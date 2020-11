Viện Kỹ thuật Hải quân thiết kế, chế tạo tàu ngầm mini, ngư lôi

Hải quân Nhân dân Việt Nam là một trong ba lực lượng chính cấu tạo nên sức mạnh tổng thể của quân đội ta bên cạnh Lục quân và Phòng không - Không quân, ngoài ra đây cũng là lực lượng được cấp trên quan tâm đầu tư, cho tiến thẳng lên hiện đại trong suốt thời gian qua. Bên cạnh việc mua mới các loại trang thiết bị, vũ khí khí tài hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài, Quân chủng cũng đã có những bước nghiên cứu, thiết kế và tự chế tạo trong nước các loại vũ khí nhằm đáp ứng nhu cầu tự chủ trong thời đại mới. Ảnh: Biên đội tàu tên lửa của Hải quân Việt Nam hành tiến trên biển. Mới đây, trong một phóng sự do Truyền hình Quân đội thực hiện tại Viện Kỹ thuật Hải quân, Viện đã lần đầu tiên công bố về việc thực hiện thành công hai đề tài khoa học cực kỳ quan trọng. Đó là đề tài cấp Bộ Quốc phòng chế tạo thành công ngư lôi và đề tài cấp Nhà nước chế tạo thành công phương tiện ngầm hay còn được biết đến là tàu ngầm mini để phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân và Binh chủng Đặc công. Ảnh: Đầu dò ngư lôi hạng nặng do Viện Kỹ thuật Hải quân thiết kế chế tạo. Có thể nói rằng, việc chế tạo thành công tàu ngầm mini và ngư lôi chính là ta đã tự tạo nên cho mình “cây cung và mũi tên” cực kỳ uy lực trên biển. Ngư lôi cũng chính là loại vũ khí chủ lực trong tác chiến đối hải của tàu ngầm mini và sức mạnh của những chiếc tàu ngầm mini với ngư lôi hạng nặng là một điều không thể nào xem thường mà rất nhiều bài học tác chiến trên thế giới vẫn còn nguyên giá trị. Ảnh: Biên đội tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân Việt Nam. Hiện nay, Hải quân đang sử dụng một số loại ngư lôi chính bao gồm ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm dành cho các tàu phóng lôi, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, tàu hộ vệ săn ngầm Petya III (Project 159E) và thậm chí là cả tàu ngầm Kilo hiện đại; ngư lôi 400mm cho các tàu hộ vệ săn ngầm Petya II (Project 159A) và ngư lôi hạng nhẹ 324mm trên tàu hộ vệ săn ngầm Pohang. Trong đó chủ yếu các tàu chiến của ta sử dụng loại ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm nên khả năng cao là Viện Kỹ thuật Hải quân đã chế tạo thành công loại ngư lôi này để phục vụ công tác chiến đấu. Ảnh: Nạp ngư lôi Type-53-65 cỡ 533mm cho tàu phóng lôi Project 206. Ngư lôi hạng nặng 533mm có nhiều loại khác nhau với nhiều nhiệm vụ khác nhau như ngư lôi SET-53M trên các tàu hộ vệ săn ngầm Petya III đề án 159E dùng cho nhiệm vụ chống ngầm, ngư lôi Type-53-65 trên các tàu phóng lôi đề án 206 và 206M chuyên cho nhiệm vụ chống hạm, ngư lôi TEST-71 trên các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 đề án 11661E và các tàu ngầm Kilo 636 chuyên cho nhiệm vụ chống ngầm. Chưa rõ liệu Việt Nam đã tự chế tạo loại ngư lôi cho nhiệm vụ gì tuy nhiên việc chế tạo thành công ngư lôi hạng nặng là một bước tiến vô cùng lớn trong nhiệm vụ tự chủ vũ khí, khí tài. Ảnh: Khai hỏa ngư lôi 533mm trên tàu phóng lôi đề án 206. Ngư lôi sử dụng phương thức di chuyển ngầm trong nước, lao đi với tốc độ rất cao và thường có tầm bắn