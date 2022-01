Phương pháp ngụy trang mới giúp quân đội Nga gần như tàng hình

Một chuyên gia quân sự Nga cho biết, Nga vừa phát triển một công nghệ ngụy trang mới, được đặt tên là Chameleon. Hệ thống dựa trên nguyên lý gọi là “thủy tinh điện sắc”, bao gồm các vật liệu tổng hợp nhằm thay đổi màu sắc và độ trong suốt khi có dòng điện tác động. Các nguyên mẫu đầu tiên của lớp phủ điện sắc như vậy đã được Nga sử dụng cho trang phục chiến đấu của người lính tương lai Ratnik, và được trình diễn tại diễn đàn kỹ thuật và quân sự quốc tế Army-2018 ở Nga. Và vào đầu tháng 10/2021, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, trích dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga thông tin rằng, hệ thống ngụy trang mới Chameleon, đã được thử nghiệm trên các phương tiện bọc thép.Hệ thống Chameleon hoạt động như sau: Bên ngoài một chiếc xe bọc thép được bao phủ hoàn toàn bằng các tấm điện sắc nhỏ, mỗi tấm được kết nối với dây điện và sử dụng máy quay video, quét toàn bộ địa hình xung quanh. Sau đó Chameleon sẽ phân tích màu sắc và cấu trúc của cảnh quan và đưa ra các giải pháp cho lớp phủ, để tạo ra một hình ảnh ngụy trang mới, làm cho chiếc xe hoàn toàn hòa hợp với địa hình, khi nhìn từ các góc độ khác nhau. Nguyên tắc này được lấy ý tưởng từ động vật hoang dã là loại tắc kè hoa hoặc bạch tuộc, khi chúng thường xuyên thay đổi màu da của chúng, để hòa cùng với môi trường xung quanh để ẩn mình trước kẻ thù hoặc ngụy trang săn mồi. Denis Fedutinov, Tổng biên tập của tạp chí Unmanned Aviation cho biết, một lớp phủ như vậy được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo ra một lớp ngụy trang mô phỏng cảnh quan một cách chính xác nhất có thể, nhằm che mắt trước các con mắt trinh sát của đối phương một cách đáng tin cậy và rẻ tiền. Theo Fedutinov, việc trang bị quy mô lớn các khí tài quân đội Nga trên mặt đất, với những “mũ lưỡi trai” như vậy, sẽ khiến khoảng 95% máy bay không người lái (UAV) của đối phương, khó có thể phát hiện ra. Fedutinov giải thích: “Phần lớn các UAV trinh sát thuộc loại nhỏ, thiếu những thiết bị (cả trên máy bay và dưới mặt đất) để phân tích và xử lý những thông tin thu được; do vậy sẽ rất khó khăn khi xác định những mục tiêu bị che lấp bởi các thiết bị ngụy trang công nghệ cao như Chameleon”. Theo chuyên gia Fedutinov, lớp phủ Chameleon giống như tắc kè hoa, có thể đặc biệt phát huy hiệu quả, khi các UAV trinh sát, cố gắng duy trì khoảng cách vừa đủ tránh hỏa lực phòng không mặt đất và không bị đối phương phát hiện. Tuy nhiên hệ thống Chameleon sẽ không phải hoàn toàn là liều thuốc “chữa bách bệnh” cho việc bảo vệ các khí tài quân sự; bởi vì nó sẽ chỉ phát huy tác dụng với những UAV trinh sát đơn giản (hiện chiếm khoảng 95% tổng số UAV hiện có). Nhưng nếu một máy bay không người lái có khả năng đồng thời sử dụng thiết bị do thám, hoạt động ở các dải tần khác nhau, thì điều này sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả của Chameleon; nhất là các UAV được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra lớp ngụy trang Chameleon còn có khả năng gây nhầm lẫn cho những vũ khí dẫn đường chính xác của đối phương được trang bị camera quang điện truyền hình ở đầu dẫn của tên lửa, cho mục tiêu cơ hội sống sót cao hơn, so với thiệt bị ngụy trang tĩnh thông thường. Tuy nhiên, các UAV thuộc lớp công nghệ cao hơn, với các hệ thống trinh sát và giám sát đa kênh tiên tiến, cũng như các hệ thống tự động xử lý và phân tích thông tin trên máy bay, sẽ phát hiện ra mục tiêu, dù có sử dụng hệ thống ngụy trang Chameleon. Những chiếc UAV như vậy, thậm chí không những được trang bị máy ảnh nhiệt, mà còn là các cảm biến quang học với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ có thể phát hiện ra những phương tiện ngụy trang Chameleon. Nguồn tin cho biết, camera độ phân giải cao và các thuật toán tự động hoàn toàn có thể phát hiện ra các mục tiêu, dù được ngụy trang tốt nhất. Theo chuyên gia Fedutinov, với những thiết bị trinh sát được trang bị trí tuệ nhân tạo, thậm chí nó còn dễ dàng xác định một nhãn hiệu ô tô của một hãng nào đó trong môi trường đô thị dày đặc xe cộ; ngay cả khi nó chỉ có thể nhìn thấy một phần mui của chiếc ô tô, thò ra từ dưới tán lá của hàng cây. Những UAV hiện đại và đắt tiền, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) và các cảm biến thích hợp, sẽ giúp dễ dàng theo dõi xe tăng từ những đặc điểm như nòng pháo hoặc nòng súng máy hạng nặng trên nóc tháp pháo. Với trí tuệ nhân tạo trang bị trên UAV, nó sẽ phân biệt được hình dáng của của xe tăng, dấu vết của bánh xích, súng máy, ăng-ten, thiết bị giám sát, khí thải, v.v. Nói cách khác, toàn bộ một loạt các chi tiết sẽ vô hiệu hóa lớp ngụy trang dẫu có hiện đại như Chameleon; Fedutinov cho biết. Theo chuyên gia Fedutinov, ngay cả trong trường hợp như vậy, kiểu ngụy trang Chameleon, nếu được sử dụng trên quy mô lớn, vẫn sẽ tạo ra lớp ngụy trang gây khó khăn cho việc phát hiện của các UAV trinh sát và máy bay có người điều khiển, cũng như các thiết bị dẫn đường của tên lửa sử dụng đầu dẫn quang điện TV. Và nếu Quân đội Nga sử dụng Chameleon trên quy mô lớn, các nước NATO sẽ phải chi tiêu quân sự nhiều hơn cho công nghệ AI và hệ thống xử lý dữ liệu lớn cho UAV và hệ thống mặt đất của chúng, cho máy bay trực thăng hoặc thiết bị xe bọc thép, mà những thứ đó đều đắt hơn việc sử dụng Chameleon; chuyên gia Fedutinov kết luận. Nguồn ảnh: Pinterest.

