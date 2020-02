Việt Nam tái đàm phán mua thêm chiến hạm Gepard 3.9 với mức giá cực bất ngờ?

Từ đầu tháng 2/2020, truyền thông Nga đã lên tiếng khẳng định thương vụ mua cặp Gepard 3.9 thứ ba giữa Việt Nam và Nga đã chấm dứt không rõ lý do. Nguồn ảnh: QDND. Tuy nhiên vào sáng sớm 19/2 theo giờ Moscow, truyền thông Nga đã bất ngờ đưa tin Việt Nam quay trở lại với bàn đàm phán mua cặp hộ vệ hạm Gepard 3.9 thứ ba. Nguồn ảnh: Flickr. Thông tin trên được tạp trí Expert của Nga đăng tải. Theo đó, nguồn tin cao cấp của tạp chí này khẳng định, Việt Nam đã quay trở lại với bàn đàm phán và khẳng định sẽ tiếp tục mua cặp Gepard thứ ba từ Nga. Nguồn ảnh: Gettimg. Nguồn tin này cho biết, quá trình đàm phán đã được nối lại ngay sau đó và hai bên đang bàn bạc về vấn đề kỹ thuật của cặp tàu này kèm theo đó là tầm xa cho phép của vũ khí trang bị trên tàu. Nguồn ảnh: Themedium. Một trong những thông tin trước đây đã từng lan truyền đó là Việt Nam muốn trang bị các tên lửa Kalibr tầm xa lên các tàu hộ vệ Gepard thứ năm và thứ sáu của mình cũng đã được các trang báo, tạp chí của Nga xác nhận là chính xác. Nguồn ảnh: TP. Tuy nhiên nguồn tin từ phía Nga khẳng định, Việt Nam vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cặp tàu hộ vệ Gepard 3.9 thứ ba này sẽ thiên về nhiệm vụ chống ngầm hay phòng không. Nguồn ảnh: Themedium. Tuy vẫn còn nhiều vấn đề đang được đàm phán, làm rõ, tuy nhiên nguồn tin của tờ Expert khẳng định hợp đồng đóng mới cặp Gepard 3.9 thứ ba sẽ được "chốt" trong năm nay. Nguồn ảnh: Flickr. Sau khi chốt hợp đồng, sẽ tốn khoảng 3 năm để phía Nga hoàn thành cũng như bàn giao cả hai hộ vệ hạm Gepard này cho phía Việt Nam. Nguồn ảnh: Danviet. Hiện tại trong tay Việt Nam đang có bốn hộ vệ hạm lớp Gepard 3.9 do Việt Nam đặt mua của Nga từ trong quá khứ. Nguồn ảnh: Flickr, Theo nhiều nguồn thạo tin, cặp Gepard thứ ba mà Việt Nam đặt mua từ Nga sẽ có giá tổng cộng 800 triệu USD cho cả hai chiếc - nghĩa là khoảng 400 triệu USD cho một chiếc. Nguồn ảnh: BHQ. Với giá 400 triệu USD một chiếc, đây sẽ là những hộ vệ hạm Gepard 3.9 đắt nhất mà Việt Nam từng mua của Nga - đắt hơn nhiều so với những hộ vệ hạm Gepard 3.9 chúng ta đã mua trước đó. Nguồn ảnh: BHQ. Việc lựa chọn tiếp hộ vệ hạm Gepard 3.9 cho phép Việt nam tiết kiệm được rất nhiều chi phí hậu cần, bến cảng và huấn luyện nhân viên bảo dưỡng, vận hành vì chúng ta đã có kinh nghiệm từ trước đó. Nguồn ảnh: BHQ. Khi thông tin về việc Việt Nam huỷ làm việc với cặp Gepard 3.9 thứ ba với phía Nga, nhiều đồn đoán về việc Việt Nam quay sang làm việc để mua các khinh hạm, hộ vệ hạm hiện đại của Pháp, Hà Lan đã rộ lên. Nguồn ảnh: Flickr. Tuy có cái giá khá mua mới khá "mềm", tuy nhiên việc nhập khẩu tàu chiến từ phương Tây sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn liên quan tới ngoại giao, chưa kể chúng ta sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí để thay đổi phương pháp hậu cần, vận hành hay thậm chí cần thay đổi cả tư duy để có thể chấp nhận các tàu chiến phương Tây hoạt động trong lực lượng hải quân. Nguồn ảnh: Zingnews. Nguồn ảnh: Zingnews. Hải quân Việt Nam làm chủ tàu chiến Gepard 3.9 hiện đại của Nga.

