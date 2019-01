VN “thuần hóa ngựa thồ” xe tăng T-90S như thế nào?

Dù đã có KZKT-7428 nhưng ở thời điểm hiện tại MAZ-537 vẫn là dòng xe đầu kéo hạng nặng chuyên chở xe tăng chính của Quân đội ta, khi những chiếc xe tăng T-54/55 vẫn đóng vai trò xương sống của Lục quân. Do đó công tác bảo đảm kỹ thuật ô tô, xe máy đặc chủng như xe đầu kéo MAZ-537 được Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật hết sức chú trọng. Nguồn ảnh: VTV. Tuy nhiên do có thời gian phục vụ đã khá dài, cộng với đó là các phụ tùng chi tiết bảo đảm cho công tác sửa chữa, đại tu MAZ-537 ngày càng trở nên khan hiếm, nên việc duy trì đảm bảo kỹ thuật cho phương tiện này cũng trở nên khó khăn hơn trước. Nguồn ảnh: VTV. Thế nhưng trong những năm qua Tiểu đoàn 2-Sửa chữa tổng hợp (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) đã nghiên cứu áp dụng hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào bảo đảm kỹ thuật cho MAZ-537, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển xe tăng thiết giáp (TTG), an toàn mọi mặt. Nguồn ảnh: VTV. Theo đó các đại đội thuộc Tiểu đoàn 2 thường xuyên có kế hoạch công tác khoa học quân sự, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Mỗi đại đội đề xuất từ 2 đến 3 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Các sáng kiến xuất phát từ thực tế nhiệm vụ đơn vị, nên khi hoàn thành đều đưa vào ứng dụng, tạo hiệu quả cao. Nguồn ảnh: VTV. Trong đó có thể kể đến như giá nâng hạ tháo lắp tổng phanh cho xe đặc chủng chuyên chở xe tăng – thiết giáp, với sáng kiến này bộ phanh của xe MAZ-537 nặng ngót 100kg, nhưng chỉ cần 1 đến 2 người thợ thao tác, không tốn nhiều sức lực. Theo đó việc sửa chữa, bảo quản tổng phanh xe cũng trở nên dễ dàng hơn, giảm được 50% nhân công, bảo đảm an toàn lao động. Nguồn ảnh: VTV. Một sáng kiến khác ở Tiển đoàn 2 là việc lắp đặt dàn đèn téc báo moóc xe trên MAZ-537, Do đặc thù hoạt động vận chuyển xe tăng chủ yếu trong đêm khuya nên khi lắp đặt thêm dàn đèn hai bên thành, phía sau moóc, giúp lái xe MAZ-537 quan sát tốt hai bên đường, nhất là khi ở đường vòng cua gấp khúc; đồng thời giúp các phương tiện khác khi tham gia giao thông dễ quan sát, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc... Nguồn ảnh: VTV. Và từ những sáng kiến trên trong những năm qua Tiểu đoàn 2 luôn hoàn thành đạt và vượt kế hoạch trên giao về bảo quản, niêm cất, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe MAZ; xe cứu kéo BTS-4; và xe đặc chủng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Nguồn ảnh: VTV. Còn về lai lịch của MAZ-537 đây là xe đầu kéo hạng nặng do nhà máy ô tô Minsk thiết kế sản xuất từ năm 1959 cho nhiệm vụ chở xe tăng, pháo và các phương tiện thiết giáp phục vụ cho hoạt động huấn luyện, diễn tập. Xe có trọng lượng không tải 22 tấn, dài 9,13m, rộng 2,88m và cao 2,89m. Cabin xe có thể chứa 4 người gồm một lái xe. Nguồn ảnh: QĐND. Xe Maz-537 có thể kéo theo rơ moóc với tải trọng lên tới 50 tấn. Với tải trọng này, Maz-537 hoàn toàn đáp ứng việc chở mọi phương tiện thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay. Nguồn ảnh: militarytechnics. Với trọng lượng chiến đấu tiêu chuẩn 48 tấn của mỗi chiếc T-90S/SK, thì việc chuyên chở chiếc xe tăng này qua nhiều địa hình khác nhau là một thử thách không hề nhỏ. Và dù đã có tuổi đời phục vụ đã khá dài thế nhưng xe đầu kéo hạng nặng MAZ-537 của Việt Nam vẫn có thể vượt qua được thử thách trên. Nguồn ảnh: militarytechnics. Có tải trọng tối đa 50 tấn, một chiếc MAZ-537 có thể dễ dàng chở được các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực như T-54/55 hay T-62 của Quân đội ta hiện tại. Trong khi đó tải trọng trung bình của T-90S/SK chỉ vào khoảng hơn 46 tấn cũng không phải là quá lớn đối với MAZ-537. Nguồn ảnh: militarytechnics. Dù vậy với việc tải trọng gần như đạt tới giới hạn tiêu chuẩn an toàn, MAZ-537 chỉ có thể vận chuyển xe tăng T-90S/SK trên các địa hình thông thường cùng với tốc độ di chuyển trung bình để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Và nhiều khả năng cũng vì chính những hạn chế này của MAZ-537 đã buộc chúng ta mua thêm KZKT-7428 từ Nga. Mòi độc giả xem video: Binh chủng Tăng thiết giáp diễn tập chiến thuật bắn đạn thật. (nguồn QPVN)

