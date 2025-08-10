Hà Nội

Quảng Ngãi chi 2.200 tỷ xây cầu có hình tượng bờ xe nước qua sông Trà Khúc

Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới với tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng.

Theo Hà Nam/TPO

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước, kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của đô thị bên sông.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới, với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng.

Công trình thuộc nhóm B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn phường Nghĩa Lộ và phường Trương Quang Trọng.

Cầu được thiết kế cấp đặc biệt bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, dài hơn 577m, bề rộng 28m, trong đó phần cầu treo dây võng dài khoảng 522m, tải trọng thiết kế HL 93.

anh-4445555-1942.jpg
Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1 sắp được xây dựng.

Dự án còn bao gồm hầm chui đường Tôn Đức Thắng rộng 11,5m, tĩnh không 3,5m; các nút giao được tổ chức bằng đảo xuyến và điều khiển giao thông bằng vạch sơn, biển báo.

Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2027.

Trước đó, phương án thiết kế được chọn qua cuộc thi kiến trúc toàn quốc. Công trình sẽ lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị trung tâm tỉnh lỵ trong tương lai.

tra-khuc.jpg
Thiết kế cầu Trà Khúc 1 được lấy ý tưởng từ bờ xe nước.

Sau khi cầu mới hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ được tháo dỡ, chấm dứt hơn 60 năm sử dụng.

Cầu Trà Khúc 1 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ cầu trơ sắt thép, rơi rụng bê tông. Thời gian qua, chính quyền phải cấm xe trọng tải lớn qua lại, đóng cầu khi lũ vượt báo động 3.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, cải thiện năng lực vận tải, kết nối cửa ngõ phía bắc vào trung tâm thành phố, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc và thay đổi diện mạo đô thị bên sông Trà Khúc.

