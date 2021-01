Phát hiện Su-30SM của Nga tiếp tục không kích ở Idlib, Syria

Trong một đoạn video được ghi lại vào sáng hôm qua (6/1) ở Idlib, Syria, có thể dễ dàng nhận ra một tiêm kích Su-30SM của Nga đang tiến hành không kích, tấn công mục tiêu mặt đất. Nguồn ảnh: BMDP. Mục tiêu của chiếc Su-30SM được cho là một vị trí của lực lượng Jihadists do Thổ Nhĩ Kỳ "chống lưng". Trước đó, lực lượng này đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào Quân đội Syria được Nga công nhận. Nguồn ảnh: BMDP. Trong đoạn video được đăng tải, chỉ có duy nhất một tiêm kích Su-30SM xuất hiện và thực hiện phi vụ công kích. Nguồn ảnh: BMDP. Tuy nhiên nhiều chuyên gia khẳng định, các chiến đấu cơ của Nga đều thực hiện phi vụ tấn công theo biên đội ít nhất hai chiếc, trong đó một chiếc sẽ làm nhiệm vụ bay vòng yểm trợ. Nguồn ảnh: BMDP. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thiệt hại cụ thể của phía Jihadists. Tuy nhiên ít nhất đã có ba phương tiện vận tải cùng nhiều lán dựng tạm của lực lượng này được cho là đã bị phá hủy sau vụ việc. Nguồn ảnh: BMDP. Tiêm kích Su-30SM là phiên bản hiện đại bậc nhất trong dòng chiến đấu cơ Su-30, được Nga trang bị nhiều nâng cấp, cải tiến đáng chú ý so với các phiên bản tiền nhiệm. Nguồn ảnh: BMDP. Về cơ bản, có thể coi Su-30SM là phiên bản Su-30MKI nội địa, được Không quân Nga sản xuất cho riêng lực lượng này và không được xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn ảnh: BMDP. Các nâng cấp đáng chú ý của Su-30SM bao gồm hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống nhận diện địch ta, hệ thống ghế phóng thoát hiểm, vũ khí cùng nhiều trang thiết bị khác. Nguồn ảnh: BMDP. Su-30SM được trang bị radar N011M với khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 km hoặc tìm kiếm mục tiêu ở khoảng cách 200 km nếu sử dụng ăng-ten quét mảng. Nguồn ảnh: BMDP. Khả năng cơ động của Su-30SM cũng được cho là cực kỳ đáng nể với các nâng cấp rất có giá trị ở động cơ của chiếc tiêm kích này. Nguồn ảnh: BMDP. Hiện tại trong biên chế của Không quân Vũ trụ Nga đang có 92 tiêm kích Su-30SM, ngoài ra lực lượng Không quân Hải quân Nga còn có thêm 22 chiếc tiêm kích khác loại này. Nguồn ảnh: BMDP. Do Su-30SM không được phép xuất khẩu, hãng sản xuất Sukhoi đã tung ra phiên bản Su-30SME, lược bỏ đi một vài tính năng độc quyền để dành riêng cho nước ngoài. Phiên bản Su-30SME từng xuất hiện ở triển lãm hàng không Singapore năm 2016. Nguồn ảnh: BMDP. Cận cảnh đoạn video ghi lại hình ảnh tiêm kích Su-30SM của Nga tấn công mục tiêu mặt đất ở Idlib, Syria.

