Tuyệt phẩm bất khả xâm phạm Challenger 2 của Anh được nâng cấp

Tại Triển lãm Thiết bị Quốc phòng và An toàn Quốc tế London vừa diễn ra tại Anh hồi tuần trước, siêu tăng Challenger 2 phiên bản mới do Rheinmetall cùng BAE Systems kết hợp nghiên cứu và cải tiến đã xuất hiện, thu hút được rất nhiểu sự chú ý của khách thăm quan. Nguồn ảnh: Haohanfw. Phiên bản đặc biệt này dù vẫn sử dụng cỡ nòng 120mm như các phiên bản trước đó nhưng hệ thống pháo cùng với tháp pháo đã được thay đổi hoàn toàn, từ việc sử dụng pháo L30A1 chuyển sang dùng pháo Rh-120 L55A1. Nguồn ảnh: Haohanfw. Về cơ bản, hai kiểu pháo kể trên có kích thước và cỡ nòng tương đương nhau, tuy nhiên khác biệt lớn nhất đó là pháo Rh-120 là pháo nòng trơn trong khi phiên bản pháo L30 cũ của Challenger 2 là pháo nòng xoắn. Nguồn ảnh: Haohanfw. Với thiết kế nòng trơn hiện đại và tinh vi hơn rất nhiều, khẩu Rh-120 có thể đạt tầm bắn xa hơn, tối đa lên tới 4000 mét khi bắn đạn thông thường và kèm theo đó là khả năng triển khai tên lửa chống tăng với tầm bắn xa nhất tối đa 8000 mét (với loại tên lửa LAHAT). Nguồn ảnh: Haohanfw. Đây là một cải tiến vượt bậc, cho phép xe tăng chủ lực Challenger 2 tăng sức chiến đấu và khả năng diệt tăng trên chiến trường - điều mà trước đây nhiều người luôn nghi ngờ khi cỗ xe tăng này được trang bị pháo nòng xoắn. Nguồn ảnh: Haohanfw. VỚi khẩu pháo Rh-120 nòng trơn này, hệ thống tháp pháo của Challenger 2 cũng phải được làm lại với kích thước lớn hơn, hai thành bên được làm dựng đứng gần như hoàn toàn nhưng khả năng bảo vệ của nó được khẳng định là vẫn "còn nguyên". Nguồn ảnh: Haohanfw. Sử dụng vật liệu đặc biệt để làm giáp, Challenger 2 từng được quảng cáo là bất khả xâm phạm và nó nổi tiếng từ thời Chiến tranh Iraq khi một chiếc Challenger 2 dính tới hơn 60 quả đạn chống tăng RPG-7 mà không hề hấn gì. Nguồn ảnh: Haohanfw. Tới nay, vẫn chưa từng có bất cứ một chiếc xe tăng Challenger 2 nào bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương trên chiến trường và đây xứng đáng được coi là loại xe tăng an toàn nhất thế giới hiện nay, vượt xa cả loại Abrams của Mỹ hay dòng T-90 hoặc T-72 của Liên Xô/Nga. Nguồn ảnh: Haohanfw. Phiên bản Challenger 2 vừa mới xuất hiện tại Triển lãm Thiết bị Quốc phòng và An toàn Quốc tế London còn có thay đổi trong thiết kế phần vỏ giáp mặt trước với một lớp nhám phủ lên phía trên với mục đích làm sai lệch các thiết bị điện tử của đối phương. Nguồn ảnh: Haohanfw. Tuy vậy, hệ thống tháp pháo với thiết kế kiểu mới vẫn bị đánh giá là "kém" khi nó gần như chắn hoàn toàn lối ra vào của lái xe - rất nguy hiểm trong trường hợp cần thoát khỏi xe khẩn cấp. Nguồn ảnh: Haohanfw. Tính tới năm 2019 này, Anh đang có 308 chiếc xe tăng Challenger 2 trong biên chế của mình, ngoài ra còn có quân đội Oman sở hữu 38 chiếc. Trong lịch sử, chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất chiếc Challenger 2 bị phá hủy do bị chính một chiếc Challenger 2 khác... bắn nhầm. Nguồn ảnh: Haohanfw. Mời độc giả xem Video: Xem xe tăng Challenger 2 của Anh khai hỏa với tốc độ tối đa.

