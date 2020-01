"Nỗi đau" nhức nhối của quân đội Đức sau nhiều năm liên tục suy yếu

Sputnik đưa tin cho biết, Quân đội Đức hiện tại đang tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi mà sau dàn tiêm kích và xe tăng của nước này không đủ năng lực chiến đấu thì đến giờ là lực lượng trực thăng. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo đó, số lượng trực thăng có thể xuất kích được của Đức trong năm 2019 này dự kiến chỉ có khoảng... 20% quân số. Số còn lại, tương đương gần 80% sẽ phải "nằm đất" vì không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nguồn ảnh: Pinterest. Các báo cáo trước đó được Quân đội Đức công bố hồi tháng 11 năm ngoái cho biết, trong số 53 trực thăng Tiger của nước này chỉ có 8 chiếc bay được và trong số 99 chiếc trực thăng vận tải NH90 chỉ có 12 chiếc đủ tiêu chuẩn hoạt động. Nguồn ảnh: Pinterest. Nguyên nhân của việc hàng loạt trực thăng của Đức phải "nằm bãi" là do tập đoàn Airbus Helicopter Germany (AHD) - nơi chịu trách nhiệm bảo dưỡng các trực thăng trong biên chế quân đội Đức không thể hoàn thành được việc bảo dưỡng, đại tu các dòng trực thăng này. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo đó, sau mỗi 400 giờ bay, các trực thăng sẽ cần phải được kiểm tra, bảo dưỡng và sau mỗi 600 giờ bay sẽ cần phải đại tu, tuy nhiên năng suất làm việc của AHD là rất thấp khiến thời gian bảo dưỡng bị kéo dài. Nguồn ảnh: 123RF. Trước đó, hồi cuối năm 2018, một loạt các phi công trực thăng của Đức đã bị... mất bằng lái do số giờ bay tối thiểu không đạt yêu cầu. Nguồn ảnh: 123RF. Cụ thể, theo thống kê của Quân đội Đức, có tới 1/10 số phi công điều khiển trực thăng của nước này bị mất bằng chỉ trong vòng một tháng do thiếu thời gian bay. Nguyên nhân của việc thiếu thời gian bay cho phi công đơn giản là do họ không đủ máy bay để sử dụng. Nguồn ảnh: Forces. Nếu vấn đề thiếu máy bay trong năm 2019 không được giải quyết sớm, một loạt các phi công khác của quân đội Đức sẽ mất bằng, nhất là trong khi chỉ có 20% số lượng trực thăng hiện giờ đang hoạt động được - nghĩa là nếu không muốn mất bằng, 80% số lượng phi công còn lại sẽ phải "bay ké" 20% số lượng máy bay này. Nguồn ảnh: Forces. Quân đội Đức thời gian gần đây đang vấp phải rất nhiều bê bối khác nhau do không đủ khả năng và kinh phí để vận hành các loại trang thiết bị mà mình có. Nguồn ảnh: Forces. Trong quá khứ, một loạt xe tăng của Đức cũng không hoạt động được do thiếu linh kiện thay thế, một loạt tiêm kích, chiến đấu cơ không cất cánh được do không đảm bảo an toàn và thậm chí Không quân Đức còn thiếu trầm trọng vũ khí cho chiến đấu cơ. Nguồn ảnh: Forces. Mời độc giả xem Video: Một trong những loại trực thăng tốt nhất của tập đoàn Airbus.

