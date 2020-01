Tiết lộ sốc: Tù nhân Mỹ tham gia sản xuất tên lửa Tomahawk "sứ giả chiến tranh"

Nguồn tin tiết lộ thông tin cho tờ Sputnik được cho là ông Victor Bout, một người Nga đang thụ án 25 năm tù ở Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Phóng viên của tờ Sputnik vốn là người có quan hệ mật thiết lâu năm với Victor Bout đã đến thăm ông tại Nhà tù Liên bang Marion ở Illinois, Mỹ và nhận được thông tin gây sốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo đó, các tù nhân của Mỹ hiện đang thực hiện nhiều đơn đặt hàng quốc phòng cho chính phủ. Các đơn hàng này bao gồm việc sản xuất một vài bộ phận cho loại tên lửa hành trình cận âm có độ chính xác cao Tomahawk. Nguồn ảnh: Pinterest. Victor Bout cho biết đây là một cách để tránh cảnh nhàn rỗi ngồi không của tù nhân. Giúp tù nhân có được một công việc thường nhật trong tù, tránh việc tụ tập, gây rối và tham gia băng đảng. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo ông Victor, mọi tù nhân ở nhà tù Marion đều tham gia vào công việc sản xuất linh kiện cho tên lửa Tomahawk. Thậm chí, ở đây còn có một số xưởng sản xuất tên lửa theo quy mô công nghiệp. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, tù nhân không phải lúc nào cũng có trình độ chuyên môn cao cho nên bản thân quả tên lửa hành trình Tomahawk không phải... lúc nào cũng bay được - Victor Bout hài hước cho biết. Nguồn ảnh: Pinterest. Đôi khi, việc tham gia xưởng sản xuất tên lửa trong nhà tù lại là một cơ hội "đổi đời" với các tù nhân khi mà sau vài năm "công tác gắn bó" (đơn giản là vì họ không còn cơ hội để nhảy việc), tù nhân đó sẽ trở thành một thợ lành nghề và được phép ra tù trước thời hạn. Nguồn ảnh: Pinterest. Không ít tù nhân sau khi ra tù đã xin được tiếp tục làm việc lắp ráp tên lửa tại nhà tù - và ngạc nhiên là họ được đáp ứng ngay. Nghĩa là tại đây, có không ít người "tự do hoàn toàn" làm việc bên cạnh tù nhân, họ đến làm việc hàng ngày rồi ra về sau khi hết giờ làm như một công nhân bình thường. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó, vẫn đúng những con người đó khi chuyển sang vùng khác sinh sống và muốn xin vào một nhà máy khác, họ sẽ đều bị... từ chối do từng có tiền án và từng phải ngồi tù! Nguồn ảnh: Pinterest. Tờ Sputnik cho biết, Victor Bout chưa từng là công dân Mỹ, ông bị bắt năm 2008 tại Thái Lan với cáo buộc khủng bố và buôn bán trái phép tên lửa đất đối không. Nguồn ảnh: Pinterest. Tới nay, người đàn ông mang quốc tịch Nga này đã ngồi tù ở Mỹ được 12 năm - nửa thời gian thụ án của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên với việc tham gia vào quá trình lắp ráp tên lửa Tomahawk trong nhà tù, chưa ai dám chắc rằng sau khi mãn hạn tù, Victor Bout sẽ được trả tự do vì khi đó ông có thể... thoải mái "ôm" kinh nghiệm chế tạo tên lửa của mình về Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Tên lửa hành trình Tomahawk - Đỉnh cao của vũ khí chiến tranh.

