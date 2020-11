Phiến quân IS "nghiện" nhất loại súng trường bộ binh nào?

Theo hãng thông tấn Sputnik của Nga, tuy các tay súng phiến quân IS sở hữu kho vũ khí khá đồ sộ nhưng trang bị chủ yếu và sử dụng thường xuyên là các loại súng trường bộ binh. Trong đó chiếm số lượng lớn nhất là các dòng súng trường tấn công AK do Liên Xô chế tạo. Do đó dĩ nhiên loại vũ khí được các tay súng của IS hay các nhóm phiến quân đang hoạt động ở Syria, Iraq hay Lybia yêu thích nhất đều là các dòng AK. Thậm chí chúng còn nâng cấp những khẩu AK của mình để tăng độ chính xác cũng như mang thêm được nhiều đạn hơn. Đứng vị trí thứ 2 trong kho súng bộ binh của IS là dòng súng trường tấn công M16 của Mỹ. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế M16 chỉ đứng sau AK về độ phổ biến tại Trung Đông, khi hàng trăm ngàn khẩu M16 được Mỹ viện trợ cho Quân đội Iraq và các nhóm vũ trang đối lập. Tuy nhiên, số vũ khí này lại quay ngược lại tấn công chính nước Mỹ, khi các tay súng do Mỹ đào tạo với những khẩu M16 tham gia vào các tổ chức thánh chiến chống Phương tây và cả IS. Bên cạnh đó tình trạng vứt vũ khí bỏ chạy của Quân đội Iraq cũng khiến số lượng lớn M16 lọt vào tay IS. Một trong những mẫu súng yêu thích khác của IS là dòng súng tiểu liên Heckler & Koch MP5 do Đức sản xuất cũng như các phiên bản sao chép của nó. MP5 phổ biến tới mức bạn có thể dễ dàng mua nó tại bất cứ chợ vũ khí nào ở Trung Đông với nhiều mức giá khác nhau, nhỏ gọn dễ sử dụng chính là yếu tố khiến MP5 được các tay súng IS thích sử dụng mẫu súng này. Ngoài thị trường chợ đen, các kho vũ khí thuộc lực lượng an ninh Iraq hay Syria trong đó có số lượng lớn những khẩu tiểu liên MP5 lọt vào tay IS sau khi quân đội các nước này bỏ chạy khỏi vị trí phòng thủ cũng là nguyên nhân dẫn tới mẫu súng tiểu liên này trở nên phổ biến. Dòng súng yêu thích tiếp theo của các tay súng IS không ai khác chính là FN FAL - mẫu súng trường bán tự động do Bỉ chế tạo, nói về độ phổ biến thì FN FAL chỉ đứng sau AK tại Trung Đông nó xuất hiện hầu hết ở mọi quốc gia ở khu vực này. Tuy nhiên, số lượng lớn FN FAL xuất hiện trong hàng ngũ các tay súng thuộc IS không gì khác là hậu quả của việc Phương Tây hậu thuẫn các nhóm vũ trang đối lập tại Syria khi cung cấp vũ khí cho các nhóm này, nhưng những khẩu FN FAL trên lại được chuyển những địa chỉ khác vốn thuộc về Nhà nước Hồi giáo IS. Nếu các dòng súng trên hỏa lực chưa đủ mạnh thì IS vẫn còn món vũ khí khác đó là dòng súng máy hạng nhẹ RPK. Giống như AK hay FN FAL, RPK khá phổ biến tại Trung Đông nó được cả các tay súng Hồi giáo lẫn quân đội các quốc gia tại đây sử dụng bên cạnh đó một lý do nữa khiến nó phổ biến tới vậy là do sử dụng chung cỡ đạn 7.62mm với AK. Trớ trêu là nguồn cung RPK của IS lại đến từ Quân đội chính phủ Syria và Iraq khi các kho vũ khí đầy ấp nhưng không có người sử dụng của hai quốc gia này lần lượt rơi vào tay IS hay các nhóm phiến quân khác. Cuối cùng là sung bắn tỉa Dragunov SVD. Tất nhiên nguồn gốc của dòng súng bắn tỉa này của IS đa phần đều như các loại súng phía trên. Tuy nhiên IS cũng có nguồn cung vũ khí của riêng mình nhất là khi tổ chức này thu lợi bất chính hàng tỷ USD từ việc bán dầu lậu cho một số quốc gia ở Trung Đông. Dù Dragunov SVD có độ chính xác không cao như các dòng súng bắn tỉa chuyên dụng khác nhưng nó lại không đòi hỏi bảo dưỡng cao và dễ sử dụng do đó dĩ nhiên nó trở thành vũ khí được các tay súng bắn tỉa IS yêu thích. Video Vợ phiến quân IS hé lộ cuộc sống hãi hùng tại "Vương quốc Hồi giáo" - Nguồn: Lao động TV

