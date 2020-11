Súng MK-556: Cuộc cách mạng vũ khí bộ binh mới của Quân đội Đức

Quân đội Đức hay còn gọi là Bundeswehr là một trong những quân đội lớn và mạnh mẽ hàng đầu khối NATO cũng như toàn Châu Âu hiện nay với quân số thường trực ước tính trong năm 2020 là 185.000 người bao gồm Hải, Lục và Không quân cùng nhiều loại trang thiết bị vũ khí hiện đại. Có thể nói rằng, thế lực của Đức ở Châu Âu là khiến tất cả phải dè chừng. Ảnh: Lính Đức trên chiến trường ở Mali với một khẩu G-36 Đã từ lâu, hình ảnh người lính bộ binh Đức đã gắn liền với khẩu súng trường tấn công G-36 nổi tiếng do hãng Heckler & Koch thiết kế chế tạo, phục vụ trong biên chế đã hơn 20 năm nay với số lượng chế tạo khoảng hơn 170.000 khẩu. Dẫu vậy, thời gian qua G-36 đã bộc lộ nhiều điểm yếu chế người điển hình là hoạt động kém hiệu quả trong các điều kiện thời tiết phức tạp, đồng thời bắn kém chính xác trong điều kiện nòng súng quá nóng khi tác xạ liên tục. Điều này đã khiến cho Bộ Quốc phòng Đức tạm dừng không đặt mua thêm súng G-36 nữa. Ảnh: Binh sĩ Lục quân Đức với súng trường tấn công G-36. Đặc biệt mới đây, giới truyền thông Đức cho biết rằng công ty CG Haenel đã thắng thầu trong hợp đồng cung cấp và chế tạo cho Quân đội Đức 120.000 súng trường tấn công mới cho nhiệm vụ thay thế G-36, đáng lưu ý đây là lần đầu tiên công ty này có một thương vụ lớn như vậy với chính phủ. Và đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ liên tục, nhà cung cấp vũ khí bộ binh tiêu chuẩn cho quân đội Đức không phải là công ty Heckler & Kock. Ảnh: Súng trường tấn công kiểu mới của quân đội Đức sẽ thay thế G-36 trong tương lai. Mẫu súng mới mang tên MK-556 do công ty Haenel thiết kế chế tạo với việc ký kết thành công hợp đồng cung cấp 120.000 khẩu súng này và phụ kiện của nó cho Quân đội Đức, tổng giá trị giao dịch ước tính vào khoảng 245 triệu Euro. Bộ Quốc phòng Đức cũng đã công bố rộng rãi về hợp đồng này từ giữa tháng 9 năm nay. Ảnh: Mẫu súng MK-556 mới của quân đội Đức.Bộ Quốc phòng Đức đã mở cuộc đấu thầu tìm kiếm mẫu súng trường tấn công bộ binh mới vào đầu năm 2017, cùng thời gian đó công ty Haenel cũng cho ra mắt mẫu súng MK-556 mới này. MK là viết tắt của Maschinenkarabiner nghĩa là súng trường tự động và 556 chính là cỡ đạn 5.56x45mm chuẩn NATO được sử dụng bởi mẫu súng này. Ảnh: Lính Đức với một khẩu MK-556. Trước việc trở thành nhà cung cấp vũ khí cá nhân mới của Quân đội Đức, công ty CG Haenel cũng đã có những bình luận về sự việc, họ nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu chế tạo MK-556 một cách chỉn chu trong suốt những năm qua chính là lí do khiến nó có thể đánh bại các đối thủ nổi tiếng khác của Đức cũng như Quốc tế để có thể dành hợp đồng lớn này. Công ty cho biết mẫu MK-556 đáp ứng tốt các nhu cầu của Quân đội Đức, thể hiện sự vượt trội trong nhiều cuộc kiểm tra thực tế, hiệu quả cũng như hợp lý về kinh tế. Haenel cũng nhấn mạnh rằng MK-556 có tới 90% linh kiện là sản xuất nội địa tại Đức. Ảnh: Súng trường tấn công MK-556 của công ty Haenel. Theo giới truyền thông Đức, MK-556 có thông số kỹ thuật tốt hơn so với G-36 cũ đồng thời cũng có giá thành rẻ hơn. Có thể nói rằng, một hợp đồng cung cấp tới 120.000 khẩu súng trường tấn công là số lượng rất lớn đối với thực tế các quân đội Châu Âu hiện đại khi quân số thường trực của họ là không quá đông, và việc một công ty nhỏ như Haenel có thể đánh bại ông lớn Heckler & Kock để giành lấy hợp đồng béo bở này là một sự thật vô cùng thú vị. Ảnh: Lính Đức với MK-556. Trên thực tế, dù cho CG Haenel chỉ có giá trị doanh thu bằng 1/30 của công ty Heckler & Kock tuy nhiên Haenel lại có một bề dày lịch sử vô cùng đáng ngưỡng mộ. Heckler chỉ mới được thành lập từ những năm đầu sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 thì Haenel đã ghi dấu sự thành lập lịch sử của mình từ giữa thế kỷ XIX. Tại thời điểm đó, bên cạnh sản xuất các loại vũ khí cỡ nhỏ, công ty cũng kinh doanh và sản xuất thêm cả mặt hàng xe đạp - một món đồ vô cùng đại trà ở thời điểm đó. Ảnh: Lính Đức với MK-556. MK-556 được chế tạo dựa trên cảm hứng và cấu trúc giống với mẫu AR-15 của Mỹ bởi độ tiện dụng và đã được kiểm chứng, nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên MK-556 có sẵn nhiều loại độ dài nòng khác nhau như 16, 14.5, 12.5 và 10.5 (inch) có thể thay đổi nhanh chóng. MK-556 là phiên bản tự động hoàn toàn của mẫu CR-223 bán tự động cũng của công ty Haenel hiện đang phục vụ với số lượng trong biên chế Cảnh sát Đức. Súng sử dụng một hộp tiếp đạn kiểu STANAG 30 viên chuẩn NATO. Cũng giống như những mẫu súng trường hiện đại khác của thế kỷ XXI, MK-556 được trang bị các ray Picatinny hiện đại có thể mở rộng phụ kiện hỗ trợ đáng kể cho xạ thủ như kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ, tay cầm phụ, đèn pin, đèn laser, súng phóng lựu,… và một báng súng có thể thay đổi độ dài để phù hợp với từng chiến sĩ khác nhau. Ảnh: Lính Đức với MK-556. Video Bắt đầu Thế chiến II - Nguồn: Tóm tắt nhanh

