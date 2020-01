Sợ "đánh nhau" với Iran, dân Mỹ lật lại cách trốn quân dịch như thời chiến tranh Việt Nam

40 năm về trước, chế độ nghĩa vụ quân sự hay chế độ quân dịch đã bị Mỹ loại bỏ. Tuy nhiên do lo sợ chiến tranh tổng lực với Iran, thanh niên Mỹ đã lật lại lịch sử, tìm cách trốn nghĩa vụ như những gì cha ông họ đã làm từ thời chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Cách đơn giản nhất để trốn quân dịch là... cải đạo. Một vài tôn giáo nghiêm cấm tông đồ của mình thực hiện các hành vi bạo lực và tất nhiên, những người theo tôn giáo này được miễn quân dịch hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Giả bệnh cũng là một cách thức khá hiệu quả, đây cũng là một trong những vấn đề được lật lại khi tổng thống Donald Trump tranh cử Tổng thống Mỹ, nhiều người cho rằng ông đã giả bệnh để tránh bị điều động trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Trở thành trụ cột gia đình cũng là một cách để trốn nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, khi bạn là người trụ cột trong gia đình, quân đội Mỹ sẽ "tạm hoãn" nghĩa vụ quân sự và ưu tiên gọi nhập ngũ với các thanh niên độc thân hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Một điều khá bất ngờ đó là trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, nhiều thanh niên Mỹ đã giả dạng làm... người đồng tính để được miễn nghĩa vụ quân sự. Đây cũng là thời kỳ xã hội Mỹ khá cởi mở và không có mấy kỳ thị với những đối tượng này. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những cách đơn giản nhất mà nhiều thanh niên Mỹ, đặc biệt là những người sống ở phía Bắc quốc gia này sử dụng đó là... trốn sang Canada. Tổng cộng có tới hơn 40.000 thanh niên Mỹ đã trốn sang Canada để tránh quân dịch, tất nhiên là họ bị cho vào "sổ đen" và sẽ phải ngồi tù khi quay về nước. Tới khi Tổng thống Carter lên nắm quyền, ông quyết định ân xá cho mọi công dân Mỹ từng trốn quân dịch bằng cách sang Canada định cư. Nguồn ảnh: Pinterest. Một cách trốn nghĩa vụ quân sự đơn giản hơn mà lại "lợi đơn lợi kép" đó là đi học đại học. Nhiều chính trị gia nổi tiếng của Mỹ cũng từng được hoãn quân dịch do đi học đại học, trong đó bao gồm Bill Clinton (hoãn 1 lần), Joe Biden và Dick Cheney mỗi người hoãn tới... 5 lần để đi học. Nguồn ảnh: Pinterest. Do số lượng thanh niên nhiều, số lượng chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ lại ít hơn nên cách công bằng nhất Mỹ từng lựa chọn đó là... quay số bốc thăm người "được" gọi đi quân dịch. Theo kinh nghiệm của nhiều "người đi trước", người nào có số thứ tự càng cao, cơ hội được ở nhà càng lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Một vài ngành nghề cực kỳ quan trọng ở Mỹ cũng được miễn nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, các nghề đặc thù như vận hành nhà máy thuỷ điện, nhà máy điện hạt nhân, nghiên cứu khoa học, bác sĩ trình độ cao,... Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi Tổng thống Johnson thay đổi luật nghĩa vụ quân sự, qua đó không còn "ưu tiên" cho những thanh niên đã kết hôn nhưng chưa có con, một loạt thanh niên Mỹ đã "sinh vội" vài đứa con để chắc suất được ở nhà. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những cách bất hợp pháp từng được nhiều thanh niên Mỹ sử dụng đó là làm giả giấy tờ, tự biến mình thành quân dự bị (chỉ bị điều động khi có tổng động viên). Tuy nhiên cách này ngày nay có vẻ vô ích với hệ thống điện tử, tra cứu thông tin chỉ bằng một cái click chuột. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhập ngũ ngay lập tức!. Đây là cách thức đơn giản nhất vì theo luật quân dịch của Mỹ trước kia, một công dân sẽ không thể bị gọi phục vụ quân dịch hai lần. Vậy nên, cách duy nhất để trốn chiến tranh với Iran đó là tranh thủ nhập ngũ lúc cuộc chiến chưa diễn ra và cầu mong rằng chiến tranh Mỹ - Iran sẽ nổ ra sau khi bản thân đã... xuất ngũ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Những năm cuối cùng của Mỹ ở Việt Nam.