từ mười cho đến vài chục km. So với tên lửa hành trình chống hạm vốn có tầm bắn xa thì ngư lôi có tầm bắn ngắn hơn nhiều tuy nhiên nó lại khó đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa do sự di chuyển ngầm của nó, đồng thời mang đầu nổ có sức công phá cao. Do đó, dù cho ra đời từ rất lâu rồi nhưng các quốc gia có nền quân sự phát triển trên thế giới vẫn liên tục phát triển các loại ngư lôi của mình để đáp ứng với thời hiện đại. Ảnh: Ngư lôi hạng nặng 533mm của Hải quân Việt Nam. Về tàu ngầm mini, Hải quân ta từ giữa những năm 1990 đã nhập khẩu ít nhất là 2 tàu ngầm mini lớp Yugo từ Triều Tiên trang bị cho Trung đoàn Đặc công tàu ngầm 196. Đây cũng chính là những chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc biên chế của quân đội ta. Dẫu vậy, qua thời gian dài sử dụng, các phương tiện này đã có sự xuống cấp và không còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được nữa nên dần được lui vào hậu trường và làm các công tác phục vụ huấn luyện. Ảnh: Chiến sĩ Hải quân tiếp cận tàu ngầm Yugo trong một buổi huấn luyện. Qua thời gian vận hành, Hải quân ta đã thấy được sự quan trọng trong tác chiến tàu ngầm mini, đặc biệt là chỉ năng tiếp cận mục tiêu nằm sâu trong vùng biển đối phương mà không bị phát hiện. Do đó, cấp trên đã chỉ đạo Viện Kỹ thuật Hải quân thực hiện đề tài cấp Nhà nước chế tạo thiết bị lặn ngầm hay còn gọi là tàu ngầm mini để thay thế và tự chủ những tàu ngầm mini cũ mà ta nhập từ nước ngoài. Đây cũng là một bước tiến cực kỳ quan trọng và đáng mừng, nâng cao khả năng tác chiến trên biển của ta lên cao. Ảnh: Huấn luyện tàu ngầm mini Yugo. Tàu ngầm mini có thể trang bị từ 2 đến 4 ngư lôi. Nó có ưu điểm so với tàu ngầm thông thường đó là giá thành rẻ, có thể đóng với số lượng lớn, dễ dàng vận hành hơn rất nhiều và khó bị phát hiện, có thể dễ dàng ngụy trang, lai dắt bởi các tàu loại nhỏ. Ảnh: Biên đội tàu ngầm mini Yugo của Hải quân Việt Nam tác chiến. Tàu ngầm mini cũng có một số nhược điểm đó là tầm hoạt động ngắn, vũ khí trang bị ít, thiếu các hệ thống định vị, thông tin liên lạc,… do đó thường phải tác chiến phối hợp với tàu ngầm thông thường mà không thể chỉ phát triển mỗi đội tàu ngầm mini được. Do đó, việc phát triển song song cả đội tàu ngầm diesel - điện Kilo 636 và đội tàu ngầm mini tự chế tạo, cùng với đó là tự sản xuất ngư lôi hạng nặng có thể trang bị cho tàu ngầm chính là hướng đi rất hợp lý, tạo một bộ song kiếm cực kỳ mạnh mẽ và đáng gờm trên biển, giúp ta có thể kiểm soát tuyệt đối về số lượng và không còn phải phụ thuộc vào nguồn nhập từ nước ngoài. Ảnh: Đại tu tàu ngầm mini Yugo trên dock sửa chữa. Trong thời đại mới, bên cạnh việc nhập khẩu trang thiết bị hiện đại thì việc hiện đại hóa trang thiết bị hiện có để phù hợp với môi trường tác chiến mới và nội địa hóa các loại vũ khí có khả năng chiến đấu cao, ưu việt cũng được quân đội ta nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng cực kỳ coi trọng, đề cao. Nó giúp cho ta không những nâng cao khả năng tác chiến, chủ động trong nguồn cung vũ khí mà còn tiết kiệm một nguồn ngân sách quốc phòng rất lớn, là tiền đề mạnh mẽ cho các dự án tiềm nặng hơn nữa trong tương lai. Ảnh: Nạp đạn cho tàu ngầm Kilo 636. Video Viện Kỹ thuật Hải quân Việt Nam: Đơn vị hàng đầu nghiên cứu sản xuất vũ khí của Quân đội Việt Nam - Nguồn: THP

