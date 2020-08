Táo bạo như Malaysia: Làm áo giáp chống đạn từ... cây dừa

Đối với trang bị tiêu chuẩn của một binh sĩ thuộc quốc gia có nền quốc phòng phát triển trên thế giới, không thể không kể đến việc sử dụng áo giáp chống đạn giúp người lính an toàn hơn trước các loại vũ khí sát thương hạng nhẹ của đối phương trên chiến trường. Và Malaysia là một trong số những quân đội cũng đã quan tâm đầu tư áo giáp chống đạn cho binh sĩ của mình. Ảnh: Binh sĩ Malaysia với ác giáp có thể mang tấm chống đạn. Dẫu vậy, áo giáp chống đạn mang tấm Kevlar có thể chống đạn mà quân đội Malaysia sử dụng đều được làm từ sợi Kevlar với chi phí chế tạo khá cao, điều này khiến cho họ vẫn chưa có khả năng có thể đại trà áo giáp cho tất cả binh sĩ. Ảnh: Binh sĩ Malaysia tại một cuộc duyệt binh. Điều thú vị là mới đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học Putra Malaysia (UPM) công bố đã sản xuất thành công mẫu áo giáp chống đạn với các tấm cứng được làm từ vỏ cây dừa và vỏ quả dừa nhằm thay thế cho sợi Kevlar mà vẫn đảm bảo khả năng chúng đạn tương tự. Ảnh: Áo giáp chúng đạn làm từ dừa của Đại học Putra Malaysia chế tạo. Loại áo giáp mới này được đặt tên là Techno - Economic Hard Body Armour, các tấm cứng được đặt trong các túi phía trước và sau như một chiếc áo giáp chống đạn thông thường.Tấm cứng của áo đáp ứng tốt yêu cầu và đạt chuẩn chống đạn cấp III (chặn được đạn súng trường 7.62mm) của Cơ quan Tư pháp Quốc gia Malaysia (NIJ). Ảnh: Tiến sĩ Mohammad Jawaid - Trưởng nhóm nghiên cứu với chiếc áo chống đạn được làm bằng dừa của mình. Theo đó, một cuộc thử nghiệm đã được thực hiện với việc sử dụng súng bắn đạn 7.62mm vào áo từ khoảng cách gần, chỉ 15m cùng sơ tốc đầu đạn vào khoảng 838m/s. Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (STRIDE), bang Selangor của Malaysia. Ảnh: Tiến sĩ với chiếc áo giáp chống đạn độc đáo mà ông và nhóm của ông đã chế tạo. Cũng theo Tiến sĩ Mohammad Jawaid cho biết, kết quả của bài bắn đã cho thấy độ sâu của áp lực tạo ra bởi việc viên đạn bị chặn tác động vào cơ thể là 25,61mm, tương đối thấp hơn so với giới hạn có thể chịu đựng tối đa là 44mm theo tiêu chuẩn của NIJ. Ông cũng cho biết thêm rằng, tấm cứng chống đạn làm từ vật liệu dừa có thể tiết kiệm rất lớn, giá thành sản xuất giảm đi tới 44% so với việc chế tạo một tấm cứng làm từ sợi Kevlar.

Ảnh: Các bộ phận của dừa được áp dụng làm áo giáp chống đạn. Từ trước đến nay, tấm cứng chống đạn thông thường được làm từ gốm (SiC), sợi tổng hợp Kevlar hoặc bằng kim loại. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Mohammad, trở ngại chính trong việc sử dụng sợi tổng hợp Kevlar làm tấm cứng là chi phí sản xuất cao và không thân thiện với môi trường bởi tính chất không phân hủy sinh học của nó. Trong khi đó, việc sử dụng áo giáp với tấm chống đạn làm bằng kim loại phải đòi hỏi có độ dày lớn, điều này ảnh hưởng đáng kể đến sự thoải mái trong vận động của người mặc. Ảnh: Binh sĩ Malaysia. Do đó, việc chế tạo một loại áo giáp chống đạn bằng vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường và dễ kiếm mà không làm ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ người lính là cực kỳ đúng đắn. Áo giáp làm bằng vỏ dừa mới sẽ có bố trí các túi để chứa tấm cứng đặt ở trước và sau (4 miếng phía trước và 4 miếng phía sau) giúp nó có khả năng chống đạn tuyệt vời.

Ảnh: Binh sĩ Malaysia. Vì đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm và đáng giá, nên loại áo giáp độc đáo làm từ dừa vẫn chưa có kết cấu hoàn chỉnh cũng như diện tích bảo vệ còn thấp, mẫu mã chưa hiện đại. Tuy nhiên nếu đề án được Bộ Quốc phòng Malaysia phê duyệt, thì sẽ là một bước tiến cực lớn không chỉ cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này mà còn ảnh hưởng đến xu thế sản xuất áo chống đạn của thế giới. Ảnh: Binh sĩ Malaysia trong một cuộc diễu binh. Đây có thể coi là một hướng đi vô cùng táo bạo và thú vị, có thể giảm thiểu chi phí sản xuất rất nhiều nếu được đại trà số lượng lớn, hơn nữa lại có một nguồn nguyên liệu thiên nhiên dồi dào và phong phú, vốn ở Malaysia không hề thiếu dừa. Dẫu vậy, vẫn còn là quá sớm để đưa ra bất cứ một kết luận nào. Ảnh: Lính đặc nhiệm Malaysia tại cuộc diễu binh. Video Bí quyết giúp cứu mạng binh sĩ của áo giáp vảy rồng - Nguồn: QPVN