Tại Triển lãm Thiết bị Quốc phòng và An toàn Quốc tế London vừa diễn ra tại Anh hồi tuần trước, siêu tăng Challenger 2 phiên bản mới do Rheinmetall cùng BAE Systems kết hợp nghiên cứu và cải tiến đã xuất hiện, thu hút được rất nhiểu sự chú ý của khách thăm quan. Nguồn ảnh: Haohanfw. Phiên bản đặc biệt này dù vẫn sử dụng cỡ nòng 120mm như các phiên bản trước đó nhưng hệ thống pháo cùng với tháp pháo đã được thay đổi hoàn toàn, từ việc sử dụng pháo L30A1 chuyển sang dùng pháo Rh-120 L55A1. Nguồn ảnh: Haohanfw. Về cơ bản, hai kiểu pháo kể trên có kích thước và cỡ nòng tương đương nhau, tuy nhiên khác biệt lớn nhất đó là pháo Rh-120 là pháo nòng trơn trong khi phiên bản pháo L30 cũ của Challenger 2 là pháo nòng xoắn. Nguồn ảnh: Haohanfw. Với thiết kế nòng trơn hiện đại và tinh vi hơn rất nhiều, khẩu Rh-120 có thể đạt tầm bắn xa hơn, tối đa lên tới 4000 mét khi bắn đạn thông thường và kèm theo đó là khả năng triển khai tên lửa chống tăng với tầm bắn xa nhất tối đa 8000 mét (với loại tên lửa LAHAT). Nguồn ảnh: Haohanfw. Đây là một cải tiến vượt bậc, cho phép xe tăng chủ lực Challenger 2 tăng sức chiến đấu và khả năng diệt tăng trên chiến trường - điều mà trước đây nhiều người luôn nghi ngờ khi cỗ xe tăng này được trang bị pháo nòng xoắn. Nguồn ảnh: Haohanfw. VỚi khẩu pháo Rh-120 nòng trơn này, hệ thống tháp pháo của Challenger 2 cũng phải được làm lại với kích thước lớn hơn, hai thành bên được làm dựng đứng gần như hoàn toàn nhưng khả năng bảo vệ của nó được khẳng định là vẫn "còn nguyên". Nguồn ảnh: Haohanfw. Sử dụng vật liệu đặc biệt để làm giáp, Challenger 2 từng được quảng cáo là bất khả xâm phạm và nó nổi tiếng từ thời Chiến tranh Iraq khi một chiếc Challenger 2 dính tới hơn 60 quả đạn chống tăng RPG-7 mà không hề hấn gì. Nguồn ảnh: Haohanfw. Tới nay, vẫn chưa từng có bất cứ một chiếc xe tăng Challenger 2 nào bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương trên chiến trường và đây xứng đáng được coi là loại xe tăng an toàn nhất thế giới hiện nay, vượt xa cả loại Abrams của Mỹ hay dòng T-90 hoặc T-72 của Liên Xô/Nga. Nguồn ảnh: Haohanfw. Phiên bản Challenger 2 vừa mới xuất hiện tại Triển lãm Thiết bị Quốc phòng và An toàn Quốc tế London còn có thay đổi trong thiết kế phần vỏ giáp mặt trước với một lớp nhám phủ lên phía trên với mục đích làm sai lệch các thiết bị điện tử của đối phương. Nguồn ảnh: Haohanfw. Tuy vậy, hệ thống tháp pháo với thiết kế kiểu mới vẫn bị đánh giá là "kém" khi nó gần như chắn hoàn toàn lối ra vào của lái xe - rất nguy hiểm trong trường hợp cần thoát khỏi xe khẩn cấp. Nguồn ảnh: Haohanfw. Tính tới năm 2019 này, Anh đang có 308 chiếc xe tăng Challenger 2 trong biên chế của mình, ngoài ra còn có quân đội Oman sở hữu 38 chiếc. Trong lịch sử, chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất chiếc Challenger 2 bị phá hủy do bị chính một chiếc Challenger 2 khác... bắn nhầm. Nguồn ảnh: Haohanfw. Mời độc giả xem Video: Xem xe tăng Challenger 2 của Anh khai hỏa với tốc độ tối đa.