Tiết lộ "động trời" về tên lửa chống hạm Ukraine mới sáng chế

Hôm 5/12 vừa qua, Ukraine đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm Neptun do nước này tự sản xuất. Trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa Neptun đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 280 km. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tên lửa được phóng đi từ bãi thử nghiệm ở khu vực Odessa, miền Nam Ukraine. Nguồn ảnh: Militarytoday. Đây là loại tên lửa hành trình do Ukraine tự sản xuất dựa trên thiết kế của tên lửa hành trình đối hạm Kh-35U do Liên Xô thiết kế trước đây. Trong quá khứ, trước khi Liên Xô tan rã nước này đã dự định sẽ sản xuất các tên lửa Kh-35 tại Ukraine. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tuy dự định của cả Liên Xô trước đây là không thành công nhưng các thông tin về thiết kế của loại tên lửa hành trình đối hạm Kh-35 mà phía Ukraine nắm được trong quá trình chuyển giao trước khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt cũng đủ để nước này tạo ra được Neptun. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tên lửa chống hạm Neptun có hình dạng khá tương đồng với Kh-35U nhưng có kích thước lớn hơn. Loại tên lửa này mang được nhiều nhiên liệu hơn, có động cơ mạnh hơn và có một vài cải biên không đáng kể so với Kh-35U. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn nổ mảnh. Đầu đạn của Neptun có trọng lượng vào khoảng 145 kg, thích hợp để tiêu diệt các mục tiêu trên biển có độ giãn nước từ 5000 tấn trở xuống như các khinh hạm, khu trục hạm cỡ nhỏ,... Nguồn ảnh: Militarytoday. Sau khi được khai hoả, tên lửa đối hạm Neptun sẽ bay cách mặt nước từ 10 tới 15 mét ở tốc độ cận âm. Trong giai đoạn cuối trước khi tiếp cận với mục tiêu, Neptun sẽ hạ thấp độ cao xuống còn chỉ 3 tới 5 mét so với mực nước biển để tránh hoả lực phòng thủ của đối phương. Nguồn ảnh: Navyrec. Giống với Kh-35U, Neptun có thể phóng được từ nhiều cơ cấu phóng khác nhau bao gồm cơ cấu trên không, trên biển hoặc cố định/di động trên mặt đất. Nguồn ảnh: Militarytoday. Trong quá khứ, Triều Tiên cũng từng thử nghiệm một loại tên lửa có hình dáng rất giống với Neptun mang tên Kumsong 3. Tuy nhiên chưa rõ liệu có phải Ukraine chuyển giao công nghệ cho phía Triều Tiên hay phía Triều Tiên tự đánh cắp được công nghệ này. Nguồn ảnh: Militarytoday. Mời độc giả xem Video: Tên lửa Kh-35U của Nga.

