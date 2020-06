Tuyên bố dùng J-11 đấu Su-30MKI, Trung Quốc coi thường không quân Ân Độ?

Không quân Ấn Độ từ lâu đã tích cực tăng cường trang bị, ngoài việc tạo thế duy trì áp lực mạnh mẽ đối với Pakistan, thì Ấn Độ cũng cần phải cân bằng sức mạnh với người hàng xóm phương Bắc là Trung Quốc. Từ đầu thế kỷ 21, sức mạnh của Không quân Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào Su-30MKI nhập khẩu từ Nga. Đây là những máy bay chiến đấu hạng nặng, hiện là xương sống của lực lượng không quân Ấn Độ; hiện tại Ấn Độ duy trì lực lượng 300 chiếc Su-30 MKI và hơn mười năm qua, sức mạnh của Không quân Ấn Độ vẫn giậm chân tại chỗ. Để tăng cường tiềm lực, Không quân Ấn Độ quyết định đặt mua 36 chiếc chiến đấu cơ Rafale thuộc thế hệ 4++ của Pháp; đây là chiến đấu cơ được đánh giá là mạnh nhất, trong số máy bay chiến đấu không có tính năng tàng hình hiện nay. Rafale được trang bị nhiều hệ thống vũ khí và đặc biệt là trong lĩnh vực tác chiến điện tử; đã từng thực chiến qua một số cuộc chiến tranh cục bộ; do vậy, Ấn Độ quyết định mua loại máy bay này làm máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không chính trong tương lai. So với Không quân Ấn Độ, Không quân Trung Quốc sở hữu nhiều máy bay chiến đấu hiện đại hơn; hiện nay các loại chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Trung Quốc là J-10, J-11, J-16 và một số ít chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm J-20; những loại máy bay thế hệ 4 của Trung Quốc cũng đều ở cấp độ tiên tiến của thế giới. Ảnh: Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc. Máy bay chiến đấu J-11 là máy bay chiến đấu hạng nặng của Trung Quốc, đây chính là bản sao Su-27 của Liên Xô, mà sau này Nga bán cho Trung Quốc; tuy nhiên Trung Quốc cũng có nhiều cải tiến, nhất là về hệ thống điện tử hàng không. Mặc dù sự xuất hiện của máy bay chiến đấu J-16 và J-20 đã làm cho nó bị lu mờ, nhưng mức độ hoạt động của J-11 vẫn ở mức tiên tiến của thế giới. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-11 của Không quân Trung Quốc. Nếu giả sử trong cuộc xung đột Trung - Ấn xảy ra, những chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc có tính năng kỹ chiến thuật hoàn toàn tương đương với Rafale của Không quân Ấn Độ; thậm chí nếu so sánh kích thước và trọng lượng, J-11 còn lớn hơn nhiều so với Rafale. Ảnh: Rafale (trái) với Su-30MKI. Nếu sải cánh của J-11 là 14,7 m; tổng chiều dài là 21,9 m; chiều cao là 5,9 m; thể tích rỗng là 16,9 m3; tải trọng thông thường là 8 tấn. Còn Rafale có sải cánh chỉ 10,8 m, tổng chiều dài 15,2 m; chiều cao 5,3 m, thể tích rỗng 9 m3 và tải trọng vũ khí là 6 tấn. Ảnh: Chiến đấu J-11B của Không quân Trung Quốc. So sánh như vậy, có thể thấy rõ rằng, J-11 có thể được tích hợp nhiều hệ thống điện tử và vũ khí hơn; nhưng lợi thế về kích thước của Rafale là mặt cắt phản xạ radar về chiều ngang nhỏ hơn J-11. Về sức mạnh, J-11 được trang bị hai động cơ phản lực AN31 do Nga sản xuất (hoặc WS10 do Trung Quốc tự chế tạo), với lực đẩy khoảng 180 kilonewton (kN), tốc độ tối đa Mach 2,35; trần bay cao nhất 18.500 m, tầm hoạt động tối đa 3.790 km; với Rafale, hai động cơ chỉ đạt lực đẩy 100 kN, tốc độ tối đa chỉ có thể đạt Mach 1,8; trần bay cao nhất 16.800 m; tầm hoạt động tối đa là 3.700 km. Ảnh: J-11B của Không quân Trung Quốc. Mặc dù J-11 nặng hơn, nhưng khả năng cơ động của nó cũng áp đảo so với Rafale; với khả năng cơ động cao, rõ ràng J-11 có lợi thế rõ ràng trong việc không chiến tầm gần; tốc độ và độ cao cao hơn, cũng cung cấp động năng lớn hơn cho chiến đấu với mục tiêu ngoài tầm nhìn. Về radar, do J-11 có thể tích rộng hơn, nên Trung Quốc thay thế radar cơ khí ban đầu, bằng radar quét mảng pha điện tử do chính họ phát triển, làm lợi thế về tác chiến điện tử của Rafale so với J-11 không phải là áp đảo; mặc dù các thông số radar trên máy bay đều bí mật, nhưng radar trang bị trên hai loại máy bay trên đều có khả năng bắt mục tiêu trong phạm vi khoảng 280 km. Ảnh: Radar hàng không mạng pha chủ động KLJ-7A do Trung Quốc chế tạo. Nếu Rafale được trang bị tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn Mica có tầm bắn tối đa khoảng 300 km, thì J-11 được tích hợp tên lửa PL-15 với tầm bắn tối đa khoảng 150-200 km. Về mặt kỹ thuật, tên lửa Mica sử dụng động cơ ramjet, đó là lý do tầm bắn của nó rất xa. PL-15 sử dụng động cơ tên lửa rắn xung kép, mặc dù tầm bắn không bằng tên lửa Mica, nhưng trong cự ly tiến công ngắn và trung bình, tên lửa sẽ phát huy được tốt tính năng. Nhìn chung, tính năng của hai loại tên lửa không đối không này có khả năng tương tự như nhau. Ảnh: Chiến đấu J-11B của Trung Quốc mng tên lửa PL-15. Do vậy nếu một cuộc xung đột trên không xảy ra, kể cả phía Ấn Độ đưa vào sử dụng số Rafale mới nhập, nhưng Không quân Trung Quốc vẫn tự tin, khi họ không cần đưa chiến đấu cơ tàng hình J-20 tham chiến, mà chỉ sử dụng số chiến đấu cơ J-11, là vẫn có thể giành chiến thắng trước Không quân Ấn Độ. Ảnh: Không quân Ấn Độ diễu hành kỷ niệm Ngày Không quân tại căn cứ không quân Hindon. Video Xem quân đội Trung Quốc và Ấn Độ “choảng nhau” - Nguồn: VTC1

