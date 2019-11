Nóng: Một loạt xe tăng "đại bàng trắng" T-72M Nga được chuyển tới Việt Nam

Thông tin đang được cộng đồng yêu thích kỹ thuật quân sự gần đây là một loạt các xe tăng T-72 đã được vận chuyển theo đường biển tới Việt Nam vào cuối tuần vừa rồi. Nguồn ảnh: Warthunder. Đây đều là các xe tăng do Nga sản xuất và được chuyển giao cho phía Lào theo thỏa thuận mua bán được hai bên ký kết. Nguồn ảnh: Warthunder. Các xe tăng này đều được vận chuyển từ Nga bằng đường biển, tuy nhiên do Lào không có bất cứ cảng biển nào nên một loạt dàn xe tăng chủ lực T-72 đã phải cập cảng "ké" từ Việt Nam. Nguồn ảnh: Warthunder. Sau khi được chuyển tới Việt Nam, các xe tăng chủ lực T-72 này sẽ tiếp tục hành trình từ Việt Nam sang Lào thông qua đường bộ. Nguồn ảnh: Warthunder. Phiên bản T-72 được Lào lựa chọn là T-72M hay còn mang tên biệt danh là "đại bàng trắng". Đây là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực, hiện có sức mạnh chỉ sau các phiên bản T-90 cũng đang được Nga sử dụng. Nguồn ảnh: Comcom. Các xe tăng T-72 của Lào sau khi cập cảng Việt Nam được chùm bọc kín và chuyển sang nước bạn bằng đường bộ. Nguồn ảnh: Comcom. Với việc được trang bị xe tăng T-72M trong biên chế, Lào hiện tại đã là quốc gia sở hữu loại xe tăng chiến đấu hiện đại thứ hai Đông Dương, chỉ sau phiên bản T-90 đang nằm trong biên chế của Việt Nam. Nguồn ảnh: Tube. Thậm chí, nếu xét riêng về mặt hỏa lực thì xe tăng T-72 của Lào còn có sức mạnh hỏa lực nhỉnh hơn đôi chút so với phiên bản T-90. Tuy nhiên, về hệ thống phòng thủ và giáp, T-72M lại kém hơn phiên bản T-90S. Nguồn ảnh: Xinhuan. Động cơ có tùy chọn cho T-72 "đại bàng trắng" là V-84MS công suất tối đa 840 mã lực thế hệ cũ hoặc V-92 đời mới hơn công suất lên tới 950 mã lực, hoặc thậm chí là loại V-92S2F công suất cực đại 1.130 mã lực. Nguồn ảnh: Military. Theo nhiều chuyên gia quân sự, việc đặt hàng các xe tăng T-72 của Lào là một sự lựa chọn phù hợp không những cho việc cải thiện hiệu suất chiến đấu của quân đội nước này mà còn góp phần vào việc cải thiện mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước Lào và Nga. Nguồn ảnh: Vitaly. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-72 bị tên lửa TOW tiêu diệt.

