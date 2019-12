Thủy quân Lục chiến Mỹ thử nghiệm phương tiện đổ bộ mới: Chán bánh xích, chuyển sang bánh lốp

Quân đội Mỹ vừa bắt đầu đưa vào thử nghiệm phương tiện lội nước chở quân kiểu mới để nhằm thay thế cho xe thiết giáp chở quân AAV-7 vốn được lực lượng này dùng từ năm 1972 tới nay. Nguồn ảnh: BI. Nhiệm vụ chính của loại phương tiện này đó là đưa lính Thủy quân Lục chiến từ tàu vận tải vào bờ. Với thiết kế bánh lốp, phương tiện ACV mới của quân đội Mỹ về cơ bản đã thay đổi hoàn toàn cách thức tác chiến với AAV như trước đây. Nguồn ảnh: BI. Trong quá khứ, AAV-7 được trang bị bánh xích cho phép nó di chuyển tốt hơn trên nhiều bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên với phương tiện đổ bộ ACV, có vẻ như quân đội Mỹ nhắm tới yếu tố tốc độ nhiều hơn khi mà các loại phương tiện bánh lốp có tốc độ hành trình nhanh hơn nhiều so với phương tiện bánh xích trong cùng điều kiện địa hình. Nguồn ảnh: BI. Tốc độ cũng được coi là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong tác chiến đổ bộ. Với tốc độ cao, phương tiện vận tải cùng lính thủy quân lục chiến sẽ thoát khỏi "vùng chết" một cách nhanh chóng, đánh thẳng vào trong đất liền thay vì loay hoay đối phó với hỏa lực đối phương ngay trên bãi biển. Nguồn ảnh: BI. Theo những thông tin ban đầu, quân đội Mỹ sẽ chế tạo và sử dụng tổng cộng bốn phiên bản ACV khác nhau. Cụ thể, bốn phiên bản bao gồm xe hỗ trợ, xe chỉ huy, xe tăng cường hỏa lực và xe chở quân với giáp được tăng cường. Nguồn ảnh: BI. Điểm khác biệt rõ rệt nhất của ACV so với AAV đó là ở cách thức vận hành. Nếu như ở AAV trước đây, người lính phải được huấn luyện cách sử dụng một cách bài bản thì ở ACV, cách điều khiển không khác gì... lái xe hơi. Nguồn ảnh: BI. Điều đáng nói đó là ACV vẫn sử dụng hệ thống chân vịt để tạo lực đẩy khi lội nước thay vì hệ thống phun nước phản lực. Hệ thống chân vịt này có khá nhiều ngược điểm, dễ bị mắc di vật và bị kẹt khi di chuyển ở vùng nước nông, nhiều rác. Nguồn ảnh: BI. Thiết kế của ACV cũng tiên tiến hơn so với AAV khi nó có phần đầu và thân được vát nghiêng mạnh, cho phép chống chịu được nhiều loại hỏa lực chống tăng thông thường của đối phương. Nguồn ảnh: BI. Quân đội Mỹ thử nghiệm ACV trong điều kiện không có ánh sáng. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Xe thiết giáp lưỡng cư dành riêng cho thủy quân lục chiến Mỹ.

Quân đội Mỹ vừa bắt đầu đưa vào thử nghiệm phương tiện lội nước chở quân kiểu mới để nhằm thay thế cho xe thiết giáp chở quân AAV-7 vốn được lực lượng này dùng từ năm 1972 tới nay. Nguồn ảnh: BI. Nhiệm vụ chính của loại phương tiện này đó là đưa lính Thủy quân Lục chiến từ tàu vận tải vào bờ. Với thiết kế bánh lốp, phương tiện ACV mới của quân đội Mỹ về cơ bản đã thay đổi hoàn toàn cách thức tác chiến với AAV như trước đây. Nguồn ảnh: BI. Trong quá khứ, AAV-7 được trang bị bánh xích cho phép nó di chuyển tốt hơn trên nhiều bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên với phương tiện đổ bộ ACV, có vẻ như quân đội Mỹ nhắm tới yếu tố tốc độ nhiều hơn khi mà các loại phương tiện bánh lốp có tốc độ hành trình nhanh hơn nhiều so với phương tiện bánh xích trong cùng điều kiện địa hình. Nguồn ảnh: BI. Tốc độ cũng được coi là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong tác chiến đổ bộ. Với tốc độ cao, phương tiện vận tải cùng lính thủy quân lục chiến sẽ thoát khỏi "vùng chết" một cách nhanh chóng, đánh thẳng vào trong đất liền thay vì loay hoay đối phó với hỏa lực đối phương ngay trên bãi biển. Nguồn ảnh: BI. Theo những thông tin ban đầu, quân đội Mỹ sẽ chế tạo và sử dụng tổng cộng bốn phiên bản ACV khác nhau. Cụ thể, bốn phiên bản bao gồm xe hỗ trợ, xe chỉ huy, xe tăng cường hỏa lực và xe chở quân với giáp được tăng cường. Nguồn ảnh: BI. Điểm khác biệt rõ rệt nhất của ACV so với AAV đó là ở cách thức vận hành. Nếu như ở AAV trước đây, người lính phải được huấn luyện cách sử dụng một cách bài bản thì ở ACV, cách điều khiển không khác gì... lái xe hơi. Nguồn ảnh: BI. Điều đáng nói đó là ACV vẫn sử dụng hệ thống chân vịt để tạo lực đẩy khi lội nước thay vì hệ thống phun nước phản lực. Hệ thống chân vịt này có khá nhiều ngược điểm, dễ bị mắc di vật và bị kẹt khi di chuyển ở vùng nước nông, nhiều rác. Nguồn ảnh: BI. Thiết kế của ACV cũng tiên tiến hơn so với AAV khi nó có phần đầu và thân được vát nghiêng mạnh, cho phép chống chịu được nhiều loại hỏa lực chống tăng thông thường của đối phương. Nguồn ảnh: BI. Quân đội Mỹ thử nghiệm ACV trong điều kiện không có ánh sáng. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Xe thiết giáp lưỡng cư dành riêng cho thủy quân lục chiến Mỹ.