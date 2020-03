Từ khi nào khu trục hạm thành chủ lực, đạp đổ ngôi vương của tàu chiến lớn?

Trong quá khứ, những thiết giáp hạm hay tuần dương hạm có độ giãn nước lên tới 30.000 tấn thường là biểu tượng cho sức mạnh của một nền hải quân tiên tiến. Nguồn ảnh: Flickr. Đơn giản là do muốn mang được pháo to, tàu chiến bắt buộc phải có kích thước lớn để có thể chứa được cơ cấu pháo và đủ "sức lỳ" để không tự lật ngửa mỗi lần khai hoả. Nguồn ảnh: Flickr. Tuy nhiên, với sự ra đời của các loại tên lửa chống hạm, những khẩu pháo có kích thước lên tới hơn 400mm giờ đây đã trở thành dĩ vãng khi sức mạnh của chúng không còn là "nhất" trên biển. Nguồn ảnh: Flickr. Cụ thể, một khẩu pháo có cỡ nòng lên tới 400mm có tầm bắn thông thường cũng chỉ hơn 20 km - trong khi đó tên lửa có thể tấn công được mục tiêu từ khoảng cách xa hơn nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Nguồn ảnh: Flickr. Với khả năng mang theo đầu đạn nặng hàng trăm kilogam, một phát bắn chí tử từ tên lửa chống hạm cũng có sức công phá lớn hơn nhiều so với một viên đạn pháo cỡ lớn trúng đích. Nguồn ảnh: Flickr. Và khi mà khu trục hạm có thể mang theo tên lửa đối hải đủ sức hạ gục mọi tàu sân bay, mang theo được tên lửa phòng không đủ sức để hạ gục mọi loại máy bay và mang theo cả tên lửa đối đất để tấn công mục tiêu trên cạn thì những khẩu pháo to súng lớn đã trở thành thừa thãi. Nguồn ảnh: Flickr. Việc chế tạo một tàu thiết giáp hạm cỡ lớn cũng đắt đỏ hơn nhiều so với khu trục hạm. Đắt đỏ hơn - nghĩa là tổn thất sẽ lớn hơn trong thực chiến, vậy nên dần dần, các thiết giáp hạm đã gần như tuyệt chủng trong thế kỷ 21. Nguồn ảnh: Flickr. Ngày nay, mọi tàu khu trục đều được trang bị vũ khí với sức mạnh đủ để đánh chìm những con tàu lớn nhất, tấn công những mục tiêu to nhất nhưng nó cũng rẻ bậc nhất, dễ dàng chế tạo hơn nhiều so với thiết giáp hạm. Nguồn ảnh: Flickr. Độ cơ động cao cũng là một điểm cộng khi các khu trục hạm có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn, đến được nơi cần thiết một cách khẩn trương hơn thay vì "lặc lè" chậm chạm như những thiết giáp hạm trước kia. Nguồn ảnh: Flickr. Sau này, nếu như các tên lửa chống hạm tầm xa đủ nhỏ để đặt lên các hộ vệ hạm, nếu như những tên lửa phòng không tầm xa đủ gọn gàng để đặt lên những tàu tên lửa, vị thế của khu trục hạm thậm chí còn bị đe doạ và sẽ sớm biến mất trong tương lai. Nguồn ảnh: Flickr. Còn trong thời điểm hiện tại, khu trục hạm vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi lực lượng hải quân trên thế giới vì sức mạnh, uy lực và độ... rẻ tiền của mình so với những loại tàu chiến khác. Nguồn ảnh: Flickr. Video Khu trục hạm trong biên chế Hải quân Hàn Quốc.

