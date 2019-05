Xe tăng hạng nhẹ ít thấy của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Bắt đầu từ năm 1966, Tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam khi đó là tướng Westmoreland đã khẳng định chiến trường này cần tới M551 Sheridan - loại xe tăng hạng nhẹ hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ của Mỹ. Nguồn ảnh: Archive. Tuy nhiên khi đó, do một mình xe tăng hạng nhẹ M551 sử dụng một loại đạn nên phía hậu cần Mỹ cho rằng đạn trong kho chứa của Mỹ dành cho loại xe tăng này sẽ không đủ để cung cấp cho M551 khi nó lao vào một cuộc chiến quy mô lớn như ở miền Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: Archive. Tới tận năm 1968 - khi mà chiến tranh Việt Nam leo thang lên tới đỉnh điểm, quân đội Mỹ mới chịu... chuẩn bị đạn cho M551 đầy đủ để nó có thể tham chiến. Nguồn ảnh: Archive. Loại đạn mà chiếc xe tăng hạng nhẹ này sử dụng là loại đạn pháo cỡ 152mm không vỏ cực kỳ độc đáo. Đây là loại đạn pháo có sơ tốc thấp, chuyên được sử dụng để bắn đạn xuyên phá để phục vụ tác chiến chống xe tăng. Nguồn ảnh: Archive. Ngoài ra, nòng pháo 152mm của M551 cũng có khả năng triển khai tên lửa với việc phóng được tên lửa MGM-51 Shillelagh - một loại tên lửa chống tăng phóng từ đầu nòng phổ biến của quân đội Mỹ thời thập niên 60 tới 70 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Archive. Trên chiến trường Việt Nam, sau nhiều lần trì hoãn phải tới tận tháng 1/1969 những chiếc Sheridan đầu tiên mới có mặt. Tính tới hết năm 1970, có ít nhất 200 chiếc M551 đã có mặt tại miền Nam. Nguồn ảnh: Corbis. Các nhiệm vụ chính của M551 trên chiến trường Việt Nam bao gồm thám sát, tuần tra đêm và dọn đường. Ước tính loại xe tăng này đã thực hiện 520 nhiệm vụ, di chuyển khoảng 50.000 km trong thời gian tham chiến ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Archive. Loại đạn không vỏ mà M551 sử dụng là đặc biệt nguy hiểm và dễ bị kích nổ bằng ngoại lực bên ngoài. Khi trong trạng thái hành quân, kíp chiến đấu trên chiếc M551 được khuyến cáo không nên nạp đạn sẵn vào nòng mà chỉ nên nạp đạn khi chắc chắn sẽ bắn viên đạn đó đi ngay sau đó. Nguồn ảnh: Archive. Ngày 15/2/1969, chỉ khoảng 1 tháng kể từ khi đặt chân với Việt Nam một chiếc xe tăng hạng nhẹ M551 Sheridan đã cán phải một quả mìn chống tăng của Quân Giải phóng. Vụ nổ được cho là không quá mạnh nhưng đã... kích nổ một viên đạn 152mm bên tronng khiến chiếc xe tăng đó bị phá huỷ. Nguồn ảnh: Archive. Tới năm 1969, trong một chuyến... vượt suối ba trên tổng số 9 chiếc Sharidan tham gia cuộc hành quân đã cán mìn và tan xác với lý do tương tự. Thậm chí Quân đội Mỹ còn ghi nhận vào tháng 3/1971, chỉ trong một ngày năm chiếc Sharidan đã bị súng chống tăng B-41 của ta tiêu diệt, tất cả đều do đạn pháo bị kích nổ từ bên trong. Nguồn ảnh: Archive. Với trọng lượng nhẹ chỉ 15 tấn, M551 tỏ ra phù hợp với địa hình bùn lầy nhất là vào mùa mưa ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên do giáp bọc nhôm quá mỏng và đạn pháo không vỏ cực kỳ nguy hiểm khi bảo quản trong xe đã khiến quân đội Mỹ ngán ngẩm tới tận cổ loại xe tăng này. Nguồn ảnh: Archive. Mặc dù vậy tới tận năm 1978, quân đội Mỹ mới bắt đầu tiến hành loại biên dần loại xe tăng này ra khỏi biên chế. Tới tận ngày nay, đây vẫn là loại xe tăng hạng nhẹ cuối cùng phục vụ quân đội Mỹ, chưa có bất cứ một chiếc xe tăng hạng nhẹ nào thay thế vị trí của nó trong biên chế quân đội nước này. Nguồn ảnh: Archive. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp Mỹ trên chiến trường Việt Nam.

