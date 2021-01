"Quái vật biển Caspian" tàn tạ được kéo lên bờ, chuẩn bị vào bảo tàng

Dự án " Quái vật biển Caspian" nổi tiếng của Liên Xô cách đây nửa thế kỷ cuối cùng đã có một cái kết "viên mãn" khi mà mẫu thử duy nhất của dự án này được kéo lên bờ và đưa vào viện bảo tàng. "Quái vật biển Caspian" được thiết kế theo kiểu phương tiện Ekranoplan, một dạng máy bay nhưng không thể bay quá cao, chỉ bay là là mặt nước ở khoảng cách vài mét. Ekranoplan về cơ bản có thể coi là một con tàu với khả năng bay ở tốc độ nhanh nhưng độ cao lại rất thấp. Điều này cho phép các phương tiện Ekranoplan có khả năng di chuyển với tốc độ cực cao trên biển do không bị lực cản của nước tác động. Phần thân vỏ của "Quái vật biển Caspian" đã bị mục nát dần sau 40 năm bị lãng quên. "Quái vật biển Caspian" là nguyên mẫu duy nhất được Liên Xô chế tạo thử nghiệm từ năm 1964. Tới năm 1980, nguyên mẫu này bị xếp xó và được coi là đã về hưu. Tuy nhiên tới nay, "Quái vật biển Caspian" của Liên Xô cũ mới được trục vớt và được đưa quay trở về viện bảo tàng. Có sản cánh rộng 37,6 mét cùng với chiều dài 92 mét, "Quái vật biển Caspian" được coi là phương tiện quân sự kỳ dị nhất lịch sử khi nó nặng tới 494 tấn nhưng lại không phải là một tàu chiến đúng nghĩa. Theo lý thuyết, "Quái vật biển Caspian" có khả năng bay ở "độ cao" tối đa từ 5 tới 10 mét so với mực nước biển. Phương tiện kỳ lạ này cũng từng khiến Liên Xô phải vất vả để thử nghiệm vì dù nó được chế tạo cho Hải quân, phía Hải quân Liên Xô vẫn cần tới những kỹ sư hàng không và phi công thử nghiệm của Không quân để điều khiển loại phương tiện lai này. Điểm đặc biệt của "Quái vật biển Caspian" đó là nó tàng hình trước rất nhiều loại radar của đối phương, thực tế thì dù có trọng lượng tới gần 500 tấn, loại phương tiện này vẫn có diện tích phản xạ radar cực thấp, tiên tiến hơn nhiều so với các loại tàu chiến cùng thời. Nhiều tài liệu xếp hạng "Quái vật biển Caspian" là máy bay và coi đây là loại máy bay lớn thứ hai thế giới từng được chế tạo. Vị trí thứ nhất thuộc về chiếc Antonov An-225 với trọng lượng cất cánh lên tới 640 tấn. Cận cảnh kích thước khổng lồ của "Quái vật biển Caspian" khi được kéo lên bờ. Sải cánh của chiếc máy bay lai tàu thủy này có kích thước rất "không vừa mắt" khi chỉ ngắn bằng 1/3 chiều dài thân. Ngoài ra, cánh đuôi của chiếc máy bay lai tàu thủy này cũng có kích thước khổng lồ. Nguồn ảnh: CNN. Cận cảnh "Quái vật biển Caspian" thử nghiệm trên biển trong quá khứ.

