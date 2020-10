Soi "nữ hoàng bộ binh" BMP-3 phá sân bay khiến vạn người phát khiếp

Theo truyền thông Nga, vào ngày 20/10 vừa qua, hai binh sĩ Nga sau khi tham gia tập trận đã uống rượu say xỉn và có những hành động cực kỳ nguy hiểm đó là sử dụng xe thiết giáp BMP-3 tông xuyên qua bức từng rào xung quanh sân bay quốc tế Volgograd ở phía Tây nam nước Nga. Rất may chiếc xe đã bị ngăn chặn trước khi tiến vào đường băng chính và không có dân thường vào bị thương trong vụ việc. Ảnh: Chiếc BMP-3 tông thẳng qua tường rào sân bay. Việc các phương tiện quân sự gây tai nạn ở Nga là một điều không hề hiếm và nó bắt nguồn từ việc các quân nhân uống rượu say xỉn không kiểm soát được hành vi, cố tình phá hoại tài sản quốc gia. Sự việc được ghi nhận thông qua camera an ninh của sân bay, chiếc BMP-3 đã lao ra từ lùm cây, dừng lại để lấy đà và lao thẳng qua tường rào thép gai. Bức từng bê tông đã không thể nào ngăn cản được chiếc thiết xa nặng cả chục tấn. Ảnh: Chiếc BMP-3 chuẩn bị lao qua hàng rào sân bay. Theo lời khai ban đầu của thủ phạm thì khi đang trên đường trở về căn cứ sau hoạt động huấn luyện quân sự thì họ đã lạc đường. Tuy nhiên khi xe tông qua hàng rào, kíp xe đã quay tháp pháo về phía sau, đây là hành động thường dùng khi xe tăng phá tường, chứng tỏ người lái đã chuẩn bị rất kỹ càng và không hề là một hành động vô ý. Ảnh: BMP-3 bị binh sĩ say xỉn lái đâm qua tường sân bay. An ninh sân bay đã nhanh chóng liên lạc với quan chức hành pháp địa phương. Hai binh sĩ trên thuộc biên chế của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 20 và dựa theo những video clip lấy từ camera an ninh, cơ quan điều tra thuộc Quân khu phía Nam thuộc quân đội Nga để xác định việc khởi tố các tội danh về vi phạm an toàn giao thông đối với những người lính này. Theo hình ảnh từ Internet, có vẻ chiến sĩ lái xe đã bị thương sau vụ va chạm mạnh hoặc do xô xát sau quá trình bị bắt Ảnh: Lái xe say xỉn dùng thiết giáp đâm thủng tường rào sân bay. Chưa rõ tình trạng hư hỏng của chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3 sau cú va chạm như thế nào nhưng tường rào xung quanh sân bay đã bị húc đổ một mảng lớn. Mặc dù vậy, sự việc đã không làm ảnh hưởng đến hoạt động bay bình thường của sân bay Volgograd. Ảnh: Bức tường bao sân bay Volgograd bị xe thiết giáp húc đổ. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 là loại thiết giáp vô cùng nổi tiếng của quân đội Nga, được thiết kế và chế tạo từ năm 1987 dưới thời Liên Xô để thay thế cho các mẫu trước đó là BMP-1/2 với nhiệm vụ vận chuyển binh lính ra chiến trường và hỗ trợ hỏa lực, chế áp đối phương. Xe cũng đã được xuất khẩu cho nhiều quốc gia Venezuela, UAE, Indonesia,… Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của quân đội Nga tập luyện trước lễ duyệt binh. Về hỏa lực, xe trang bị vô cùng mạnh mẽ với một pháo chính 2A70 nòng xoắn cỡ 100mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng và một pháo tự động 2A72 đồng trục cỡ 30mm cùng một súng máy PKT 7.62mm chuyên biệt cho nhiệm vụ chống bộ binh. Điều này cho phép BMP-3 sở hữu sức mạnh không thua kém gì nhiều so với một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực. Ảnh: BMP-3 của quân đội Nga. Về thông số kỹ thuật, BMP-3 có trọng lượng khoảng 20 tấn, trong khi đó lại được trang bị một động cơ UTD-29M mạnh mẽ có công suất cực đại tới 500 mã lực, giúp nó có thể chạy tối đa 70km/h trên địa hình bằng phẳng. Kíp chiến đấu xe gồm 3 người: Trưởng xa, pháo thủ, lái xe và có thể vận chuyển thêm 7 lính mang đầy đủ trang bị ở hàng ghế sau. Ảnh: Xe thiết giáp BMP-3 vượt chướng ngại vật. Do học thuyết quân sự của Liên Xô lúc đó yêu cầu một chiếc xe thiết giáp có độ cơ động cao, nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển và hỏa lực mạnh nên giáp của nó không quá được chú trọng. Nơi dày nhất là mặt giáp trước chỉ có 35mm, đủ để chống lại các loại đạn pháo hạng nhẹ như 30mm, súng máy hạng nặng và súng bộ binh. Ảnh: Cận cảnh xe thiết giáp BMP-3 của quân đội Nga Theo công bố từ phía Bộ quốc phòng Nga, giá của một chiếc BMP-3 sử dụng bởi quân đội Nga là 130 triệu Rub, tương đương khoảng 2 triệu USD, đối với xuất khẩu thì giá có thể cao hơn. Đây là một mức giá khá hợp lý đối với quốc gia có kinh phí quốc phòng hạn chế, đang cần thay thế những chiến xa đã lạc hậu trong biên chế. Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của quân đội Nga huấn luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Video BMP-1: Ác mộng của NATO - Nguồn: QPVN

