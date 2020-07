Nóng: Lộ nguyên nhân Không quân Venezuela vừa bắn hạ máy bay Mỹ

Theo thông tin mới nhất "Bộ chỉ huy Lực lượng phòng vệ hàng không vũ trụ phát hiện một chiếc máy bay in số hiệu của Mỹ trong không phận đất nước, máy bay này đã bị các máy bay quân sự của chúng tôi vô hiệu hóa theo luật", - Bộ Chỉ huy các chiến dịch chiến lược của Quân đội Venezuela (CEOFANB) đăng trên Twitter ngày 8/7. Không quân Venezuela bắn hạ máy bay Mỹ, đăng kèm thông báo trên những bức ảnh chụp chiếc máy bay bị bắn cháy, trên sống máy bay còn thấy rõ số hiệu N339AV, dường như toàn bộ phi hành đoàn không có cơ hội sống sót. Theo phân tích của Flightradar, đây là chiếc máy bay Hawker-800 thuộc sở hữu tư nhân. Ngày hôm trước, chiếc máy bay này đã đăng ký thực hiện một chuyến bay ở Mexico từ bang Toluca đến đảo Cozumel gần bờ biển Quintana Roo. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về địa điểm máy bay rơi, hàng hóa và phi hành đoàn, tuy nhiên theo phán đoán của nhiều trang tin quốc tế, Không quân Venezuela khai hỏa bắn chiếc Hawker-800 do điều tra được đây là máy bay vận chuyển ma túy số lượng lớn. Cách đây một tháng, Bộ Quốc phòng Venezuela đã công một vụ việc tương tự xảy ra ở phía tây đất nước khi một chiếc máy bay do băng nhóm buôn ma túy sử dụng bị bắn hạ. Được biết, từ năm 2013, Venezuela đã thông qua quy định cho phép bắn hạ bất kỳ máy bay nào của các băng đảng mafia ma túy bay trái phép ở nước này. Theo Sputnik, một chiếc máy bay Hawker-800 có giá khoảng 2 triệu USD, tải trọng 900kg. Lực lượng Không quân Venezuela có thể đã sử dụng tiêm kích Su-30MK2 hoặc F-16 để bắn hạ chiếc Hawker-800 nghi chở ma túy này. Không quân Venezuela hiện đang sở hữu khá nhiều vũ khí hiện đại. Trong đó đáng chú ý nhất là 2 loại tiêm kích Su-30MK2 do Nga sản xuất và F-16 do Mỹ chế tạo. Tiêm kích F-16 của Venezuela đã tương đối cũ, còn "hổ mang chúa" Su-30MK2 mới hơn và chúng đang là xương sống giúp Không quân Venezuela đủ sức đương đầu với các loại tiêm kích hiện đại trên thế giới. Su-30MK2 cũng là loại tiêm kích chủ lực, hiện đại nhất mà Không quân Việt Nam đang sử dụng. Video Su-30 của Venezuela đuổi theo máy bay trinh sát Mỹ EP-3 - Nguồn: Sputnik Việt Nam

