Taliban tra tấn đến chết chuyên gia chống khủng bố Afghanistan

Theo các thông tin được tờ The Sunday Times đăng tải, ít nhất đã có 4 chuyên gia chống khủng bố Afghanistan bị Taliban bắt sống, sau đó bị tra tấn tới chết. Nguồn tin của tờ báo này còn cho biết, có người đã bị tra tấn bằng hình thức rút móng tay, sau đó bị đánh đập dã man và cuối cùng mới bị xử tử hình. Tờ Business Insider của Mỹ cho biết, toàn bộ 4 nạn nhân kể trên đều thuộc Cục an ninh Quốc gia Afghanistan trước đây, thân phận của họ đã bị bại lộ và bị Taliban bắt giữ từ cuối tháng 8 vừa rồi. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng quân đội Afghanistan đã tan rã quá nhanh, những tài liệu mật về tất cả những người làm việc cho phương Tây, hoặc trong những cơ quan an ninh của Afghanistan trước đây, không kịp hủy bỏ và đã rơi vào tay Taliban. Với những tài liệu chi tiết này và một cơ sở dữ liệu khổng lồ gần như nguyên vẹn, các tay súng Taliban có thể tìm kiếm và trả thù tất cả những người từng phục vụ quân đội quốc gia Afghanistan cũ. 4 nạn nhân đầu tiên trong vụ việc, đều được huấn luyện bởi Anh và Mỹ, họ là chuyên gia trong lĩnh vực săn tìm và chống khủng bố. Trong lúc Afghanistan hỗn loạn, có vẻ như những người này đã không thể chạy thoát. Thậm chí người thân của họ cũng không an toàn. Anh trai của một trong bốn nạn nhân trả lời phỏng vấn tờ The Sunday Times, cho biết Taliban đã bắn em mình 3 phát vào đầu, 1 phát vào ngực. Bản thân người này cũng bị bắn hai phát vào tay và vai nhưng may mắn thoát chết. Một nhân viên từng làm việc cho Cục an ninh Quốc gia Afghanistan cho biết, Taliban đã tịch thu toàn bộ máy tính cá nhân cùng giấy tờ từ trung cơ quan này đóng tại Kabul kể từ hôm 15/8 vừa rồi. Từ những thông tin này, Taliban có thể dễ dàng tìm kiếm và trả thù những người từng cộng tác với phương Tây, trong lĩnh vực chống khủng bố. CNN cho biết, Taliban đã sử dụng các lực lượng đặc biệt, với biệt danh "Trung đội Tử thần" để tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm và trả thù. Hôm 4/9 vừa rồi, Taliban đã sát hại một phụ nữ đang mang bầu trước mặt cả gia đình của cô ta, với mục đích trả thù. Trước đó vào hồi đầu tháng 9, ITV cũng đăng tải thông tin về việc Taliban tra tấn, đánh đập và làm nhục một người đồng tính, ngay trên đường phố trước sự chứng kiến của rất nhiều ngươi khác. Trái ngược với những tuyên bố về việc sẽ xây dựng một chế độ mới ở Afghanistan, những hành động của các tay súng Taliban, dường như đã khiến người dân nước này lo sợ, về một chế độ cai trị hà khắc, như trong những năm 90 của thế kỷ trước. Người dân Afghanistan kéo nhau bỏ chạy sau khi nghe tin Taliban sắp tiến vào Thủ đô Kabul. Nguồn: Wion.



