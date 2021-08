Thiết bị mới trên F-16 Mỹ làm Trung - Nga như ngồi trên đống lửa

Theo tờ "Quan sát quân sự" của Mỹ, Không quân Mỹ gần đây đã thử nghiệm một thiết bị mới, mang tính cách mạng; đó là thiết bị có thể liên tục cập nhật hệ thống tác chiến điện tử của mình, trong quá trình bay của máy bay chiến đấu. Hiện thiết bị đã được lắp đặt trên máy bay chiến đấu F-16C. Thử nghiệm đã được thực hiện thành công và là một bước quan trọng đầu tiên, hướng tới việc phát triển một loạt các khả năng tác chiến điện tử đặc biệt, có lợi cho việc phát triển và triển khai nhanh chóng các năng lực tác chiến điện tử, để ứng phó đối với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai gần. F-16 là một trong những máy bay chiến đấu được sử dụng rộng rãi nhất của Không quân Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Kể từ khi loại máy bay này bắt đầu được sản xuất vào năm 1978, đã có hơn 4.500 chiếc tiêm kích F-16 với đủ các phiên bản đã được sản xuất và đưa vào sử dụng. Mặc dù F-16 ngày càng bị coi là máy bay chiến đấu lạc hậu, nhưng thời gian phục vụ của F-16 vẫn tiếp tục được kéo dài, do loại máy bay kế nhiệm là F-35 liên tục bị chậm tiến độ vì nhiều lý do. Kế hoạch thay thế F-16 bằng F-35 trong Không quân Mỹ với lộ trình 20 năm, khó có thể trở thành hiện thực. Trước tình hình như vậy, bằng cách cải tiến hệ thống tác chiến điện tử, các máy bay chiến đấu ngày càng lạc hậu như chiến đấu cơ F-16, có thể tiếp tục duy trì khả năng sống sót cao dưới các mối đe dọa từ cấp trung bình đến cấp cao. Theo thời gian, máy bay tiêm kích F-16 đã được hiện đại hóa nhiều lần, hiện đã được trang bị nhiều hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến hơn, và mẫu F-16 Block70 / 72 mới nhất, cũng có hệ thống tác chiến điện tử của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Cuộc thử nghiệm cập nhật liên tục hệ thống tác chiến điện tử trên máy bay F-16, được tiến hành tại Căn cứ Không quân Nellis, bang Nevada. Những nhân viên thử nghiệm đến từ Phòng thí nghiệm Tích hợp Phần mềm, đặt tại Căn cứ Không quân Hill ở Utah, cách Căn cứ Nellis 600 km về phía đông bắc. Phi đội 84 đã cập nhật thành công hệ thống quản lý tác chiến điện tử AN/ALQ-213 trên F-16C, được trang bị tệp dữ liệu nhiệm vụ của hệ thống quản lý tác chiến điện tử AN / ALQ-213, với bộ xử lý tín hiệu ở khoảng cách xa. Những khả năng này sẽ được sử dụng trong nhiều loại máy bay chiến đấu và có vai trò rất quan trọng. Khả năng này có giá trị đặc biệt, vì nó cho phép quân đội Mỹ thích ứng rất nhanh với các biện pháp đối phó tác chiến điện tử của đối phương. Cơ sở để cập nhật các hệ thống tác chiến điện tử, giúp máy bay chiến đấu Mỹ có thể thực hiện nhiều kiểu tấn công điện tử hơn, nhằm vào các hệ thống phòng không của đối phương mà ít có nguy cơ bị đánh trả. Mặc dù F-16 chưa chắc đã phải là loại chiến đấu cơ "lĩnh ấn tiên phong", trong một cuộc chiến tổng lực của Mỹ, đối với các đối thủ tiềm tàng. Tuy nhiên những công nghệ liên quan được thử nghiệm trên F-16, có thể được áp dụng cho F-35, F-15 và FX thế hệ thứ sáu sắp ra mắt trong tương lai. Khi nói về tác động của các cuộc thử nghiệm mới nhất, Đại tá Tim Bailey, Giám đốc dự án hệ thống F-16 của Không quân Mỹ cho biết, sự khéo léo và kỹ năng của đội bay thử nghiệm, cùng với thiết bị mới cho phép các loại máy bay chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nhiều. Điểm đặc biệt của công nghệ này là nó sử dụng hệ thống hiện có trên F-16 để nâng cấp, mà không cần thêm mô-đun phần cứng mới; điều này rất quan trọng. Tuyên bố chính thức của Không quân Mỹ, đã gọi cuộc thử nghiệm này là một cuộc thử nghiệm bằng chứng khái niệm, chứng minh rằng các phi công có thể nhận dữ liệu mới trong thời gian gần như thực và đối phó với các mối đe dọa chiến tranh điện tử chưa từng biết trước đây. Chỉ huy Phi đội 84 của Lực lượng kiểm tra và đánh giá Zachary Probst cho biết, đây là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu có thể nhận được các bản cập nhật phần mềm một cách nhanh chóng, đặc biệt là các tệp dữ liệu nhiệm vụ; vì điều này liên quan đến khả năng xác định, phát hiện và phòng thủ của Mỹ trước các mối đe dọa của kẻ thù. Trong tất cả các cuộc thử nghiệm vũ khí mới do Không quân Mỹ thực hiện trong 18 tháng qua (bao gồm cả tên lửa siêu thanh mới vào ngày 28/7), cuộc thử nghiệm cập nhật hệ thống tác chiến điện tử trong thời gian thực của F-16 là công nghệ quan trọng nhất và là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh của các đối thủ như Trung Quốc và Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến đấu cơ F-16 né tránh một loạt tên lửa phòng không của Iraq. Nguồn: Forces.



