Telegraph dẫn tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, bảng mạch in do công ty Exception PCB đóng tại Gloucestershire, tây nam nước Anh, sản xuất. Điều đáng chú ý là các bảng mạch in này “kiểm soát nhiều tính năng then chốt của F-35, gồm cả động cơ, hệ thống điều khiển và nhiên liệu, việc chiếu sáng”.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định Exception PCB không đặt ra “rủi ro nào” cho chuỗi cung cấp chiến đấu cơ F-35 và đó là nhà sản xuất bảng mạch in có uy tín cho ngành quốc phòng.

F-35 là chiến đấu cơ đắt giá nhất hành tinh. Nguồn ảnh: Defense One.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Anh Sir Gerald Howarth đã bày tỏ lo ngại về việc một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc, đang sản xuất các bộ phận cho một chương trình tối mật của Anh. Ông Howarth cũng nêu bật những lo ngại về hoạt động tình báo của Bắc Kinh. “Chúng ta hoàn toàn ngờ nghệch về vai trò của Trung Quốc và mãi tới giờ, mọi người mới bắt đầu thức tỉnh”.

Hiện chưa có thông tin nào về việc hãng Exception PCB và công ty mẹ ở Trung Quốc của nó là Shenzhen Fastprint đã làm việc gì đó sai trái.

Thông tin mới trên được công bố sau khi có hàng loạt cáo buộc rằng Trung Quốc đang cố ăn cắp thông tin về chương trình máy bay trị giá hàng tỷ đô la do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đứng đầu.

Máy bay F-35 được trang bị các bộ cảm biến tối mật và nhiều công nghệ khác. Chiếc máy bay chiến đấu tàng hình này sẽ là một phần then chốt trong hải quân và không quân của Mỹ, Anh và các đồng minh của hai nước này trong những thập niên sắp tới.

Lockheed Martin cho biết, không nắm được thông tin về việc nhà cung cấp bộ phận F-35 thuộc sở hữu Trung Quốc nào khác vào thời điểm này.

Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh từng đề cao Exception PCB là điển hình của một công ty đóng tại Anh, là một phần trong chuỗi cung cấp F-35. Bộ này không đề cập tới việc Shenzen Fastprint – công ty đóng tại Trung Quốc, đã mua lại Exception PCB từ năm 2013.

Tiết lộ sốc về vai trò của Trung Quốc trong chương trình chế tạo F-35