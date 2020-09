Tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ trang bị loại tiêm kích hạm nào?

Theo đánh giá, chiều dài tàu sân bay Type 003 vượt hơn 300 mét, dài hơn tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông; như vậy Type 003 được xếp vào tàu sân bay hạng nặng, lớn hơn lớp tàu Kitty Hawk và gần bằng với lớp tàu Nimitz của Mỹ. Ảnh: Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc đang thi công – Nguồn: Sina Với kích cỡ như vậy, Type 003 có đủ khả năng mang theo những loại máy bay trên hạm lớn như máy bay cảnh báo sớm cánh cố định Xian KJ-600, có chức năng tương đương như chiếc E-2C Hawkeye của Hải quân Mỹ. Ảnh: Máy bay cảnh báo sớm Xian KJ-600 - Nguồn: Wikipedia. Giới chuyên gia đang nhận định là loại máy bay nào sẽ được bố trí trên tàu sân bay Type 003; đánh giá từ những tin tức gần đây, có thể dự đoán là một dự án chế tạo tiêm kích hạm thế hệ thứ 5 của Trung Quốc cũng đang được đẩy nhanh. Ảnh: Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc đang thi công – Nguồn: Sina Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 đã trở thành một ứng viên sáng giá hoạt động trên Type 003; đây cũng có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của Trung Quốc hiện nay. Tại Triển lãm Hàng không Chu Hải gần đây, chiếc J-31 mới có rất nhiều thay đổi về hình dáng khí động học. Ảnh: Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 - Nguồn: Wikipedia. Trên thực tế, xét theo tiến độ mới nhất của tàu sân bay Type 003, thì thời gian của dự án chế tạo tiêm kích hạm thế hệ 5 là cấp bách và eo hẹp; hiện nay Type 003 sắp bước vào giai đoạn lắp ráp, lắp đặt thiết bị; nếu mọi việc suôn sẻ, Type 003 sẽ được hạ thủy chậm nhất là cuối năm 2020, đầu năm 2021. Ảnh: Đồ họa tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc – Nguồn: Sina Đến cuối năm 2022, quá trình thử nghiệm trang bị sẽ được hoàn thành; vào đầu năm 2023 sẽ chuyển giao cho hải quân để thử nghiệm trên biển ở trạng thái hoàn chỉnh. Ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang thử nghiệm trên biển – Nguồn: Sina Các phần thử nghiệm khác sẽ được hoàn thành vào năm 2024 và 2025 và bước vào giai đoạn hình thành hiệu quả chiến đấu. Nói cách khác, năm 2025 là thời điểm quan trọng để thế hệ tàu sân bay mới của Trung Quốc hình thành khả năng tác chiến. Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đang thử nghiệm trên biển – Nguồn: Sina Câu hỏi đặt ra là liệu số tiêm kích hạm J-15 đang được biên chế trên 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh, có thể tiếp tục đóng vai trò là tiêm kích tác chiến chủ lực của thế hệ tàu sân bay mới của Trung Quốc? Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Wikipedia. Trước những thay đổi của tình hình địa chính trị hiện nay, khi Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn duy nhất, thách thức quyền bá chủ toàn cầu của Mỹ; và hiện nay, Mỹ đã bắt đầu triển khai toàn diện lực lượng chiến lược của ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ảnh: Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại Tây Thái Bình Dương – Nguồn: Hải quân Mỹ. Các lực lượng tinh nhuệ của Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ hiện cũng đang tập hợp xung quanh Trung Quốc; Mỹ cố gắng hình thành các liên minh quân sự với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia. Đây là mối đe dọa an ninh lớn đối với Trung Quốc. Ảnh: Căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam – Nguồn: Hải quân Mỹ. Cụ thể đối với máy bay chiến đấu, đến năm 2025, Nhật Bản sẽ được trang bị đầy đủ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. Hàn Quốc cũng sẽ trang bị số lượng lớn máy bay F-35; nếu tình hình thuận lợi, máy bay thế hệ năm KF-X do Hàn Quốc tự phát triển cũng sẽ đưa vào biên chế năm 2025. