Việt Nam nên học theo Ukraine cải tiến xe thiếp giáp trinh sát BRDM-2

Thiết giáp trinh sát BRDM-2 vừa được Ukraine nâng cấp lên chuẩn BRDM-2L1. Đây là bản nâng cấp do Ukraine tự nghiên cứu và cải biến. Nguồn ảnh: BMDP. Theo thông tin được truyền thông Ukraine đăng tải, BRDM-2 đã được cải tiến với việc cải tiến động cơ xăng, sử dụng một vài linh kiện được lấy từ xe thiết giáp bánh lốp BTR-60. Nguồn ảnh: BMDP. Sau khi nâng cấp, những xe trinh sát bọc thép BRDM-2L1 được hứa hẹn sẽ có khung gầm chắc chắn hơn, kèm theo đó là hệ thống thông tin, liên lạc được cải tiến hết mức có thể. Nguồn ảnh: BMDP. Với vai trò là một phương tiện trinh sát, khả năng liên lạc và truyền dữ liệu của BRDM-2 thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả khả năng cung cấp hoả lực của nó trên chiến trường. Nguồn ảnh: BMDP. Việc Ukraine nâng cấp thành công trinh sát thiết giáp BRDM-2 cũng là một tín hiệu rất vui mừng, nhất là với những quốc gia hiện đang sử dụng loại thiết giáp này trong biên chế - trong đó có Việt Nam. Nguồn ảnh: BMDP. Theo thông tin được Viện nghiên cứu Hoà bình Quốc tế cung cấp, hiện tại Việt Nam đang có trong biên chế khoảng 150 xe trinh sát thiết giáp BRDM-2. Thậm chí chúng ta cũng đang sử dụng một số lượng tương đương các loại thiết giáp BRDM-1. Nguồn ảnh: TL. Loại thiết giáp trinh sát này có giáp dày nhất ở khu vực tháp pháo tương đương 10mm thép cán đồng nhất, hoả lực chính của xe là mọt khẩu súng máy hạng nặng loại KPVT cỡ 14,5mm cùng với mọt khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm. Nguồn ảnh: Forces. Xe có cơ cấu truyền động 4x4 với hệ thống bánh lốp kèm theo đó là khả năng bơi dưới nước khác tốt. Tốc độ di chuyển trên bờ của BRDM-2 vào khoảng 100 km/h trong khi đó khi di chuyển dưới nước, tốc độ tối đa có thể lên tới 10 km/h. Nguồn ảnh: QPVN. Một trong những đặc điểm khác biệt của BRDM-2 so với những loạt thiết giáp khác của Liên Xô trước đây đó là nó sử dụng động cơ xăng - thay vì động cơ dùng nhiên liệu diesel. Nguồn ảnh: QPVN. Loại xe này có dự trữ nhiên liệu tối đa 290 lít và có khả năng vận hành liên tục với hành trình lên tới 750 km. Động cơ của xe là loại GAZ-41 do công ty GAZ của Liên Xô thiết kế và sản xuất trong quá khứ. Nguồn ảnh: QPVN. Với khả năng lội nước khá tuyệt vời của mình, BRDM-2 thường được quân đội sử dụng làm phương tiện ứng phó, cứu hộ với thiên tai, lũ lụt, lũ quét ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Nguồn ảnh: TL. Video Cận cảnh trinh sát bọc thép BRDM-2 của Việt Nam huấn luyện lội nước. Nguồn ảnh: QPVN.

