văn hóa, môi trường, du lịch tâm linh…, Bhutan cũng rất chú trọng tới các động lực tăng trưởng kinh tế mới, nổi bật là tài sản số. Việt Nam hiện cũng đã có Luật Công nghiệp công nghệ số; đồng thời đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để triển khai các sàn giao dịch tài sản số.

T&T Group và Ngân hàng SHB là những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm đa ngành cùng sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này. Những lợi thế đó không chỉ khẳng định năng lực tham gia mà còn tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác, triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong tương lai.

Quốc vương Bhutan cùng Hoàng hậu và đoàn đại biểu cấp cao Bhutan chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc". Trong khi đó, Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.