Ước muốn xa vời của những người Nhật lạc quan: Mua Su-57 từ Nga

Tờ Sputnik của Nga dẫn lời bình luận trên trang Yahoo News Japan và cho rằng, giới quan sát của Nhật tỏ ra khá thích thú với tiêm kích Su-57 của Nga. Nguồn ảnh: Sohui. Nhiều bình luận cho biết, các chiến đấu cơ Su-57 của Nga nói riêng và các tiêm kích do Sukhoi sản xuất nói chung, về cơ bản là đều có tính thẩm mỹ cao, vẻ ngoài rất duyên dáng và độc đáo. Nguồn ảnh: Sohui. Không những thế, hiệu năng điều khiển và đặc biệt là khả năng cơ động trên không của tiêm kích Su-57 Nga còn vượt trội hơn nhiều so với các loại tiêm kích thế hệ năm khác trên thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Sohui. Cho dù Su-57 đang gặp phải nhiều vấn đề về khả năng tàng hình của mình nhưng nhà phát triển Sukhoi vẫn rất cố gắng để hoàn thiện trong thời gian tới. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với triết lý thiết kế của Mỹ khi nước này sẵn sàng đánh đổi khả năng cơ động của F-35 để đổi lấy khả năng tàng hình gần như tuyệt đối. Nguồn ảnh: Sohui. Với người Nhật, dù có thích thú Su-57 đến mấy thì quốc gia Đông Á này cũng không thể có cơ hội "sờ" được vào chiếc chiến đấu cơ thế hệ năm của Nga, đơn giản là vì nước này đã sở hữu tiêm kích F-35 của Mỹ và là đồng minh thận cận của Washington ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Sohui. Nhiều cư dân mạng Nhật Bản hài hước cho rằng, dù Nga sẵn sàng bán tiêm kích thế hệ năm cho bất cứ khách hàng nào có nhu cầu, Tokyo cũng không thể mua được loại chiến đấu cơ này do ảnh hưởng từ Lầu Năm Góc và Washington. Nguồn ảnh: Sohui. Thực tế thì Nhật đang sở hữu rất nhiều loại chiến đấu cơ do Mỹ chuyển giao công nghệ, tuy nhiên việc đa dạng hóa các dòng vũ khí trong kho dự trữ của mình vẫn luôn là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng hướng tới. Nguồn ảnh: Sohui. Đó cũng là lý do tại sao Ấn Độ dù sở hữu nhiều chiến đấu cơ hiện đại do Nga sản xuất vẫn mạnh dạn "xuống tiền" mua thêm tiêm kích từ châu Âu. Đây cũng là cách khiến đối phương khó có thể bắt bài được Ấn Độ trong các cuộc xung đột quy mô lớn ở tương lai. Nguồn ảnh: Sohui. Với người Nhật, có vẻ như việc nước này sở hữu quá nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ trong quá khứ đã khiến chính người dân nước này cảm thấy "ngấy" và cần một thứ gì đó mới lạ để thay đổi. Nguồn ảnh: Sohui. Và tất nhiên là Su-57 của Nga sẽ là sự lựa chọn hàng đầu với người dân Nhật Bản. Hiện tại, đây cũng được coi là loại chiến đấu cơ thế hệ năm hiện đại bậc nhất thế giới với khả năng cơ động bỏ xa J-20 của Trung Quốc hay F-35 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sohui. Phiên bản xuất khẩu của Su-57 mang định danh Su-57E hiện cũng đã được Nga công bố và sẽ sớm được ra mắt trong tương lai. Moscow cũng khẳng định hiện đã có nhiều quốc gia ở khu vực châu Á đang để tâm tới loại chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Sohui. Nhiều khả năng, khách hàng đầu tiên đặt mua tiêm kích Su-57E của Nga có thể là Ấn Độ hoặc Trung Quốc - hai "khách sộp" bậc nhất của Moscow trên thị trường vũ khí quốc tế. Nguồn ảnh: Sohui. Xem phi công thử nghiệm của Nga đẩy tiêm kích Su-57 đến giới hạn thiết kế.

