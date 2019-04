Tiết lộ chấn động tàu ngầm Đức hiện nay: Tồi, tệ hại!

Mạng Bundeswehr-journal vừa đăng tải thông tin "đầy tự hào" của Hải quân Đức, lần đầu tiên kể từ sau năm 2010, 3 tàu ngầm của hải quân nước này đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Thế nhưng, ngay sau câu thứ nhất, đến câu thứ 2 người đọc nhanh chóng bị “dội một gáo nước lạnh” để “tỉnh ngộ” về thực trạng của một trong những lực lượng hải quân từng khiến Đại Tây Dương suýt thành “vùng biển chết”. Nguồn ảnh: Wikipedia Cũng theo mạng trên, tháng 10/2017, Hải quân Đức đối mặt với tình huống không còn một chiếc tàu ngầm nào đáp ứng được yêu cầu chiến đấu khi cần. Tàu ngầm U35 khi đó "sẵn sàng cao nhất", thì trong quá trình lặn biển ngoài khơi Na Uy ngày 15/10/2017 gặp sự cố gây hư hỏng nặng. Nguồn ảnh: Wikipedia Tàu ngầm U35 (được đóng trong giai đoạn 2007-2011, biên chế năm 2015) sau đó phải nằm ụ khá lâu tại nhà máy tới tận hôm nay. Nguồn ảnh: Wikipedia Trước tình hình không còn đội tàu ngầm, Hải quân Đức ráo riết tăng tốc sửa chữa khẩn cấp nhưng cũng phải mất tới hơn 3 năm sau mới đạt được 1/2 khả năng tác chiến. Những ngày nay, các tàu ngầm U-36, U-33 và U31 đang cùng tham gia hoạt động tập trận chung trên biển Na Uy và Baltic. Nguồn ảnh: Wikipedia 1/2 còn lại gồm các tàu ngầm U34 và U32 đang trải qua các cuộc đại tu lớn trên dock nổi, U35 thì mãi vẫn chưa được sửa chữa. Điều đó có nghĩa là, trong những năm tới, Hải quân Đức khó lòng đạt đủ số lượng 100% (6 chiếc) tàu ngầm sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: Wikipedia Hải quân Đức trong dự tính đang muốn đóng thêm 2 chiếc nữa U-37 và U-38 nhưng hiện mới nằm trong kế hoạch trên giấy, xem ra họ vẫn chưa có đủ kinh phí phân bổ khi mà việc sửa tàu còn đang đình trệ. Thật đáng thất vọng với lực lượng tàu ngầm từng là “cơn ác mộng” trên Đại Tây Dương cách đây gần 80 năm. Nguồn ảnh: Wikipedia Nếu nước Đức duy trì 100% sức mạnh tàu ngầm thì cũng chỉ cần 6 chiếc là đủ để khiến mọi kẻ địch e sợ. Tàu ngầm Type 212 do nhà máy HDW đóng cho Đức và Italy hiện được coi là một trong các tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện - diesel tiên tiến nhất thế giới. Nói không ngoa nó có tính năng còn vượt trội cả Kilo và Lada của Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia Điển hình là hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) đã cực kỳ hoàn hảo cho phép con tàu lặn với thời gian lâu hơn các tàu ngầm thông thường. Ví dụ, năm 2013, tàu ngầm U32 lập kỷ lục mới trong thế giới tàu ngầm động cơ diesel-điện với 18 ngày lặn liên tục không cần nổi lên nạp điện. Nguồn ảnh: Wikipedia Chỉ với điều đó thôi, tàu ngầm Type 212 đã rất đáng sợ, có thể ẩn mình rất lâu, tiến gần kẻ địch và tung đòn chí mạng. Kích thước Type 212 cũng khá nhỏ gọn với lượng giãn nước khi lặn chỉ 1.830 tấn (nhỏ hơn so với Kilo), dài 56m, có thể di chuyển 20 hải lý/h khi lặn, tầm hoạt động lên tới 15.000km, lặn sâu từ 250m tới 700m, thủy thủ đoàn chỉ cần 27 người là đủ. Nguồn ảnh: Wikipedia Về mặt vũ khí, Type 212 có thua kém hơn so với Kilo và Lada nhưng thế là đủ để nó nhấn chìm mọi loại tàu chiến. Con tàu được tích hợp 6 ống phóng ngư lôi 533mm với kho vũ khí 13 ngư lôi kèm tên lửa hoặc 24 quả thủy lôi. Nguồn ảnh: Wikipedia Về chủng loại, Type 212 hiện được trang bị ngư lôi hạng nặng DM2A4 Seehecht có tầm bắn hơn 50km, tốc độ bơi 92,6km/h, dẫn đường bằng cáp quang; ngư lôi Black Shark có tầm bắn 50km. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài ra, Type 212 có thể triển khai tên lửa tấn công đa năng IDAS có thể tiêu diệt không chỉ tàu chiến cỡ nhỏ - trung mà còn tấn công được trực thăng và mục tiêu ven biển với tầm bắn đến 20km, dẫn đường bằng cáp quang. Nguồn ảnh: Wikipedia Mời độc giả xem video mô tả tàu ngầm AIP hiện đại nhất Tây Âu Type 212. Nguồn: Youtube

