Quân đội Ukraine phản công mở màn, Nga bày binh bố trận 200 km

Theo các thông tin của truyền thông phương Tây, Tập đoàn quân tinh nhuệ số 10 của Quân đội Ukraine đã tiến vào vị trí xuất phát tiến công ở phía bắc Zaporozhye. Lực lượng này sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấn công khu vực rộng hàng chục km và tấn công trực tiếp vào Melitopol. Tập đoàn quân số 10 của quân đội Ukraine sẽ được bố trí thành 2 thê đội chiến đấu để có thể đột phá tới Melitopol. Quân đội Ukraine thậm chí đã triển khai tên lửa HIMARS và pháo tự hành 155mm PZH-2000, Krab đang được tập trung ở tuyến trước. Những yếu tố trên giống với cách triển khai chiến tranh cơ giới quy mô lớn điển hình của Quân đội Liên Xô trước kia. Trong một cuộc tấn công điển hình kiểu Xô Viết, khả năng cao sẽ có hai hướng tấn công chính và sẽ có ít nhất 1-2 cụm xung kích cơ giới hóa bọc thép ở mỗi hướng tấn công. Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, một cuộc trinh sát địa hình kỹ lưỡng được tiến hành, để tìm hiểu các đặc điểm, cách triển khai và địa hình phòng thủ của đối phương. Đồng thời, các lữ đoàn pháo tầm xa (pháo chiến dịch) được tăng cường cho hướng tấn công chủ yếu. Việc xây dựng các kế hoạch tác chiến chi tiết và kế hoạch sử dụng lực lượng cùng các loại vũ khí khác nhau của Ukraine chắc đã hoàn tất. Một khi cuộc tấn công bắt đầu, sẽ có 5-7 ngày đêm để tấn công. Trong khi xác định hướng tấn công chủ yếu, thì cũng sẽ có 1-2 hướng tấn công thứ yếu và nghi binh chiến dịch. Điều đó có nghĩa là, một khi quân đội Ukraine phát động một cuộc tấn công theo hướng Zaporozhye, họ sẽ phát động nhiều cuộc tấn công trên một mặt trận rộng hơn 200 km. Chúng bao gồm ít nhất 2 hướng tấn công chính và 2-4 hướng tấn công phụ. Nhưng hiện tại quân đội Ukraine hiện tại chỉ có một Quân đoàn 10 ở tiền tuyến Zaporozhye, không có đơn vị dự bị; như vậy tính liên tục tiến công chắc chắn sẽ không mạnh lắm. Có thể chiều sâu đợt tấn công này của quân đội Ukraine sẽ không quá nhiều; nhiều nhất sẽ chỉ từ 15-35 km. Mũi thọc sâu của quân Ukraine có khả năng sẽ thẳng vào gần Melitopol. Đây là trung tâm giao thông quan trọng trên tuyến phía nam của quân đội Nga và đã được đưa vào phạm vi tấn công của pháo binh chiến dịch của quân đội Ukraine. Mỗi đợt tấn công của quân đội Ukraine đều phải tính đến tầm bắn của tên lửa, pháo binh chiến dịch và phòng không Ukraine và không thể vượt quá tầm bắn của các loại vũ khí này. Nhưng hiện tại, số pháo và xe tăng do phương Tây hỗ trợ, chỉ đủ để phát động một đợt tấn công. Để ngăn chặn một đầu mối giao thông trong xung đột hiện đại, không đòi hỏi phải chiếm đóng trực tiếp hoặc thậm chí là bao vây. Chỉ cần đặt vào tầm khống chế của pháo hoặc tên lửa tầm xa là có thể thực hiện các cuộc tấn công liên tục và chính xác vào các nhà ga, nhà kho và các cơ sở liên quan. Như vậy, việc hỗ trợ hậu cần cho quân đội Nga trên toàn bộ mặt trận phía Nam sẽ gặp khó khăn lớn. Nhưng với vị thế “cửa trên”, liệu Quân đội Nga có dễ dàng để Quân đội Ukraine triển khai thế trận tiến công dễ dàng như vậy tại Zaporozhye? Trước hết có thể khẳng định, yếu tố bất ngờ như cuộc phản công vào tháng 10 năm ngoái của Ukraine hiện không còn, khi Quân đội Nga đã bày binh bố trận trên một chính diện 200 km. Trong những tháng gần đây ở Zaporozhye, quân đội Nga đã xây dựng một trận địa phòng ngự dài 70 km trên khu chiến tuyến dài 200 km, tất cả đều là trận địa phòng ngự ba lớp Một nửa trong toàn bộ chiến tuyến đối đầu của Zaporozhye là sông, có thể kiểm soát khu vực mặt sông bằng hỏa lực tầm xa. Khoảng 100 km còn lại, quân đội Nga đã xây dựng các vị trí