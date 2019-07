Quốc gia nào thiệt hại nhân mạng nặng nhất thế chiến I?

Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh có thương vong lớn bậc nhất của nhân loại vào thời điểm đó. Cuộc chiến tranh này có thương vong tổng cộng lên tới hơn 40 triệu người. Nguồn ảnh: Theatlantic. Trong đó có từ khoảng 15 tới 19 triệu người chết và khoảng 23 triệu người bị thương tật, trong đó có không ít người bị thương tật vĩnh viễn trọn đời. Nguồn ảnh: Theatlantic. Trong số thương vong này, có từ 9 tới 11 triệu binh lính thiệt mạng trong giao tranh, ngoài ra còn có khoảng 8 triệu người được coi là dân thường bị thiệt mạng trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Theatlantic. Chỉ tính riêng phe đồng minh, đã có tới 6 triệu quân nhân thiệt mạng trong khi đó ở phe Liên minh Trung tâm, quân số thiệt mạng lên tới 4 triệu người. Nguồn ảnh: Theatlantic. Khủng khiếp hơn nữa, thương vong trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất lại đến rất nhiều từ bệnh tật. Có tới khoảng 2 triệu người bị thiệt mạng do bệnh tật và còn có tới 6 triệu người mất tích - được cho là đã chết. Nguồn ảnh: Theatlantic. Tỷ lệ tử vong do bệnh tật trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất được cho là thấp hơn so với các cuộc chiến tranh trước đó. Cụ thể, có tới 2/3 số lính thiệt mạng được cho là chết trong khi giao tranh. Nguồn ảnh: Theatlantic. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong do bệnh tật chiếm tới 1/3 - tương đương với khoảng trên 30% cũng cho thấy tổn thất quá lớn của các nước tham chiến trong thời điểm này. Đây cũng là tỷ lệ tử vong do bệnh tật cao nhất trong một cuộc xung đột ở thế kỷ 20. Nguồn ảnh: Theatlantic. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó đặc biệt có việc xảy ra nạn dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918 đã khiến hàng triệu binh lính, tù binh và dân thường thiệt mạng. Dịch cúm này cũng được cho là đã ảnh hưởng cực lớn tới việc Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc. Nguồn ảnh: Theatlantic. Quốc gia chịu thiệt hại nhân mạng lớn nhất trong cuộc chiến này đó là Đức. Tổng cộng đã có tới hơn 2 triệu người Đức thiệt mạng trong toàn cuộc chiến, tuy nhiên Đức chỉ có 720 dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Theatlantic. Nga xếp ở vị trí thứ hai với khoảng 1,7 triệu người thiệt mạng nhưng kèm theo đó là tới 410.000 người dân thường thiệt mạng, chiếm 1,94% dân số của quốc gia này. Nguồn ảnh: Theatlantic. Quốc gia bị thiệt hại về nhân mạng nặng nề nhất là Serbia, với chỉ 450.000 người thiệt mạng nhưng con số này tương đương với 27,7% dân số của Serbia vào thời điểm bấy giờ. Nguồn ảnh: Theatlantic. Nhật Bản cũng tham gia cuộc chiến tranh này nhưng rất "hời hợt", bằng chứng là đất nước Mặt Trời Mọc có thương vong chỉ khoảng từ 300 tới 4000 người, chiếm chưa tới 0,01% dân số của quốc gia này vào thời điểm bấy giờ. Nguồn ảnh: Theatlantic. Mời độc giả xem Video: Cám cảnh nỗi khổ của binh lính trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất khi phải sống dưới chiến hào đầy bùn đất.

