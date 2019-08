Tàn tích chiếc tiêm kích Mỹ trong biên chế Iran vừa rơi ở Vịnh Ba Tư

Theo thông tin được hãng thông tấn RT đăng tải, chiến đấu cơ của Iran đã bị rơi ở phía nam tỉnh Bushehr, gần vùng Tangestan thuộc Iran. Nguồn ảnh: QQ. Theo thông tin xác nhận ban đầu, chiếc chiến đấu cơ này rơi do lỗi kỹ thuật, cả hai phi công điều khiển máy bay đều nhảy dù thoát ra ngoài an toàn. Nguồn ảnh: QQ. Chiếc tiêm kích F-4E rơi ở vùng nước khá nông và vẫn để lộ phần đuôi khi các quan chức quân sự và lực lượng cứu hộ của Iran có mặt tại hiện trường. Nguồn ảnh: QQ. Được biết chiếc chiến đấu cơ này là loại F-4E, vốn đã được Mỹ bán cho Iran từ trước khi quốc gia này trở thành đất nước hồi giáo và tới nay, những chiếc F-4E mới nhất cũng đã bước qua tuổi 40. Nguồn ảnh: QQ. Trong giai đoạn những năm thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, ước tính Mỹ đã chuyển giao cho Iran khoảng 225 chiếc tiêm kích F-4. Các phiên bản được Mỹ chuyển giao cho Iran bao gồm F-4D, F-4E và RF-4E. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên tới giai đoạn giữa những năm 80 của thế kỷ trước - nghĩa là chỉ vài năm sau khi thành lập Nhà nước Hồi giáo và chịu cấm vận từ Mỹ, số lượng F-4 của Iran còn có khả năng hoạt động đã tụt xuống chỉ còn từ 20 tới 30 chiếc do không có linh kiện thay thế. Nguồn ảnh: QQ. Sau này, với sự giúp đỡ của nước ngoài mà cụ thể là Liên Xô, số lượng chiến đấu cơ F-4 có thể trực chiến của Iran mới tăng dần theo theo thời gian. Tới giai đoạn thế kỷ 21, Iran được cho là đang vận hành khoảng từ 50 tới 70 chiếc tiêm kích loại này. Nguồn ảnh: QQ. Năm 2014, hãng thông tấn Al Jazeera cho biết các chiến đấu cơ loại F-4 của Iran đã tham gia tấn công các cứ điểm được cho là của khủng bố IS bên trong lãnh thổ Syria. Nguồn ảnh: QQ. Mỹ sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin này tuy nhiên bản thân Iran một mực từ chối mọi liên quan tới phi vụ tấn công nói trên. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Những chiến đấu cơ F-4 Phantom II tới nay vẫn "chạy tốt".

