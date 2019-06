Vì sao chiến dịch đổ bộ như D-Day khó có thể xảy trong thời đại?

Cuộc đổ bộ D-Day lên bờ biển Normandie - Pháp tới nay vẫn được coi là cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới, và tác động mạnh mẽ tới cục diện Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: Warhistory. Có một điều chắc chắn rằng kể từ sau cuộc đổ bộ D-Day, quân đội các nước trên thế giới sẽ không bao giờ tiến hành bất cứ một cuộc đổ bộ nào khác có quy mô tương đương hoặc lớn hơn lên bờ biển do đối phương kiểm soát giống như vậy. Nguồn ảnh: Warhistory. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, khoa học công nghệ đã phát triển như vũ bão khiến nhiều loại trang thiết bị, khí tài hiện đại đã được ra đời. Các loại trang thiết bị vũ khí ngày nay sẽ quyết định một cuộc chiến tranh với lối đánh khác xa Chiến tranh Thế giới. Nguồn ảnh: Warhistory. Kinh nghiệm được Mỹ và các quốc gia tham chiến trong Chiến tranh Thế giới thứ hai sau các cuộc đổ bộ, đó là vùng bãi biển luôn là nơi nguy hiểm, chết chóc nhất. Vậy nên, kiểu đổ bộ bằng tàu há mồm ngày nay gần như là điều chắc chắn sẽ không xảy ra. Nguồn ảnh: Warhistory. Các loại phương tiện hiện đại như thiết giáp lội nước hay tàu đệm khí đều được ra đời để hạn chế việc bắt lính phơi người chạy qua bãi biển như trong quá khứ. Với các loại phương tiện hiện đại, bộ binh hoặc thuỷ quân lục chiến sẽ được thọc sâu vào trong đất liền chiến đấu, thay cho việc phải phơi mặt trên bãi biển trống trải trước họng súng máy đối phương. Nguồn ảnh: Warhistory. Chưa kể tới việc, các loại vũ khí hiện đại với độ chính xác cao như hải pháo, tên lửa hoặc bom dẫn đường đều có thể giúp cho phía tấn công áp đảo về mặt hoả lực, tiêu diệt hoàn toàn được các loại boong-ke, công sự, hầm ngầm của đối phương đang phòng thủ ở bờ biển. Nguồn ảnh: Warhistory. Các cuộc đổ bộ trong thời hiện đại này nếu thực sự diễn ra, nhiều khả năng cũng sẽ xảy ra vào ban đêm - thay vì vào "giờ hành chính" như trong quá khứ. Với các loại thiết bị hỗ trợ hiện đại như kính nhìn đêm, cảm biến nhiêt,... đổ bộ vào ban đêm sẽ an toàn hơn nhiều so với việc đổ bộ vào ban ngày. Nguồn ảnh: Warhistory. Việc đổ bộ vào ban đêm sẽ khiến cho cả hai phía tấn công lẫn phòng thủ tác chiến kém hiệu quả hơn nhiều so với ban ngày - điều này dẫn đến việc thương vong sẽ giảm đi rất nhiều do tầm nhìn kém, trang thiết bị hỗ trợ có thể xảy ra hỏng hóc hoặc đơn giản là khó định hướng, dễ đổ bộ lạc đường. Nguồn ảnh: Warhistory. Cuối cùng đó là trong chiến tranh hiện đại, rất khó có một cuộc chiến quy mô lớn nào tới mức cần tới việc đổ bộ bãi biển quy mô lớn như trong D-Day - cuộc đổ bộ có quy mô lớn khủng khiếp, tổng cộng có hơn 3 triệu lính tham gia. Nguồn ảnh: Warhistory. Ngoài ra, cuộc đổ bộ như D-Day còn có thiệt hại về nhân mạng quá lớn - một điều rất khó có thể chấp nhận được trong giao tranh hiện đại khi mà sinh mạng của binh lính thời nay luôn được đặt lên hàng đầu. Nguồn ảnh: Warhistory. Ví dụ, chỉ trong buổi sáng ngày 6/6/1944 khi cuộc đổ bộ D-Day diễn ra, đã có 4414 lính đồng minh thiệt mạng - con số này tương đương với gần 1/10 số lượng Mỹ thương vong trong toàn cuộc Chiến tranh Việt Nam hay bằng thương vong của Mỹ ở cuộc chiến tranh Iraq. Nguồn ảnh: Warhistory. Tàu đổ bộ của Lục quân Mỹ đưa lính đồng minh từ Anh sang Pháp. Nguồn ảnh: Warhistory. Mời độc giả xem Video: Cuộc đổ bộ D-Day trong đêm ngày 6/6/1944.

