Tàu ngầm Liên Xô neo đậu ở... Mỹ bị bán rẻ cho đại gia sư tầm

Trong quá khứ, tàu ngầm Foxtrot từng là lớp tàu ngầm điện - diesel được Liên Xô đóng mới nhiều bậc nhất. Tổng cộng đã có tới 74 chiếc này được Liên Xô sản xuất trong thời gian từ năm 1957 cho tới năm 1983. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi Liên Xô tan rã, rất nhiều tàu ngầm lớp Foxtrot phục vụ trong lực lượng hải quân của nhiều nước thân Liên Xô cũ đã bị cho về hưu. Một vài công ty Mỹ đã mua lại các tàu ngầm về hưu này để phục vụ lặn thăm dò đáy biển và du lịch. Nguồn ảnh: Pinterest. Một chiếc trong số đó mang tên Scorpion hay Bọ Cạp đã được Mỹ mua lại và neo đậu tại cảng Long Beach, Los Angeles gần biển Queen Mary. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước năm 2015, tàu ngầm này được sử dụng cho mục đích thăm quan, du lịch và là viện bảo tàng tư nhân thu hút rất nhiều khác du lịch. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên kể từ năm 2016, tình trạng của tàu ngầm 46 năm tuổi này đã xuống cấp nghiêm trọng khiến nó không thể ra khơi. Thậm chí, tàu còn rơi vào tình trạng han rỉ nghiêm trọng, mọi bộ phận trên tàu đều có dấu hiệu hỏng hóc. Nguồn ảnh: Pinterest. Do không thể sử dụng với mục đích kinh doanh, du lịch nên công ty sở hữu tàu ngầm Scorpion đã quyết định rao bán công khai tàu ngầm này suốt từ năm 2016 cho tới nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối tuần vừa rồi, tàu ngầm Scorpion chính thức được đổi chủ. Chủ nhân của nó được mô tả như một đại gia có đam mê với các loại vũ khí của Liên Xô cũ nhưng không tiết lộ danh tính đầy đủ. Nguồn ảnh: Pinterest. Chủ sở hữu cũ của tàu Scorpion hy vọng tàu sẽ được đại tu lại để có thể tiếp tục hoạt động trên biển. Tuy nhiên, không rõ tới bao giờ quá trình đại tu này sẽ kết thúc. Nguồn ảnh: Pinterest. Các tàu ngầm lớp Foxtrot có độ giãn nước tối đa 1952 tấn khi nổi, 2400 tấn khi lặn. Tàu có chiều dài 89,9 mét, chiều rộng lườn 7,4 mét và có mớm nước 5,9 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Tàu được trang bị ba động cơ diesel mỗi động cơ 2000 mã lực, 3 động cơ điện mỗi động cơ công suất 2700 mã lực cùng ba trục dẫn động với ba chân vịt, mỗi chân vịt có 6 lá cánh. Nguồn ảnh: Pinterest. Tốc độ tối đa mà tàu ngầm lớp Foxtrot đạt được lên tới 16 hải lý giờ khi nổi tương đương 30 km/h kèm theo đó là tầm hoạt động tối đa 37.000 km khi nổi. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong số 74 chiếc tàu ngầm lớp Foxtrot từng được sản xuất, có một chiếc đã bị chìm do hoả hoạn vào năm 1962. 73 chiếc còn lại tất cả đều đã được cho về hưu, trong số đó có chiếc Scorpion cùng với 6 chiếc khác may mắn không bị bán sắt vụn mà được giữ lại như một viện bảo tàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm lớp Foxtrot của Liên Xô neo đậu tại... Mỹ.

