Sức sống mãnh liệt của xe tăng Liên Xô “làm nền” cho vũ khí quái dị của Cuba, Iraq...

Từ khung gầm của những loại xe tăng "cổ lỗ sĩ" như T-34 hay T-55, một loạt các loại phương tiện vũ khí hiện đại, hữu dụng hơn nguyên bản đã được Cuba, Iraq và nhiều quốc gia khác cho ra đời. Nguồn ảnh: Pinterest. Đáng nói nhất trong số đó phải kể đến dàn pháo tự hành dựa trên khung gầm xe tăng T-34 do Cuba tự nghiên cứu và phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc cung cấp cho xe tăng T-34 hoả lực 122mm hoặc thậm chí là 130mm khiến những chiếc xe tăng này trở nên hữu dụng hơn nhiều so với nguyên bản vốn chỉ được trang bị pháo 85mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên, thiết kế mới đòi hỏi những phương tiện này cần có một chiến thuật mới, tư duy mới và cách thức sử dụng mới hoàn toàn. Mặc dù vậy, chắc chắn một điều dù có áp dụng tư duy, chiến thuật nào đi chăng nữa, phiên bản sửa đổi này luôn có hiệu quả tác chiến cao hơn phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Với xe tăng T-55, Cuba thậm chí còn "nâng tầm" loại vũ khí này lên cao hơn nữa khi biến nó thành khung gầm tự hành cho tên lửa phòng không SAM-2. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên là những khung gầm tự hành mang tên lửa này sẽ có khả năng cơ động tốt hơn rất nhiều so với một trận địa tên lửa được bố trí cố định, nặng nề và cơ động kém như trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuba cũng tiến hành một chương trình tương tự với hệ thống phòng không SA-3. Do đạn tên lửa V-600 có kích thước gọn hơn V-750 nên một khung xe cơ sở có thể mang 2 đạn thay vì chỉ 1 đạn như SAM-2. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Iraq cũng không ít lần khiến thế giới ngạc nhiên với những lần cải tiến phương tiện đáng ngạc nhiên của mình. Ví dụ như phiên bản pháo tự hành T-55-130. Nguồn ảnh: Pinterest. Phiên bản này có nhiều biến thể khác nhau, có biến thể được trang bị pháo 130mm loại Type 59-1 do Trung Quốc sản xuất, có phiên bản sử udngj pháo M-46 130mm, cũng có nguồn tin cho rằng có phiên bản sử dụng pháo D-74 122mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên là những cỗ xe tăng này chỉ được sử dụng bởi quân đội chế độ cũ ở Iraq. Quân đội Iraq hiện tại đã trở nên chính quy, tinh nhuệ hơn nhiều với đủ loại trang bị vũ khí hiện đại mua từ Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Iraq cũng từng khiến thế giới kinh ngạc khi tung xe tăng T-55 phiên bản cải tiến mang tên T-55 Enigma ra chiến trường. Những xe tăng T-55 cải tiến này từng tham gia thực chiến trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, T-55 Enigma cũng được trang bị hoả lực như phiên bản T-55 gốc, tuy nhiên nó được cải tiến rất mạnh mẽ về hệ thống giáp với kiểu thiết kế khối hộp làm bằng vật liệu composite. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy theo nhiều nguồn tin, Iraq từng cải tiến không quá 8 chiếc xe tăng lên chuẩn này, tất cả đều bị phá huỷ hoặc bị đối phương tịch thu trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng huyền thoại T-34-85 từng được Hồng quân Liên Xô sử dụng với số lượng lớn trong biên chế.

Từ khung gầm của những loại xe tăng "cổ lỗ sĩ" như T-34 hay T-55, một loạt các loại phương tiện vũ khí hiện đại, hữu dụng hơn nguyên bản đã được Cuba, Iraq và nhiều quốc gia khác cho ra đời. Nguồn ảnh: Pinterest. Đáng nói nhất trong số đó phải kể đến dàn pháo tự hành dựa trên khung gầm xe tăng T-34 do Cuba tự nghiên cứu và phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc cung cấp cho xe tăng T-34 hoả lực 122mm hoặc thậm chí là 130mm khiến những chiếc xe tăng này trở nên hữu dụng hơn nhiều so với nguyên bản vốn chỉ được trang bị pháo 85mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên, thiết kế mới đòi hỏi những phương tiện này cần có một chiến thuật mới, tư duy mới và cách thức sử dụng mới hoàn toàn. Mặc dù vậy, chắc chắn một điều dù có áp dụng tư duy, chiến thuật nào đi chăng nữa, phiên bản sửa đổi này luôn có hiệu quả tác chiến cao hơn phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Với xe tăng T-55 , Cuba thậm chí còn "nâng tầm" loại vũ khí này lên cao hơn nữa khi biến nó thành khung gầm tự hành cho tên lửa phòng không SAM-2. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên là những khung gầm tự hành mang tên lửa này sẽ có khả năng cơ động tốt hơn rất nhiều so với một trận địa tên lửa được bố trí cố định, nặng nề và cơ động kém như trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuba cũng tiến hành một chương trình tương tự với hệ thống phòng không SA-3. Do đạn tên lửa V-600 có kích thước gọn hơn V-750 nên một khung xe cơ sở có thể mang 2 đạn thay vì chỉ 1 đạn như SAM-2. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Iraq cũng không ít lần khiến thế giới ngạc nhiên với những lần cải tiến phương tiện đáng ngạc nhiên của mình. Ví dụ như phiên bản pháo tự hành T-55-130. Nguồn ảnh: Pinterest. Phiên bản này có nhiều biến thể khác nhau, có biến thể được trang bị pháo 130mm loại Type 59-1 do Trung Quốc sản xuất, có phiên bản sử udngj pháo M-46 130mm, cũng có nguồn tin cho rằng có phiên bản sử dụng pháo D-74 122mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên là những cỗ xe tăng này chỉ được sử dụng bởi quân đội chế độ cũ ở Iraq. Quân đội Iraq hiện tại đã trở nên chính quy, tinh nhuệ hơn nhiều với đủ loại trang bị vũ khí hiện đại mua từ Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Iraq cũng từng khiến thế giới kinh ngạc khi tung xe tăng T-55 phiên bản cải tiến mang tên T-55 Enigma ra chiến trường. Những xe tăng T-55 cải tiến này từng tham gia thực chiến trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, T-55 Enigma cũng được trang bị hoả lực như phiên bản T-55 gốc, tuy nhiên nó được cải tiến rất mạnh mẽ về hệ thống giáp với kiểu thiết kế khối hộp làm bằng vật liệu composite. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy theo nhiều nguồn tin, Iraq từng cải tiến không quá 8 chiếc xe tăng lên chuẩn này, tất cả đều bị phá huỷ hoặc bị đối phương tịch thu trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng huyền thoại T-34-85 từng được Hồng quân Liên Xô sử dụng với số lượng lớn trong biên chế.