Hải quân Nhân dân Việt Nam là một trong ba lực lượng chính cấu tạo nên sức mạnh tổng thể của quân đội ta bên cạnh Lục quân và Phòng không - Không quân, ngoài ra đây cũng là lực lượng được cấp trên quan tâm đầu tư, cho tiến thẳng lên hiện đại trong suốt thời gian qua. Bên cạnh việc mua mới các loại trang thiết bị, vũ khí khí tài hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài, Quân chủng cũng đã có những bước nghiên cứu, thiết kế và tự chế tạo trong nước các loại vũ khí nhằm đáp ứng nhu cầu tự chủ trong thời đại mới. Ảnh: Biên đội tàu tên lửa của Hải quân Việt Nam hành tiến trên biển. Mới đây, trong một phóng sự do Truyền hình Quân đội thực hiện tại Viện Kỹ thuật Hải quân, Viện đã lần đầu tiên công bố về việc thực hiện thành công hai đề tài khoa học cực kỳ quan trọng. Đó là đề tài cấp Bộ Quốc phòng chế tạo thành công ngư lôi và đề tài cấp Nhà nước chế tạo thành công phương tiện ngầm hay còn được biết đến là tàu ngầm mini để phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân và Binh chủng Đặc công. Ảnh: Đầu dò ngư lôi hạng nặng do Viện Kỹ thuật Hải quân thiết kế chế tạo. Có thể nói rằng, việc chế tạo thành công tàu ngầm mini và ngư lôi chính là ta đã tự tạo nên cho mình “cây cung và mũi tên” cực kỳ uy lực trên biển. Ngư lôi cũng chính là loại vũ khí chủ lực trong tác chiến đối hải của tàu ngầm mini và sức mạnh của những chiếc tàu ngầm mini với ngư lôi hạng nặng là một điều không thể nào xem thường mà rất nhiều bài học tác chiến trên thế giới vẫn còn nguyên giá trị. Ảnh: Biên đội tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân Việt Nam. Hiện nay, Hải quân đang sử dụng một số loại ngư lôi chính bao gồm ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm dành cho các tàu phóng lôi, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, tàu hộ vệ săn ngầm Petya III (Project 159E) và thậm chí là cả tàu ngầm Kilo hiện đại; ngư lôi 400mm cho các tàu hộ vệ săn ngầm Petya II (Project 159A) và ngư lôi hạng nhẹ 324mm trên tàu hộ vệ săn ngầm Pohang. Trong đó chủ yếu các tàu chiến của ta sử dụng loại ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm nên khả năng cao là Viện Kỹ thuật Hải quân đã chế tạo thành công loại ngư lôi này để phục vụ công tác chiến đấu. Ảnh: Nạp ngư lôi Type-53-65 cỡ 533mm cho tàu phóng lôi Project 206. Ngư lôi hạng nặng 533mm có nhiều loại khác nhau với nhiều nhiệm vụ khác nhau như ngư lôi SET-53M trên các tàu hộ vệ săn ngầm Petya III đề án 159E dùng cho nhiệm vụ chống ngầm, ngư lôi Type-53-65 trên các tàu phóng lôi đề án 206 và 206M chuyên cho nhiệm vụ chống hạm, ngư lôi TEST-71 trên các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 đề án 11661E và các tàu ngầm Kilo 636 chuyên cho nhiệm vụ chống ngầm. Chưa rõ liệu Việt Nam đã tự chế tạo loại ngư lôi cho nhiệm vụ gì tuy nhiên việc chế tạo thành công ngư lôi hạng nặng là một bước tiến vô cùng lớn trong nhiệm vụ tự chủ vũ khí, khí tài. Ảnh: Khai hỏa ngư lôi 533mm trên tàu phóng lôi đề án 206. Ngư lôi sử dụng phương thức di chuyển ngầm trong nước, lao đi với tốc độ rất cao và thường có tầm bắn từ mười cho đến vài chục km. So với tên lửa hành trình chống hạm vốn có tầm bắn xa