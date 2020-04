Tại sao Việt Nam không nên nâng cấp xe tăng T-55 lên phiên bản T-55M8A2 Tifon?

Phiên bản nâng cấp T-54/55 lên chuẩn T-55M8A2 Tifon do Ukraine cung cấp có thể coi là bản nâng cấp mang lại sức mạnh, độ hiện đại cao nhất cho các xe tăng T-54/55 trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Dự án này đã biến T-54/55 thành một cỗ xe tăng hiện đại với sức chiến đấu xét về tổng thể ngang ngửa với T-72, thậm chí tiệm cận T-80 và T-90 ở nhiều khía cạnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Ukrane đã thay thế hoàn toàn khẩu pháo rãnh xoắn 100mm của xe tăng chủ lực T-54/55 bằng khẩu pháo cỡ nòng 125mm BKM-1M được sử dụng trên T-72, kèm theo đó là hệ thống nạp đạn tự động cùng với hệ thống điều khiển hoả lực hiện đại. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, xe cũng được trang bị cả hệ thống nhìn đêm hồng ngoại, có khả năng phát hiện mục tiêu lên tới 12 km. Đặc biệt, hệ thống giáp trên xe tăng T-55M8A2 Tifon có cải tiến cực kỳ rõ rệt. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo đó, dù vẫn sử dụng khung thân của xe tăng T-54/55, tuy nhiên T-55M8A2 Tifon đã được tăng cường thêm các tấm chắn vật liệu gốm, kết hợp với giáp phản ứng nổ, cho phép xe tăng có khả năng sống sót trước những phát bắn của pháo chống tăng 120mm trên các loại xe tăng của NATO. Nguồn ảnh: Pinterest. Trọng lượng của T-55M8A2 Tifon lên tới 46 tấn - nghĩa là vượt tới hơn 30% so với trọng lượng ban đầu của xe tăng chủ lực T-54-55. Điều này khiến toàn bộ hệ thống hộp số, động cơ, hệ thống treo đều cần phải được cải tiến mới. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng chính là lý do khiến cho T-55M8A2 Tifon không phổ biến. Thực tế thì Ukraine chỉ nâng cấp mẫu được bốn chiếc này để cung cấp cho quân đội Peru. Bản thân quân đội Peru cũng không chấp nhận T-55M8A2 Tifon. Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn giản là do quá trình nâng cấp quá phức tạp, gần như "lột xác" hoàn toàn xe tăng T-55M8A2 Tifon và có thể coi phiên bản nâng cấp này là một loại xe tăng hoàn toàn mới có khả năng... dùng chung linh kiện với T-54/55. Nguồn ảnh: Pinterest. Với việc thay đổi gần như toàn bộ mọi linh kiện, thiết bị bên trong và chỉ giữ lại mỗi phần vỏ xe và mặc dù không có thông tin chính xác, cũng có thể dự đoán rằng T-55M8A2 Tifon sẽ có giá cực kỳ cao, không phù hợp với việc nâng cấp theo số lượng lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Bản thân quốc gia tham gia và đóng góp nhiều cho dự án này là Peru cuối cùng cũng không chấp nhận T-55M8A2 Tifon, tiếp tục sử dụng T-54/55 phiên bản cũ trong biên chế của mình thay vì chi hàng tỷ USD để nâng cấp số lượng lớn xe tăng T-54/55 lên chuẩn M8A2 này. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, cũng có nguồn tin cho rằng Campuchia cũng từng tỏ ra quan tâm tới dự án nâng cấp xe tăng chủ lực T-54/55 lên chuẩn T-55M8A2 Tifon. Tuy nhiên sau đó Campuchia cũng quyết định không lựa chọn phiên bản nâng cấp đắt đỏ này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tới nay, T-55M8A2 Tifon vẫn chỉ có đúng 4 nguyên mẫu ban đầu và chưa chào mời được bất cứ quốc gia nào mua gói nâng cấp với số lượng lớn. Có lẽ với việc thay mới toàn bộ linh kiện của chiếc T-54/55 và chỉ giữ lại phần vỏ sẽ khiến các khách hàng của Ukraine nghĩ đến chuyện... mua xe tăng đời mới hơn là sử dụng gói nâng cấp T-55M8A2 Tifon. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Xe tăng T-55 tới nay vẫn là một trong những loại xe tăng phổ biến nhất trong tay... giới sưu tầm.