phòng thủ nhiều lớp với khoảng 70 km. Bây giờ tuyến phòng thủ đã hoàn thành. Trong tuyến công sự phòng ngự ba lớp của Nga đã xây dựng ở Zaporozhye, thì tuyến vật cản đầu tiên là các bãi mìn hỗn hợp giữa mìn chống tăng và mìn chống bộ binh; tiếp đến là tuyến vật cản như các khối bê tông xen kẽ với các bãi mìn. 500 mét phía sau là nhiều lớp hào chiến đấu và hào chống tăng. Trong các chiến hào lần lượt có các ụ súng và hầm ngầm. Sau đó là hầm xe tăng và hào giao thông và chiến đấu và phía sau là vị trí chỉ huy, các hầm súng cối và các tổ đội tên lửa chống tăng cơ động. Phía sau là các trận địa pháo binh chi viện. Địa hình ở khu vực phía đông Zaporozhye có những ngọn đồi có độ cao từ 200-220 mét, dự kiến phía đông của tuyến phòng thủ này phải bắt đầu từ những ngọn đồi này. Chỉ tính riêng về địa hình thì Quân đội Ukraine cũng rất khó phát động tấn công trên mặt trận này, bởi vượt sông là vấn đề đầu tiên; nếu không vượt sông, sẽ không thể tấn công trực tiếp vào tuyến phòng thủ của quân Nga. Sau đó, toàn bộ khu vực Zaporozhye là một đồng bằng rộng lớn, rất bằng phẳng, Nếu với địa hình như ở Zaporozhye, khi Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công cơ giới mà không có hỏa lực bảo vệ cả dưới mặt đất và trên không, sẽ dễ dàng bị quân đội Nga sát thương ngoài công sự. Vì vậy, nếu quân đội Ukraine phát động tấn công trực diện, rất có thể họ sẽ chịu thiệt hại lớn và tuyến phòng ngự dài 200 km của quân đội Nga sẽ là vật cản khó vượt qua. Để chống lại cuộc phản công (nếu có) của Quân đội Ukraine, quân đội Nga đã triển khai hai tập đoàn quân tinh nhuệ tại Zaporozhye. Nòng cốt là Tập đoàn quân 58, trong đó có Sư đoàn bộ binh cơ giới 42, 19, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Hạm đội Biển Đen. Ngoài ra lực lượng dự bị của Quân đội Nga trên hướng Zaporozhye có Tập đoàn quân số 5, gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 127, Trung đoàn cơ động số 143, Lữ đoàn đặc nhiệm số 22 của GRU, quân Chechnya, dân quân và các lực lượng bảo đảm khác. Như vậy Quân đội Nga có lợi thế về sức mạnh quân số, hỏa lực, ưu thế trên không và các trận địa phòng ngự kiên cố vững chắc. Theo phân tích của các nhà quan sát độc lập, sẽ rất khó để quân đội Ukraine đạt được bước đột phá nhanh chóng trên hướng mặt trận này. Về cơ bản, quân đội Ukraine rất khó đạt được bước đột phá ở Zaporozhye. Tuy nhiên, không phải là không thể 100%, bởi vì tuyến phòng thủ Zaporozhye của Nga là một đội hình “con rắn dài”, thiếu các điểm cao khống chế, đóng vai trò trung tâm chỉ huy. Nếu quân đội Ukraine tìm thấy một vài mắt xích yếu trong tuyến phòng ngự cấp đại đội và tập hợp lực lượng lớn để đột phá và hình thành một vài kẽ hở thì vẫn có thể. Hay quân Ukraine dùng nghi binh để điều động quân Nga, tạo thế suy yếu nhiều nơi. Cuối cùng, Zaporozhye vẫn còn hàng chục km khu vực không có công sự, nhưng rất khó để vượt qua. Cũng có thể quân Ukraine tiến hành hành quân xen kẽ từ một vị trí khó vượt qua nhưng không có vật cản này. Tại Zaporozhye, quân đội Ukraine có thể đã đạt được một số thành công ban đầu, và nếu may mắn, có thể tái chiếm được một vài thị trấn. Do vị trí quan trọng của khu vực này, rất có thể tạo ra một thế cục chiến lược có tác động chỉnh thể, tác động đến toàn mặt trận miền Nam Ukraine. Mục tiêu cuối cùng của quân đội Ukraine rất có thể là sử dụng pháo tầm xa chiến dịch để uy hiếp Melitopol. Bởi Melitopol là đầu mối giao thông đường bộ duy nhất của quân đội Nga ở mặt trận phía Nam và bán đảo Crimea. Một khi nó bị cắt đứt bởi hỏa lực pháo binh, Nga chỉ còn một kênh tiếp tế duy nhất cho Crimea qua cây cầu Kerch.

