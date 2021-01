Ukraine rất muốn mua tiêm kích F-35 nhưng chỉ đủ tiền cho MiG-29

Truyền thông Nga vừa đăng tải thông tin về việc Ukraine muốn mua tiêm kích thế hệ năm F-35 từ phía Mỹ nhưng lại rơi vào tình huống trớ trêu khi lực lượng này không có đủ kinh phí. Nguồn ảnh: Avia. Cụ thể, lực lượng Không quân Ukraine đã cân nhắc việc đặt mua tiêm kích F-35 từ phía Mỹ trong một thời gian dài, tuy nhiên cuối cùng, Ukraine cũng chỉ đủ kinh phí để hiện đại hóa tiêm kích MiG-29. Nguồn ảnh: Avia. Trong khi đó, chi phí mua mới một loạt chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 cùng với chi phí vận hành khổng lồ của loại tiêm kích này chắc chắn sẽ khiến Ukraine bị "thâm hụt nặng" ngân sách quốc phòng trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Avia. Trong biên chế của Không quân Ukraine hiện tại đang có 35 chiến đấu cơ MiG-29. Toàn bộ số chiến đấu cơ này đều do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Nguồn ảnh: Avia. Trong cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014, Quân đội Nga đã thu giữ một số lượng lớn tiêm kích MiG-29 từ phía Ukraine và chỉ trả lại sau đó khoảng hơn một năm. Nguồn ảnh: Avia. Các nguồn thạo tin từ Ukraine khẳng định ngân sách quốc phòng của nước này chỉ đủ để nâng cấp dàn chiến đấu cơ MiG-29 lên chuẩn mới và các tiêm kích này sẽ tiếp tục phục vụ cho tới năm 2035. Nguồn ảnh: Avia. Tuy nhiên, do quan hệ căng thẳng giữa Kiev và Moscow, Nga sẽ không tham gia nâng cấp loại chiến đấu cơ này mà Ukraine sẽ cần tới sự giúp đỡ từ một quốc gia khác. Nguồn ảnh: Avia. Quốc gia sẵn sàng nâng cấp dàn tiêm kích MiG-29 của Ukraine lên chuẩn mới chính là Israel - một quốc gia có khả năng nâng cấp chiến đấu cơ khá tốt, đặc biệt là nâng cấp phần mềm hàng không cho các loại tiêm kích chiến đấu. Nguồn ảnh: Avia. Tuy nhiên vẫn chưa rõ số lượng tiêm kích MiG-29 của Ukraine sẽ được nâng cấp và các tính năng đặc biệt của dàn tiêm kích này sau khi được nâng cấp lên chuẩn mới do Israel cung cấp. Nguồn ảnh: Avia. Nhiều chuyên gia cho rằng, chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine sau khi nâng cấp sẽ chỉ có thêm khả năng tương thích với các loại vũ khí châu Âu, không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản cũ về hiệu năng hoạt động hay hệ thống điện tử. Nguồn ảnh: Avia. Về việc cải biên khả năng tương thích của các vũ khí Liên Xô/Nga với các vũ khí của phương Tây, Israel chắc chắn là quốc gia có kinh nghiệm phong phú nhất thế giới khi từng sở hữu rất nhiều vũ khí Liên Xô trong quá khứ. Nguồn ảnh: Avia. Ngoài 35 chiến đấu cơ MiG-29, Không quân Ukranie hiện tại còn đang sở hữu 33 tiêm kích đa năng Su-27, tuy nhiên trong số này có tới 6 chiếc đã được cải biên lại, chỉ sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: Avia. Sức mạnh đáng nể của dàn tiêm kích "giá rẻ" MiG-29.

Truyền thông Nga vừa đăng tải thông tin về việc Ukraine muốn mua tiêm kích thế hệ năm F-35 từ phía Mỹ nhưng lại rơi vào tình huống trớ trêu khi lực lượng này không có đủ kinh phí. Nguồn ảnh: Avia. Cụ thể, lực lượng Không quân Ukraine đã cân nhắc việc đặt mua tiêm kích F-35 từ phía Mỹ trong một thời gian dài, tuy nhiên cuối cùng, Ukraine cũng chỉ đủ kinh phí để hiện đại hóa tiêm kích MiG-29. Nguồn ảnh: Avia. Trong khi đó, chi phí mua mới một loạt chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 cùng với chi phí vận hành khổng lồ của loại tiêm kích này chắc chắn sẽ khiến Ukraine bị "thâm hụt nặng" ngân sách quốc phòng trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Avia. Trong biên chế của Không quân Ukraine hiện tại đang có 35 chiến đấu cơ MiG-29 . Toàn bộ số chiến đấu cơ này đều do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Nguồn ảnh: Avia. Trong cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014, Quân đội Nga đã thu giữ một số lượng lớn tiêm kích MiG-29 từ phía Ukraine và chỉ trả lại sau đó khoảng hơn một năm. Nguồn ảnh: Avia. Các nguồn thạo tin từ Ukraine khẳng định ngân sách quốc phòng của nước này chỉ đủ để nâng cấp dàn chiến đấu cơ MiG-29 lên chuẩn mới và các tiêm kích này sẽ tiếp tục phục vụ cho tới năm 2035. Nguồn ảnh: Avia. Tuy nhiên, do quan hệ căng thẳng giữa Kiev và Moscow, Nga sẽ không tham gia nâng cấp loại chiến đấu cơ này mà Ukraine sẽ cần tới sự giúp đỡ từ một quốc gia khác. Nguồn ảnh: Avia. Quốc gia sẵn sàng nâng cấp dàn tiêm kích MiG-29 của Ukraine lên chuẩn mới chính là Israel - một quốc gia có khả năng nâng cấp chiến đấu cơ khá tốt, đặc biệt là nâng cấp phần mềm hàng không cho các loại tiêm kích chiến đấu. Nguồn ảnh: Avia. Tuy nhiên vẫn chưa rõ số lượng tiêm kích MiG-29 của Ukraine sẽ được nâng cấp và các tính năng đặc biệt của dàn tiêm kích này sau khi được nâng cấp lên chuẩn mới do Israel cung cấp. Nguồn ảnh: Avia. Nhiều chuyên gia cho rằng, chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine sau khi nâng cấp sẽ chỉ có thêm khả năng tương thích với các loại vũ khí châu Âu, không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản cũ về hiệu năng hoạt động hay hệ thống điện tử. Nguồn ảnh: Avia. Về việc cải biên khả năng tương thích của các vũ khí Liên Xô/Nga với các vũ khí của phương Tây, Israel chắc chắn là quốc gia có kinh nghiệm phong phú nhất thế giới khi từng sở hữu rất nhiều vũ khí Liên Xô trong quá khứ. Nguồn ảnh: Avia. Ngoài 35 chiến đấu cơ MiG-29, Không quân Ukranie hiện tại còn đang sở hữu 33 tiêm kích đa năng Su-27, tuy nhiên trong số này có tới 6 chiếc đã được cải biên lại, chỉ sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: Avia. Sức mạnh đáng nể của dàn tiêm kích "giá rẻ" MiG-29.