Những lần "tan xác" vì tai nạn của máy bay Yak-130 sắp về Việt Nam

Máy bay phản lực huấn luyện Yak-130 do Nga sản xuất tới nay đã có hơn 150 chiếc được ra đời, phục vụ tại 9 quốc gia trên khắp thế giới suốt từ năm 1996 cho tới nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy trong suốt thời gian này, cũng có sáu vụ tai nạn đáng chú ý liên quan tới chiếc huấn luyện cơ này. Trong số những vụ tai nạn đó, các phi công thử nghiệm phần lớn đều thoát hiểm an toàn. Nguồn ảnh: Airplanes. Đầu tiên là vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26/6/2006 tại Ryazan, Nga. Vụ tai nạn xảy ra với một mẫu thử nghiệm của máy bay Yak-130, cả hai phi công đều giật ghế phóng, thoát hiểm an toàn. Nguồn ảnh: BdNews24h. Tới năm 2010, một vụ tai nạn khác liên quan tới chiếc Yak-130 lại tiếp tục xảy ra trong Không quân Nga khi đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Hai phi công thoát hiểm an toàn, ngoài chiếc Yak-130 bị phá hủy, không còn bất cứ thiệt hại nào khác. Nguồn ảnh: BdNews. Năm 2014, một chiếc huấn luyện cơ Yak-130 do Không quân Nga sở hữu bị rơi ở vùng ngoại ô Astrakhan. Cả hai phi công đều thoát ly khỏi máy bay an toàn nhưng một người thiệt mạng sau khi tiếp đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 11/7/2017, một chiếc Yak-130 trong biên chế Không quân Bangladesh đã rơi trong lúc huấn luyện, hai phi công thoát hiểm an toàn, không có thiệt hại nào khác dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Vài tháng sau vào tháng 11/2017, một chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga rơi ở căn cứ Không quân Borisoglebsk. Hai phi công trên chiếc Yak-130 này đã cố tránh một tòa nhà gần đó và chỉ thoát ly máy bay vào giây cuối cùng, cả hai đều an toàn sau cú tiếp đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Vụ việc gần đây nhất diễn ra vào ngày 27/12/2017, hai chiếc Yak-130 của Không quân Bangladesh đã... đâm vào nhau trên không khi bay huấn luyện theo đội hình. Truyền thông địa phương sau đó cho biết cả bốn phi công liên quan đều an toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Như vậy, có thể nhận thấy Yak-130 là loại máy bay huấn luyện có hệ số an toàn khá cao, trong số 6 vụ tai nạn được ghi nhận lại liên quan tới 7 máy bay và 14 phi công, chỉ duy nhất một người bị thiệt mạng nhưng là thiệt mạng khi tiếp đất - sau khi thoát ly máy bay an toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Do đó, có thể khẳng định việc lựa chọn loại máy bay này làm phi cơ huấn luyện thế hệ tiếp theo cho Không quân Việt Nam là một sự lựa chọn rất sáng suốt, đảm bảo những phi công "báu vật vạn người có một" của chúng ta sẽ an toàn trong quá trình huấn luyện vốn rình rập đầy hiểm nguy. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Máy bay phản lực Yak-130 "nhỏ mà có võ" của Nga. Nguồn: VTV2.

