Trực thăng Z-8 Trung Quốc đâm cột điện, rơi ở Hong Kong do phi công "gà mờ"?

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, hôm 30/3 vừa rồi một trực thăng vận tải của Trung Quốc do tầm nhìn kém đã đâm vào cột điện cao thế, rơi ở Hong Kong. Nguồn ảnh: Scramble. Chưa có thông tin chính thức về vụ việc, tuy nhiên truyền thông địa phương cho biết các nguồn thạo tin khẳng định đã số người thiệt mạng trong vụ việc có thể lên tới 4 người. Nguồn ảnh: Foxtrot. Tuy nhiên các thương vong này đều xuất phát từ trên trực thăng, những người ở dưới mặt đất không bị thiệt hại gì. Nguồn ảnh: Foxtrot. Vụ tai nạn có nguyên nhân được cho là do tầm nhìn kém, phi công bay tập sự thao tác không chuẩn xác và không thể né tránh được vật cản trong trường hợp khẩn cấp. Nguồn ảnh: Foxtrot. Báo chí Hong Kong cũng đặt nghi vấn nhiều khả năng loại trực thăng gặp tai nạn là chiếc Z-8 - một phiên bản nội địa do Trung Quốc tự sản xuất dựa trên thiết kế của SA 321 Super Frelon. Nguồn ảnh: Foxtrot. Đây là loại trực thăng vận tải đa dụng, bắt đầu được đưa vào sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước và tới nay vẫn được sử dụng phổ biến ở Pháp, Nam Phi và Iraq. Nguồn ảnh: Foxtrot. Tuy nhiên nhiều khả năng lại trực thăng bị tai nạn cũng có thể là chiếc Z-20 - phiên bản trực thăng nhái được Trung Quốc thiết kế và sản xuất dựa trên chiếc Black Hawk. Nguồn ảnh: Foxtrot. Thậm chí theo nhiều chuyên gia, chiếc Black Hawk nhái của Trung Quốc còn có nhiều phần nhỉnh hơn bản gốc khi nó được cải tiến khá nhiều so với phiên bản Black Hawk của Mỹ. Nguồn ảnh: Foxtrot. Trung Quốc quyết tâm nhái bằng được phiên bản Black Hawk của Mỹ để có thể hoạt động được trên vùng Tây Tạng - khu vực có độ cao trung bình rất lớn và các loại trực thăng của Trung Quốc hiện tại thường bị "hụt hơi", không thể vận tải hàng hoá lên khu vực này được. Nguồn ảnh: Foxtrot. Video Trực thăng Z-20 - phiên bản nhái của Black Hawk khiến Mỹ "ôm hận".

