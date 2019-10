Thiết giáp phun lửa cực độc giống hệt M113 Mỹ từng đưa vào Việt Nam

Được chế tạo dựa trên khung gầm của thiết giáp chở quân M113, nhìn qua ít ai có thể nhận ra đây thực chất là loại xe thiết giáp phun lửa M132. Điểm khác biệt duy nhất về mặt cảm quan giữa hai loại thiết giáp này chính là hệ thống súng phun lửa cùng tháp pháo được đặt bên trên nóc xe. Loại thiết giáp này được chế tạo bắt đầu từ năm 1960. Phương án cho ra đời thiết giáp M132 được quân đội Mỹ đồng ý triển khai sau khi nhận thấy các loại xe tăng phun lửa Mỹ sử dụng trên chiến trường Việt Nam có phần khá cồng kềnh, cơ động kém. Thiết giáp M132 có cấu tạo rất đơn giản, về cơ bản chỉ là một phương tiện thiết giáp chở quân M113 được cải biên, chế tạo thêm phần tháp pháo cùng bình nhiên liệu phun lửa và máy nén áp lực cao đặt bên trong xe. Lần đầu tiên xuất hiện trong Chiến tranh Việt Nam bắt đầu từ năm 1962, thiết giáp M132 trong cùng năm đó chỉ thực hiện duy nhất bốn nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong mọi nhiệm vụ, nó đã tỏ ra là một thiết giáp hiệu quả, cơ động tốt và khả năng phun lửa rất xa. Do vào thời điểm này, quân giải phóng ở miền Nam Việt Nam chưa có trong tay các loại vũ khí mạnh, đặc biệt là vũ khí chống tăng. Vậy nên, thiết giáp M132 có thể làm mưa làm gió trên chiến trường. Trong các năm tiếp theo, một loạt phương tiện thiết giáp phun lửa M132 đã xuất hiện trong biên chế của Lục quân Mỹ. Thậm chí, binh lính Mỹ còn đặt biệt danh cho loại thiết giáp này là "Zippo" - tên của loại bật lửa mà mọi lính Mỹ đều sử dụng. Do được trang bị máy nén áp lực cao nên thiết giáp M132 có khả năng phun lửa xa hơn nhiều so với các loại súng phun lửa cầm tay thông thường. Loại thiết giáp này có thể phun lửa xa tới tối đa 200 mét. Ngay cả trong điều kiện gió lớn thổi ngược chiều, M132 vẫn có khả năng phun lửa rất tốt và tầm xa của nó không bị hạn chế quá nhiều. Xe được trang bị bốn bình chất cháy, mỗi bình dung tích 50 gallons (khoảng gần 190 lít). Khi máy áp lực hoạt động hết công suất, toàn bộ bốn bình chất cháy này có thể được phun ra hết chỉ trong vòng 32 giây. Ngoại trừ hệ thống hoả lực, M132 vẫn mang những đặc điểm chính của thiết giáp M113. Trọng lượng của xe tăng nhẹ lên 10,5 tấn do phải "gồng gánh" hệ thống hoả lực phun lửa cùng chất cháy, tuy nhiên xe vẫn dễ dàng đạt tốc độ 68 km/h và có tầm hoạt động tối đa 480 km. Sau này, cùng với việc súng phun lửa bị hạn chế sử dụng theo công ước quốc tế (có thể coi là bị cấm sử dụng), thiết giáp phun lửa M132 cũng dần bị loại bỏ, số ít được cải biên lại thành thiết giáp chở quân M113 thông thường. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ co cụm trong căn cứ Khe Sanh khi bị quân giải phóng cầm chân.

