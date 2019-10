Vũ khí "made in Việt Nam" mang ra nước ngoài khiến thế giới trầm trồ

Tại triển lãm Indo Defence - triển lãm quân sự quốc phòng lớn bậc nhất Đông Nam Á, quy tụ hàng trăm nhà thầu quốc phòng tới từ nhiều quốc gia - Việt Nam đã mang tới trưng bày rất nhiều loại vũ khí do chúng ta tự sản xuất... tất cả đều nhận được sự chú ý, đánh giá tích cực của giới quan sát quốc tế. Nguồn ảnh: Firearmblog. Chủ yếu, các loại vũ khí được Việt Nam mang tới đây đều là vũ khí cá nhân. Tuy nhiên có thể khẳng định đây là một bước tiến rất lớn với ngành công nghiệp chế tạo vũ khí của Việt Nam. Nguồn ảnh: Firearmblog. Các loại vũ khí có thể thấy ở triển lãm bao gồm súng trường, súng trường tấn công, súng tiểu liên, súng phóng lựu, súng ngắn, súng bắn tỉa,... Nguồn ảnh: Firearmblog. Không thể thiếu được là bóng dáng của súng phóng lựu M-79 - loại súng phóng lựu được Việt Nam tự chế tạo và biên chế cho toàn quân. Nguồn ảnh: Firearmblog. Với đặc điểm bắn được theo quỹ đạo cầu vồng vượt vật cản, tầm bắn lấp được khoảng trống giữa cối cá nhân với lựu đạn ném tay, M-79 được coi là vũ khí bộ binh cực kỳ nguy hiểm khi tác chiến ở cự ly tiêu chuẩn. Nguồn ảnh: Firearmblog. Hiện tại, Việt Nam có thể tự chủ chế tạo đầy đủ từ súng cho tới đạn của loại vũ khí này. Đặc biệt, M-79 của Việt Nam còn được cải biên thêm kính ngắm, nâng cao hiệu quả tác chiến so với phiên bản gốc do Mỹ thiết kế. Nguồn ảnh: Firearmblog. Một trong những loại vũ khí cực lạ do Việt Nam sản xuất xuất hiện tại triển lãm này đó là súng trường Lee Enfield. Đây là loại súng trường lên đạn từng viên do Anh sản xuất trong quá khứ, chưa từng được biên chế chính thức trong quân đội ta. Nguồn ảnh: Firearmblog. Khẩu súng trường này nổi tiếng với tốc độ bắn cao, lên tới tối đa 30 viên mỗi phút dù phải lên đạn từng viên. Độ chính xác của Lee Enfield cũng vượt trội hơn hẳn nhiều loại súng trường cùng thời. Nguồn ảnh: Firearmblog. Tuy nhiên có một điểm khá lạ là phiên bản Lee Enfield do Việt Nam sản xuất sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm, trong khi phiên bản gốc do Anh sản xuất từ đầu thế kỷ 20 lại sử dụng cỡ đạn 7,7mm. Nếu được xuất khẩu, đây có thể sẽ là thứ vũ khí cực kỳ "ăn khách" với những nhà sưu tập súng cổ. Nguồn ảnh: Firearmblog. Thậm chí, Việt Nam còn tự sản xuất được súng tiểu liên Bizon, sử dụng cỡ đạn 9x19mm nhưng đặt định danh khác là SN9P. Nguồn ảnh: Firearmblog. Đây là loại súng tiểu liên sử dụng băng đạn tròn cực kỳ độc đáo, rất nhỏ gọn và hay được sử dụng bởi các đơn vị đặc nhiệm, cận vệ. Nguồn ảnh: Firearmblog. Cuối cùng là mẫu súng phóng lựu ổ đạn xoay được Việt Nam tự sản xuất dựa trên phiên bản gốc do Nam Phi thiết kế. Loại súng phóng lựu này sử dụng cỡ đạn 40x46mm và được mang định danh SPL40L. Nguồn ảnh: Firearmblog. Do sử dụng cùng cỡ đạn với M-79, Việt Nam cũng hoàn toàn có thể tự chủ, sản xuất với số lượng lớn đạn phóng lựu cho loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Firearmblog. Mời độc giả xem Video: Tốc độ bắn cực nhanh của khẩu Lee Enfield dù phải lên đạn từng viên.

