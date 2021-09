Nóng: Azerbaijan 'vuốt râu hùm', tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Nga!

Theo các thông tin mới nhất vừa được truyền thông quốc tế đăng tải, Quân đội Azerbaijan đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào Tagawart - nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đang đóng quân. Vụ tấn công của Azerbaijan diễn ra cách đây chỉ ít giờ đồng hồ, nguồn tin cho biết phía Azerbaijan đã sử dụng nhiều loại hỏa lực khác nhau, từ súng trường cá nhân cho tới các loại vũ khí cộng đồng như súng cối. Tờ Avia của Nga cho biết, vụ tấn công của Azerbaijan đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bất chấp việc các bên liên quan đều khẳng định, không có lý do chính đáng nào để Azerbaijan mở cuộc tấn công vào khu vực này. Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, vụ tấn công của lính Azerbaijan nhằm trực tiếp vào lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đang đóng quân ở khu vực này. Tờ Public of Artsakh cho biết "lực lượng vũ trang Azerbaijan đã nổ súng tấn công Tagawart, đây là hành động hoàn toàn có chủ ý". Vụ tấn công diễn ra trong đêm nhưng các nhân chứng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, nghi là từ đạn cối. Các hãng thông tấn cũng cho rằng, Azerbaijan cần sớm giải thích hành động của mình, do đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn được quốc gia này ký với Armenia hồi cuối năm ngoái. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Nga chưa lên tiếng về việc bị Azerbaijan tấn công vào khu vực đóng quân gìn giữ hòa bình. Mặc dù vậy, truyền thông quốc tế cho rằng, các vụ tấn công của Azerbaijan vẫn luôn thất thường, kể cả khi đã có lệnh ngừng bắn, lực lượng này vẫn không chịu "ngồi yên". Cách đây ít ngày, một toán lính Azerbaijan với vũ trang hạng nặng, có sự yểm trợ của các phương tiện thiết giáp, đã chiếm một đoạn đường cao tốc nằm bên trong lãnh thổ Armenia, bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế. Hồi cuối năm ngoái, Azerbaijan và Armenia cũng liên tục vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo, xé bỏ cùng lúc 3 thỏa thuận ngừng bắn, khiến quá trình đàm phán giữa các bên liên quan trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Truyền thông quốc tế cho rằng, các động thái gần đây của Azerbaijan chỉ mang tính thăm dò. Nếu phía Nga và Armenia không có phản ứng phù hợp, rất có thể Azerbaijan sẽ dần dần lấn tới, leo thang căng thẳng trong khu vực. Azerbaijan và Armenia bắt đầu xung đột trực tiếp từ cuối tháng 9/2020. Tới tháng 11 cùng năm, hai bên kết thúc giao tranh với phần thắng tuyệt đối nghiêng về Azerbaijan. Sau khi hai bên chịu ký kết một thỏa thuận ngừng bắn nghiêm túc, và chấm dứt xung đột trong khu vực, Azerbaijan đã được quyền chiếm giữ phần lãnh thổ đã kiểm soát trong cuộc chiến. Theo như thỏa thuận ngừng bắn được hai quốc gia ký kết ngày 10/11/2020, Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Nga sẽ được điều tới khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga - hai quốc gia được cho là đứng sau cuộc chiến tranh này, đã ký biên bản ghi nhớ ngày sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, tuyên bố thành lập Trung tâm Thổ - Nga chung. Tính tới cuối năm 2020, Azerbaijan đã chiếm quyền kiểm soát 5 thành phố, 4 thị trấn, 286 ngôi làng và toàn bộ khu vực biên giới giữa Azerbaijan - Iran. Nguồn ảnh: Ydex. Cuộc chiến giữa Azerbaijan và Armenia đã cho thấy sự mong manh của các loại xe tăng chủ lực trước hỏa lực của UAV. Nguồn: Brakhah.