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản – Nguồn: Với Quân đội Mỹ, từ năm 2010 đến năm 2030, họ đã đưa một số lượng tương đối lớn số lượng lớn F-22 và F-35 vào biên chế và bố trí tại các căn cứ Okinawa, Guam và các căn cứ khác tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; trực tiếp đe dọa an ninh của Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu của Mỹ tại căn cứ Okinawa – Nguồn: AFP/TTXVN Như vậy, máy bay trang bị trên tàu sân bay Type 003 sẽ khác với tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, có thể những chiếc J-15 (bản sao của Su-33) sẽ vẫn là tiêm kích hạm chủ lực của tàu sân bay Trung Quốc trong vòng 10 năm nữa; và trong thời gian này, Trung Quốc sẽ tập trung phát triển hoặc hoàn thiện một mẫu tiêm kích hạm tàng hình như F-35C của Hải quân Mỹ. Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Military Today. Hiện nay tiêm kích hạm J-15 hoạt động trên tàu sân bay của hải quân Trung Quốc đều là loại cất cánh theo kiểu nhảy cầu, chứ chưa phải là loại dùng máy phóng; nếu dùng J-15 trên Type 003 thì Trung Quốc phải gia công lại khung sườn, cũng như phi công phải đào tạo lại cho phù hợp. Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Wikipedia. Việc sử dụng J-15 sẽ giúp tàu sân bay Type 003 có khả năng chiến đấu được ngay; nhưng J-15 không thể chiếm ưu thế với các loại máy bay chiến đấu thế hệ năm của Mỹ hay đồng minh của Mỹ; do vậy cùng với việc nhanh chóng hạ thủy tàu sân bay mới, Trung Quốc cũng đang tích cực đầu tư phát triển tiêm kích hạm thế hệ 5 của họ. Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Wikipedia. Video Tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan đến Biển Đông - Nguồn: Sputnik Việt Nam

Theo đánh giá, chiều dài tàu sân bay Type 003 vượt hơn 300 mét, dài hơn tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông; như vậy Type 003 được xếp vào tàu sân bay hạng nặng, lớn hơn lớp tàu Kitty Hawk và gần bằng với lớp tàu Nimitz của Mỹ. Ảnh: Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc đang thi công – Nguồn: Sina Với kích cỡ như vậy, Type 003 có đủ khả năng mang theo những loại máy bay trên hạm lớn như máy bay cảnh báo sớm cánh cố định Xian KJ-600, có chức năng tương đương như chiếc E-2C Hawkeye của Hải quân Mỹ. Ảnh: Máy bay cảnh báo sớm Xian KJ-600 - Nguồn: Wikipedia. Giới chuyên gia đang nhận định là loại máy bay nào sẽ được bố trí trên tàu sân bay Type 003; đánh giá từ những tin tức gần đây, có thể dự đoán là một dự án chế tạo tiêm kích hạm thế hệ thứ 5 của Trung Quốc cũng đang được đẩy nhanh. Ảnh: Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc đang thi công – Nguồn: Sina Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 đã trở thành một ứng viên sáng giá hoạt động trên Type 003; đây cũng có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của Trung Quốc hiện nay. Tại Triển lãm Hàng không Chu Hải gần đây, chiếc J-31 mới có rất nhiều thay đổi về hình dáng khí động học. Ảnh: Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 - Nguồn: Wikipedia. Trên thực tế, xét theo tiến độ mới nhất của tàu sân bay Type 003, thì thời gian của dự án chế tạo tiêm kích hạm thế hệ 5 là cấp bách và eo hẹp; hiện nay Type 003 sắp bước vào giai đoạn lắp ráp, lắp đặt thiết bị; nếu mọi việc suôn sẻ, Type 003 sẽ được hạ thủy chậm nhất là cuối năm 2020, đầu năm 2021. Ảnh: Đồ họa tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc – Nguồn: Sina Đến cuối năm 2022, quá trình thử nghiệm trang bị sẽ được hoàn thành; vào đầu năm 2023 sẽ chuyển giao cho hải quân để thử nghiệm trên biển ở trạng thái hoàn chỉnh. Ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang thử nghiệm trên biển – Nguồn: Sina Các phần thử nghiệm khác sẽ được hoàn thành vào năm 2024 và 2025 và bước vào giai đoạn hình thành hiệu quả chiến đấu. Nói cách khác, năm 2025 là thời điểm quan trọng để thế hệ tàu sân bay mới của Trung Quốc hình thành khả năng tác chiến. Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đang thử nghiệm trên biển – Nguồn: Sina Câu hỏi đặt ra là liệu số tiêm kích hạm J-15 đang được biên chế trên 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh, có thể tiếp tục đóng vai trò là tiêm kích tác chiến chủ lực của thế hệ tàu sân bay mới của Trung Quốc? Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Wikipedia. Trước những thay đổi của tình hình địa chính trị hiện nay, khi Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn duy nhất, thách thức quyền bá chủ toàn cầu của Mỹ; và hiện nay, Mỹ đã bắt đầu triển khai toàn diện lực lượng chiến lược của ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ảnh: Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại Tây Thái Bình Dương – Nguồn: Hải quân Mỹ. Các lực lượng tinh nhuệ của Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ hiện cũng đang tập hợp xung quanh Trung Quốc; Mỹ cố gắng hình thành các liên minh quân sự với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia. Đây là mối đe dọa an ninh lớn đối với Trung Quốc. Ảnh: Căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam – Nguồn: Hải quân Mỹ. Cụ thể đối với máy bay chiến đấu, đến năm 2025, Nhật Bản sẽ được trang bị đầy đủ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. Hàn Quốc cũng sẽ trang bị số lượng lớn máy bay F-35; nếu tình hình thuận lợi, máy bay thế hệ năm KF-X do Hàn Quốc tự phát triển cũng sẽ đưa vào biên chế năm 2025. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản – Nguồn: Với Quân đội Mỹ, từ năm 2010 đến năm 2030, họ đã đưa một số lượng tương đối lớn số lượng lớn F-22 và F-35 vào biên chế và bố trí tại các căn cứ Okinawa, Guam và các căn cứ khác tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; trực tiếp đe dọa an ninh của Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu của Mỹ tại căn cứ Okinawa – Nguồn: AFP/TTXVN Như vậy, máy bay trang bị trên tàu sân bay Type 003 sẽ khác với tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, có thể những chiếc J-15 (bản sao của Su-33) sẽ vẫn là tiêm kích hạm chủ lực của tàu sân bay Trung Quốc trong vòng 10 năm nữa; và trong thời gian này, Trung Quốc sẽ tập trung phát triển hoặc hoàn thiện một mẫu tiêm kích hạm tàng hình như F-35C của Hải quân Mỹ. Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Military Today. Hiện nay tiêm kích hạm J-15 hoạt động trên tàu sân bay của hải quân Trung Quốc đều là loại cất cánh theo kiểu nhảy cầu, chứ chưa phải là loại dùng máy phóng; nếu dùng J-15 trên Type 003 thì Trung Quốc phải gia công lại khung sườn, cũng như phi công phải đào tạo lại cho phù hợp. Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Wikipedia. Việc sử dụng J-15 sẽ giúp tàu sân bay Type 003 có khả năng chiến đấu được ngay; nhưng J-15 không thể chiếm ưu thế với các loại máy bay chiến đấu thế hệ năm của Mỹ hay đồng minh của Mỹ; do vậy cùng với việc nhanh chóng hạ thủy tàu sân bay mới, Trung Quốc cũng đang tích cực đầu tư phát triển tiêm kích hạm thế hệ 5 của họ. Ảnh: Tiêm kích hạm J-15 - Nguồn: Wikipedia. Video Tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan đến Biển Đông - Nguồn: Sputnik Việt Nam