Tờ Sputnik của Nga dẫn lời bình luận trên trang Yahoo News Japan và cho rằng, giới quan sát của Nhật tỏ ra khá thích thú với tiêm kích Su-57 của Nga. Nguồn ảnh: Sohui. Nhiều bình luận cho biết, các chiến đấu cơ Su-57 của Nga nói riêng và các tiêm kích do Sukhoi sản xuất nói chung, về cơ bản là đều có tính thẩm mỹ cao, vẻ ngoài rất duyên dáng và độc đáo. Nguồn ảnh: Sohui. Không những thế, hiệu năng điều khiển và đặc biệt là khả năng cơ động trên không của tiêm kích Su-57 Nga còn vượt trội hơn nhiều so với các loại tiêm kích thế hệ năm khác trên thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Sohui. Cho dù Su-57 đang gặp phải nhiều vấn đề về khả năng tàng hình của mình nhưng nhà phát triển Sukhoi vẫn rất cố gắng để hoàn thiện trong thời gian tới. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với triết lý thiết kế của Mỹ khi nước này sẵn sàng đánh đổi khả năng cơ động của F-35 để đổi lấy khả năng tàng hình gần như tuyệt đối. Nguồn ảnh: Sohui. Với người Nhật, dù có thích thú Su-57 đến mấy thì quốc gia Đông Á này cũng không thể có cơ hội "sờ" được vào chiếc chiến đấu cơ thế hệ năm của Nga, đơn giản là vì nước này đã sở hữu tiêm kích F-35 của Mỹ và là đồng minh thận cận của Washington ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Sohui. Nhiều cư dân mạng Nhật Bản hài hước cho rằng, dù Nga sẵn sàng bán tiêm kích thế hệ năm cho bất cứ khách hàng nào có nhu cầu, Tokyo cũng không thể mua được loại chiến đấu cơ này do ảnh hưởng từ Lầu Năm Góc và Washington. Nguồn ảnh: Sohui. Thực tế thì Nhật đang sở hữu rất nhiều loại chiến đấu cơ do Mỹ chuyển giao công nghệ, tuy nhiên việc đa dạng hóa các dòng vũ khí trong kho dự trữ của mình vẫn luôn là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng hướng tới. Nguồn ảnh: Sohui. Đó cũng là lý do tại sao Ấn Độ dù sở hữu nhiều chiến đấu cơ hiện đại do Nga sản xuất vẫn mạnh dạn "xuống tiền" mua thêm tiêm kích từ châu Âu. Đây cũng là cách khiến đối phương khó có thể bắt bài được Ấn Độ trong các cuộc xung đột quy mô lớn ở tương lai. Nguồn ảnh: Sohui. Với người Nhật, có vẻ như việc nước này sở hữu quá nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ trong quá khứ đã khiến chính người dân nước này cảm thấy "ngấy" và cần một thứ gì đó mới lạ để thay đổi. Nguồn ảnh: Sohui. Và tất nhiên là Su-57 của Nga sẽ là sự lựa chọn hàng đầu với người dân Nhật Bản. Hiện tại, đây cũng được coi là loại chiến đấu cơ thế hệ năm hiện đại bậc nhất thế giới với khả năng cơ động bỏ xa J-20 của Trung Quốc hay F-35 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sohui. Phiên bản xuất khẩu của Su-57 mang định danh Su-57E hiện cũng đã được Nga công bố và sẽ sớm được ra mắt trong tương lai. Moscow cũng khẳng định hiện đã có nhiều quốc gia ở khu vực châu Á đang để tâm tới loại chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Sohui. Nhiều khả năng, khách hàng đầu tiên đặt mua tiêm kích Su-57E của Nga có thể là Ấn Độ hoặc Trung Quốc - hai "khách sộp" bậc nhất của Moscow trên thị trường vũ khí quốc tế. Nguồn ảnh: Sohui. Xem phi công thử nghiệm của Nga đẩy tiêm kích Su-57 đến giới hạn thiết kế.