Nóng: Nga tuyên bố không tấn công Ukraine vào ngày 16/2

Đêm 14/2 rạng sáng ngày 15, truyền thông phương Tây liên tục phát đi thông tin từ những nguồn giấu tên, cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16/2 tới đây. Thông tin trên đã khiến thị trường chứng khoán và giá dầu thô chao đảo trong một khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên mọi việc sau đó lại đi theo đúng quỹ đạo ban đầu. Tới sáng nay ngày 15/2, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, khẳng định rằng "Nga không có lý do gì để làm điều đó" - có nghĩa là sẽ không có một cuộc tấn công nào vào ngày 16/2 tới đây. Theo giới quan sát, nếu Nga có ý định tấn công Ukraine, Moscow cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối và truyền thông phương Tây chỉ biết được về cuộc tấn công này, sau khi nó đã xảy ra. Trong chiến tranh, yếu tố bất ngờ là điều tiên quyết nhất, và sẽ không có lý do gì để Moscow "hẹn" sẵn ngày giờ, địa điểm cho một cuộc tấn công. Kể từ cuối năm 2021 tới nay, truyền thông phương Tây liên tục loan tin về việc Nga có khả năng tấn công Ukraine bất cứ lúc nào, mặc cho Moscow liên tục phản bác thông tin này. Phương Tây cho rằng, các động thái dồn quân ra sát biên giới với Ukraine, là bằng chứng cho một cuộc tấn công tổng lực của Nga, nhắm vào láng giềng Ukraine trong tương lai. Trong khi đó, phía Nga luôn khẳng định sẽ không bao giờ khơi mào một cuộc chiến tranh, và tuyên bố rằng việc quân đội Nga chuyển quân, hay tập trận bên trong lãnh thổ Nga, là điều hết sức bình thường. Mặc cho các thông tin chưa được kiểm chứng về một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine có thể sẽ xảy ra, giá dầu thô trên thế giới đã có phản ứng mạnh, khi liên tục tăng cao trong thời gian gần đây. Giới quan sát cho rằng, bản thân Nga cũng đang hưởng lợi lớn từ việc dầu thô tăng giá, vậy nên một cuộc chiến tranh lúc này sẽ là điều quá thừa thãi, khi mà người Nga có thể "ung dung" thu nhiều nguồn lợi từ việc bán dầu. Ở chiều hướng ngược lại, Mỹ đã rút quân khỏi Ukraine, thay vào đó là đưa thêm máy bay tới sát điểm nóng này - một dấu hiệu cho thấy dù chiến tranh có thực sự xảy ra, người Mỹ cùng lắm cũng sẽ chỉ can thiệp bằng không quân. Hiện tại, theo mô tả của truyền thông phương Tây, tình hình Ukraine không khác gì một "thùng thuốc súng", có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, phìa Nga vẫn có những động thái lúc rắn, lúc mềm; rất khó đoán định. Nguồn ảnh: Ydex.

