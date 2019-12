Việt Nam nên học theo cách cải biên xe tăng T-54/55 trông giống hệt T-90 này?

Tại nhiều quố gia trên thế giới hiện nay, xe tăng T-54/55 hay phiên bản do Trung Quốc sản xuất mang tên Type 59 hiện vẫn được sử dụng với số lượng rất lớn và thường xuyên được nâng cấp, cải biên. Nguồn ảnh: Sina. Một trong những phiên bản cải biến hiện đại bậc nhất của Type 59 - phiên bản T-54/55 do Trung Quốc sản xuất - hiện nay là Type 59G. Nguồn ảnh: Sina. Từng được coi là phiên bản nâng cấp "khiến Nga cũng phải lắc đầu ngao ngán", xe tăng Type 59G đang trở thành phiên bản xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc, thậm chí cạnh tranh cả với xe tăng T-72B3 của Nga hiện nay trên thị trường vũ khí quốc tế. Nguồn ảnh: Sina. So với phiên bản gốc, Type 59G có thay đổi về ngoại hình khá lớn, dễ nhận thấy nhất là tháp pháo hàn. Nguồn ảnh: Sina. Việc trang bị tháp pháo hàn phẳng phui (thay vì cong như trước) cho phép Type-59G mang theo được giáp phản ứng nổ. Giáp phản ứng nổ trên Type-59G chủ yếu được đặt trên tháp pháo và mặt trước của xe. Nguồn ảnh: Sina. Ở một vài vị trí quan trọng, xe tăng còn được trang bị lớp giáp phụ làm bằng vật liệu composite tổng hợp. Loại giáp này sẽ giúp Type 59G sống sót tốt trước nhiều loại vũ khí chống tăng cầm tay hạng nhẹ của đối phương. Nguồn ảnh: Sina. Điểm đáng chú ý nhất so với phiên bản gốc đó là tháp pháo của Type-59G sử dụng là loại pháo 125mm. Đây là hệ thống pháo có sức mạnh tương đương pháo chính trên T-72 của Nga và cũng có trang bị tính năng nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Sina. Phương án cải biên Type-59G được giới chuyên môn đánh giá rất cao, không những tăng thời gian sử dụng của loại xe tăng này mà còn ít nhiều khiến nó đủ sức chống chọi lại các loại xe tăng hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, Việt Nam đang cải biên các xe tăng chủ lực T-54/55 theo hướng tăng cường hoả lực và giáp trên xe. Ban đầu, hướng nâng cấp của Việt Nam đó là trang bị hoả lực pháo 105mm cho T-54/55 kèm theo đó là giáp composite kết hợp với giáp phản ứng nổ. Nguồn ảnh: QPVN. Tuy nhiên, hướng nâng cấp pháo cho T-54/55 về sau đã bị đánh giá là khá tốn kém nên phần pháo 105mm được loại bỏ, vẫn giữ nguyên pháo 100mm cũ nhưng tăng cường ốp bọc cách nhiệt nhằm tránh hiện tượng nòng bị quá nhiệt dẫn đến biến dạng khi khai hoả liên tục. Nguồn ảnh: QPVN. Việc nâng cấp này cho phép các xe tăng T-54/55 trong tương lai có thể hoạt động như "bạn đồng hành" cùng với các xe tăng T-90S/SK trên chiến trường, giúp chúng ta áp đảo về mặt số lượng thiết giáp trên trận tuyến. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-54/55 tới nay vẫn còn được sử dụng trong biên chế của rất nhiều lực lượng thiết giáp trên khắp thế giới.

