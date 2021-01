Tới giờ Philippines mới tính đến chuyện cho trực thăng UH-1 về hưu

Vừa qua, Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte cho biết, ông sẽ lên kế hoạch loại biên tất cả các trực thăng UH-1 Huey trong biên chế của lực lượng Không quân Philippines (PAF) hiện nay do chúng thường xuyên gặp trục trặc và bị tai nạn liên tục trong thời gian qua. Thông tin trên được ngài Tổng thống đưa ra trong chuyến thăm đến căn cứ Teodulfo Bautista ở thành phố Jolo của tỉnh Sulu, miền Nam Philippines vào hôm 22/1 vừa rồi. Ông Duterte cũng cho biết thêm rằng, sau khi loại bỏ các trực thăng Huey cũ, ông sẽ cung cấp tiền cho quân đội để có thể mua mới các trực thăng tiên tiến hơn. Lực lượng Không quân Philippines hiện nay đang vận hành khoảng 10 chiếc trực thăng đa dụng UH-1D và 13 chiếc UH-1H. Trong tương lai, Không quân Philippines sẽ nhập khẩu khoảng 6 đến 7 chiếc trực thăng đời mới để lấp đầy khoảng trống mà những chiếc trực thăng cũ này để lại. Khả năng cao ứng cử viên sáng giá sẽ là trực thăng S-70 của Mỹ hoặc các loại của Mỹ, Châu Âu khác Bell UH-1D/H là những phiên bản trực thăng UH-1 đã từng tham gia Chiến tranh Việt Nam vào những năm 1960 - 1970 và đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến này. Nó đã trải qua ít nhất 50 năm lịch sử phát triển, do đó việc thay thế chúng trong biên chế của Không quân Philippines là hoàn toàn hợp lý. UH-1 là mẫu trực thăng vận tải đa nhiệm cực kỳ thành công do Mỹ chế tạo, với con số từng xuất xưởng lên tới 16.000 chiếc kể từ những năm 1960 và vận hành trong biên chế Không quân hàng chục quốc gia. Dẫu vậy, hiện nay, do tuổi thọ đã không còn nên UH-1 đang bị loại bỏ dần trong nhiều lực lượng như Không quân Mỹ hay các nước Châu Âu, Hàn Quốc,... Suốt thời gian qua, Quân đội Philippines đang có nhiều động lực nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và hiện đại hoá sức mạnh của lực lượng vũ trang nhằm chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như chống lại những thế lực gây mất ổn định đất nước từ bên trong. Trong đó điển hình như hợp đồng hơn 300 triệu USD mua mới cặp khinh hạm tên lửa 3.000 tấn từ Hàn Quốc, hay hợp đồng mua mới các tổ hợp radar trinh sát trên không tầm xa từ Nhật Bản. Cùng với đó là tin đồn rằng Philippines đang thúc đẩy ký kết hợp đồng mua mới các tên lửa Brahmos của Ấn Độ cho mục đích phòng thủ bờ biển. Dẫu vậy, Philippines vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể nâng cao sức mạnh của quân đội lên một cách toàn diện, nhất là trong tình hình hiện nay khi mà quân đội nước này đang bị đánh giá là vô cùng yếu kém, thậm chí là một trong những lực lượng quân sự yếu nhất khu vực Nhìn chung, kế hoạch cho loại biên trực thăng UH-1 của Tổng thống Duterte là rất hợp lý nhưng giữa tình hình kinh tế ảm đạm hiện nay, đặc biệt là sự tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, sẽ rất khó để có thể cho nghỉ hưu và thay thế một lượng lớn máy bay trong thời gian ngắn. Nguồn ảnh: TheArchive. Cận cảnh trực thăng UH-1 từng tham chiến ở Việt Nam tới nay vẫn hoạt động tốt.

