"Quân bài tẩy" của công nghệ quốc phòng Nga khiến cả thế giới nể phục

Công nghệ giảm tiếng ồn trên tàu ngầm là thành tựu công nghệ quân sự quan trọng hàng đầu của Nga; việc đầu tư nghiên cứu giảm tiếng ồn các loại tàu ngầm, sẽ làm tăng đáng kể khả năng tàng hình của tàu ngầm và do đó giúp tăng hiệu quả chiến đấu. Nga hiện là nước đi đầu trong việc phát triển các công nghệ giảm tiếng ồn của tàu ngầm, và vị trí này đã được Nga nắm giữ từ thời Xô Viết. Im lặng nhất trong số các tàu ngầm hạt nhân của Nga hiện nay là tàu ngầm hạt nhân thuộc đề án 955 Borey, tiếng ồn của loại tàu ngầm này chỉ là 108 decibel. Tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava và đây là loại vũ khí răn đe chiến lược mạnh nhất của Nga hiện nay. Các công nghệ khử tiếng ồn được áp dụng, làm cho tàu ngầm hạt nhân của đề án 955 Borey, thực sự vô hình trước sự tìm kiếm của các phương tiện săn ngầm của Mỹ và phương Tây. Ảnh: Tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm Yuri Dolgoruky lớp Borey. Vào năm 2015, tàu ngầm mang tên Alexander Nevsky thuộc đề án 955 Borey, đã thực hiện quá trình di chuyển từ Hạm đội Phương Bắc đến Thái Bình Dương, theo hải trình qua eo biển Bering, rồi đi dọc theo bờ biển nước Mỹ, mà các phương tiện săn ngầm của Mỹ không hề phát hiện. Thành tựu quân sự lớn thứ hai của Quân đội Nga trong thời gian qua, khiến các nhà lãnh đạo Quân đội Mỹ phải lo lắng, chính là việc đưa các loại vũ khí siêu vượt âm vào trong biên chế. Vũ khí được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông là tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon. Tầm quan trọng của vũ khí này được chứng minh bằng thực tế rằng, lần đầu tiên, các đặc tính kỹ chiến thuật của nó được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố; với tốc độ 9 Mach, tầm bắn 1.000 km; đây là vũ khí thách thức tất cả các hệ thống đánh chặn của Mỹ và phương Tây, kể cả trong hiện tại và tương lai. Với các tên lửa siêu vượt thanh Zircon, Nga có kế hoạch trang bị cho các đội tàu mặt nước và tàu ngầm, bao gồm tàu ngầm hạt nhân đa năng, tàu khu trục, tàu hộ tống và tàu chống ngầm lớn. Có thể ngoài phiên bản hàng hải, Nga cũng sẽ phát triển phiên bản trên cạn của Zircons. Do Mỹ đã hủy bỏ hiệp ước kiểm soát tên lửa tầm trung INF, vì vậy, đã không còn cản trở nào cho Nga phát triển loại vũ khí này. Không chỉ có tên lửa Zircons, vào cuối năm 2019, Quân đội Nga đã đưa vào biên chế hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard, loại tên lửa này được phóng đi bằng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hệ thống này khác với các loại thiết bị quân sự hiện có, với khả năng bay trong các lớp khí quyển dày đặc; tầm bắn tương đương tên lửa liên lục địa; tốc độ siêu vượt âm đến 20 Mach. Tổng thống Nga Putin gọi Zircon và Avangard là quân Át chủ bài của nước Nga trong cuộc đối đầu với Mỹ. Theo các nhà phân tích quân sự, Nga đi trước Mỹ một cách đáng kể trong lĩnh vực công nghệ vũ khí siêu vượt âm và bây giờ người Mỹ phải bắt kịp Moscow. Thành tựu quân sự lớn thứ ba của Nga chính là công nghệ tác chiến điện tử; từ một quốc gia bị đánh giá là tụt hậu so với phương Tây về lĩnh vực tác chiến điện tử, trong những năm gần đây, Nga đã có những bước phát triển thần tốc trong lĩnh vực này. Tiêu biểu trong các tổ hợp tác chiến điện tử, phải kể đến hệ thống di động Krasnukha, hệ thống có khả năng vô hiệu hóa radar lắp trên các máy bay, trực thăng và máy bay không người lái của đối phương ở khoảng cách tới 400 km. Tổ hợp tác chiến điện tử Divnomorye-U mới nhất, có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ cả trong việc triệt tiêu các hệ thống radar của máy bay địch và thực hiện trinh sát điện tử trong không phận, điều này cũng không thể thiếu trong điều kiện chiến tranh hiện đại; nhất là để đối phó với các chiến thuật tấn công lớn bằng máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi ở Syria và Libya. Video Nga ngăn chặn Trung Quốc "nhái" hệ thống vũ khí? - Nguồn: Báo Nghệ An

