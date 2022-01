Sốc: Chỉ trong 3 tháng, 163 lính Mỹ thiệt mạng vì tự tử

Theo thông tin được tờ Foxnews của Mỹ đăng tải cách đây ít ngày, các báo cáo cho biết, đã có hơn 150 lính Mỹ tự tử trong quý 3 năm 2021 vừa qua. Con số này gây sốc với rất nhiều người, nhất là khi chỉ trong một quý ngắn ngủi, số lính Mỹ tự tử thậm chí còn nhiều gấp đôi số lính Mỹ thiệt mạng do COVID-19 kể từ đầu đại dịch tới nay. Thông tin trên được Foxnews dẫn từ các báo cáo số liệu được Bộ Quốc phòng Mỹ công khai. Theo đó, con số chính xác là 163 lính Mỹ đã tự tử trong quý 3/2021. Trong số này, có 70 lính chuyên nghiệp, 56 lính dự bị và 37 trường hợp là vệ binh quốc gia. Theo các báo cáo, tỷ lệ vệ binh quốc gia tự tử đã tăng vọt so với quý 2/2021. Trong khi đó, tính kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ cho tới ngày 8/1/2022, mới chỉ có 86 lính Mỹ thiệt mạng do mắc phải loại virus này. Lầu Năm Góc cũng cho biết thêm, chỉ tính riêng từ tháng 9/2021 tới nay, đã có tới 43 lính Mỹ thiệt mạng vì COVID-19 - nhiều gấp đôi so với quãng thời gian trước đó, do sự bùng phát của biến chủng Delta. Số liệu cũng nêu rõ, tổng cộng có 476 lính Mỹ tự tử trong 3 quý đầu năm 2021, con số lính Mỹ tự tử vào quý 4 chưa được thống kê. Trong khi đó tính toàn bộ năm 2020, tổng cộng có 701 trường hợp lính Mỹ tự tử. Truyền thông Mỹ cũng cho biết, tháng 12 vừa rồi quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành cho giải ngũ với các trường hợp quân nhân từ chối tiêm vaccine COVID-19. Ít nhất đã có 200 lính thủy quân lục chiến xuất ngũ do từ chối tiêm vaccine. Theo các nghiên cứu được công bố thời gian gần đây, ít nhất đã có 30.177 lính Mỹ và cựu chiến binh Mỹ tự tử kể từ sự kiện 11/9 tới thời điểm hiện tại. Trong khi đó, con số lính Mỹ hy sinh khi tham chiến khắp thế giới ở cùng thời gian trên, chỉ là 7057. Lý giải cho việc này, các chuyên gia nhận định việc tham chiến tại nhiều quốc gia trên thế giới, căng thẳng do hội chứng chiến tranh, hay bị các áp lực gia đình, xã hội đè nặng đã khiến không ít quân nhân Mỹ "nghĩ quẩn". Tuy nhiên, con số quân nhân Mỹ tự tương đương với 3 sư đoàn đủ, rõ ràng là một tỷ lệ cao bất thường, khiến nhiều chuyên gia phải lo lắng. Mùa hè vừa rồi, một nghiên cứu của Đại học Boston đã kết luận, trừ khi chính phủ Mỹ có các chính sách xã hội ưu tiên hơn nữa cho các quân nhân, nếu không tỷ lệ tử vong sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nguồn ảnh: QQ.

