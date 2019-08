Trực thăng lai phản lực tốc độ siêu khủng sẽ sớm trình làng

Loại trực thăng mới vừa được lên ý tưởng mang tên Global Verti-Jet do hãng Skyworks chế tạo. Đây thực chất là một loại phương tiện lai giữa máy bay và trực thăng với khái niệm Heliplane hoàn toàn mới. Nguồn ảnh: Transportup. Về cơ bản, Verti-Jet có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng như một máy bay trực thăng nhưng khi lên cao, nó có thể bay với tốc độ của máy bay phản lực với hai động cơ được trang bị ở hai bên hông máy bay. Nguồn ảnh: Transportup. Theo lý thuyết, loại trực thăng lai này có khả năng bay với tốc độ tối đa lên tới gần 750 km/h - cao hơn gấp đôi so với tốc độ trung bình của các loại trực thăng hiện nay nhưng vẫn chậm hơn nhiều so với các loại máy bay phản lực. Nguồn ảnh: Transportup. Tầm bay của Verti-Jet tối đa cũng sẽ chỉ đạt khoảng 1800 km/h do nó không có hệ thống cánh - vốn là khu vực để chứa bình nhiên liệu như trên các máy bay phản lực khác. Nguồn ảnh: Transportup. Điều đáng nói ở đây đó là phác thảo thiết kế của Verti-Jet không sử dụng hệ thống trục cánh quạt kép hai tầng nhưng cũng không có cánh quạt đuôi. Điều này dẫn đến lo ngại về việc phương tiện bay này không đạt được độ ổn định do nó không thể triệt tiêu được mô-men xoắn khi bay. Nguồn ảnh: Transportup. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu trong tương lai, loại trực thăng lai này có được ứng dụng vào thực tế hay không. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, mọi phương tiện lai giữa máy bay và trực thăng đang được hoàn thiện đều không sử dụng động cơ phản lực để cung cấp lực đẩy theo bề ngang mà chỉ sử dụng động cơ cánh quạt. Nguồn ảnh: Transportup. Những ứng dụng cho việc đưa Verti-Jet vào thực tế là khá rộng rãi, tuy nhiên chắc chắn thiết kế của chiếc máy bay lai trực thăng này sẽ cần phải thay đổi ít nhiều để phù hợp hơn với từng mục đích sử dụng của nó. Nguồn ảnh: Transportup. Hiện tại, tập đoàn Skyworks là một trong những tập đoàn tiên phong nhất của Mỹ với lĩnh vực nghiên cứu và hoàn thiện trực thăng lai máy bay. Tập đoàn này cũng đang phát triển nhiều dự án trực thăng lai máy bay cho Quân đội Mỹ nhưng vẫn chưa có nguyên mẫu nào được hoàn thiện. Nguồn ảnh: Transportup. Mời độc giả xem Video: Trực thăng hai tầng cánh của Liên Xô không cần cánh đuôi.