thì ngư lôi có tầm bắn ngắn hơn nhiều tuy nhiên nó lại khó đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa do sự di chuyển ngầm của nó, đồng thời mang đầu nổ có sức công phá cao. Do đó, dù cho ra đời từ rất lâu rồi nhưng các quốc gia có nền quân sự phát triển trên thế giới vẫn liên tục phát triển các loại ngư lôi của mình để đáp ứng với thời hiện đại. Ảnh: Ngư lôi hạng nặng 533mm của Hải quân Việt Nam. Về tàu ngầm mini, Hải quân ta từ giữa những năm 1990 đã nhập khẩu ít nhất là 2 tàu ngầm mini lớp Yugo từ Triều Tiên trang bị cho Trung đoàn Đặc công tàu ngầm 196. Đây cũng chính là những chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc biên chế của quân đội ta. Dẫu vậy, qua thời gian dài sử dụng, các phương tiện này đã có sự xuống cấp và không còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được nữa nên dần được lui vào hậu trường và làm các công tác phục vụ huấn luyện. Ảnh: Chiến sĩ Hải quân tiếp cận tàu ngầm Yugo trong một buổi huấn luyện. Qua thời gian vận hành, Hải quân ta đã thấy được sự quan trọng trong tác chiến tàu ngầm mini, đặc biệt là chỉ năng tiếp cận mục tiêu nằm sâu trong vùng biển đối phương mà không bị phát hiện. Do đó, cấp trên đã chỉ đạo Viện Kỹ thuật Hải quân thực hiện đề tài cấp Nhà nước chế tạo thiết bị lặn ngầm hay còn gọi là tàu ngầm mini để thay thế và tự chủ những tàu ngầm mini cũ mà ta nhập từ nước ngoài. Đây cũng là một bước tiến cực kỳ quan trọng và đáng mừng, nâng cao khả năng tác chiến trên biển của ta lên cao. Ảnh: Huấn luyện tàu ngầm mini Yugo. Tàu ngầm mini có thể trang bị từ 2 đến 4 ngư lôi. Nó có ưu điểm so với tàu ngầm thông thường đó là giá thành rẻ, có thể đóng với số lượng lớn, dễ dàng vận hành hơn rất nhiều và khó bị phát hiện, có thể dễ dàng ngụy trang, lai dắt bởi các tàu loại nhỏ. Ảnh: Biên đội tàu ngầm mini Yugo của Hải quân Việt Nam tác chiến. Tàu ngầm mini cũng có một số nhược điểm đó là tầm hoạt động ngắn, vũ khí trang bị ít, thiếu các hệ thống định vị, thông tin liên lạc,… do đó thường phải tác chiến phối hợp với tàu ngầm thông thường mà không thể chỉ phát triển mỗi đội tàu ngầm mini được. Do đó, việc phát triển song song cả đội tàu ngầm diesel - điện Kilo 636 và đội tàu ngầm mini tự chế tạo, cùng với đó là tự sản xuất ngư lôi hạng nặng có thể trang bị cho tàu ngầm chính là hướng đi rất hợp lý, tạo một bộ song kiếm cực kỳ mạnh mẽ và đáng gờm trên biển, giúp ta có thể kiểm soát tuyệt đối về số lượng và không còn phải phụ thuộc vào nguồn nhập từ nước ngoài. Ảnh: Đại tu tàu ngầm mini Yugo trên dock sửa chữa. Trong thời đại mới, bên cạnh việc nhập khẩu trang thiết bị hiện đại thì việc hiện đại hóa trang thiết bị hiện có để phù hợp với môi trường tác chiến mới và nội địa hóa các loại vũ khí có khả năng chiến đấu cao, ưu việt cũng được quân đội ta nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng cực kỳ coi trọng, đề cao. Nó giúp cho ta không những nâng cao khả năng tác chiến, chủ động trong nguồn cung vũ khí mà còn tiết kiệm một nguồn ngân sách quốc phòng rất lớn, là tiền đề mạnh mẽ cho các dự án tiềm nặng hơn nữa trong tương lai. Ảnh: Nạp đạn cho tàu ngầm Kilo 636. Video Viện Kỹ thuật Hải quân Việt Nam: Đơn vị hàng đầu nghiên cứu sản xuất vũ khí của Quân đội Việt Nam - Nguồn: THP