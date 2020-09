Những con tàu gốc Nhật - Hàn trong lực lượng chấp pháp trên biển Việt Nam

Lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam hiện nay chủ lực bao gồm Cảnh sát biển và Kiểm ngư là những đơn vị chuyên trách thực hiện luật biển nước Việt Nam, ngăn chặn các hành động vi phạm, xâm phạm lãnh hải, đánh bắt trái phép, cướp biển... Cùng với những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn đó, cả hai lực lượng này cũng đã được cấp trên quan tâm đầu tư, trang bị, đóng mới nhiều tàu tuần tra đa năng hiện đại, đủ sức đi biển xa, tầm bao quát rộng khắp. Ảnh: Tàu Cảnh sát biển 8001 do Việt Nam tự đóng mới. Trong những thời gian đầu, lực lượng chấp pháp ta còn thiếu và yếu, nước bạn Hàn Quốc đã giúp đỡ cho ta một số tàu Tuần duyên cũ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục sử dụng, đây là một vốn liếng vô cùng quý báu. Sau này, ta tiếp tục tiếp nhận thêm một số tàu tuần tra cỡ vừa nữa từ Nhật Bản, nâng cao đáng kể năng lực tác chiến và bám biển dài ngày. Ảnh: Tàu KN-490 của Kiểm ngư Việt Nam. Vốn liếng quý báu đầu tiên là tàu tuần tra cũ lớp Sông Hàn được Tuần duyên Hàn Quốc chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào năm 2013. Tàu nguyên bản được đóng mới từ năm 1983 và sau đó được công ty đóng tàu Hồng Hà đại tu và tái vũ trang lại với hệ vũ khí phù hợp cho đặc thù tác chiến mới. Có thể nói rằng, đây là một trong những tàu tuần tra lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam bên cạnh các tàu DN-2000 và Hamilton. Ảnh: Tàu CSB-8003 lớp Sông Hàn của Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu có chiều dài 81.5m, rộng 9.8m, mớn nước đầy tải 3m, lượng giãn nước đầy tải 1.400 tấn, trang bị hai động cơ cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa hơn 20 hải lý/h. Vũ trang tàu là 2 pháo 2M-3M 25mm đặt ở trước và sau, cùng 2 súng máy hạng nặng 14.5mm trước carbin chỉ huy. Đây là con tàu đã hoạt động vô cùng hiệu quả trong sự kiện chống Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 vào vùng biển của ta vào năm 2014 và các nhiệm vụ khác. Ảnh: Tàu CSB-8003 trong một chuyến hải hành. Cùng đợt chuyển giao với tàu CSB-8003 đó là hai tàu lớp Haeuri-Type B cũng của Tuần duyên Hàn Quốc cho Cảnh sát biển Việt Nam vào năm 2013. Đây là các tàu tuần tra cỡ nhỏ, có thông số kỹ thuật gần tương đương với các tàu lớp TT-200 do nhà máy Hồng Hà thiết kế và chế tạo trong nước. Dẫu vậy, trong thời điểm khi mà trang bị của ta còn đang thiếu thốn, đây cũng là một món quà vô cùng quý giá của nước bạn. Ảnh: Tàu CSB-2016 lớp Haeuri-Type B của Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 280 tấn, dài 47.75m, rộng 7.1m, tốc độ tối đa 23 hải lý/h, vũ trang 2 pháo hạm 2M-3M cỡ nòng 25mm đặt ở phía trước và sau của tàu. Tàu có lượng giãn nước khá nhỏ, phù hợp cho nhiệm vụ tác chiến và tuần tra ven bờ, nhưng cũng đã hoạt động vô cùng tích cực trong lực lượng ta. Ảnh: Tàu CSB-2016 lớp Haeuri-Type B sửa chữa tại nhà máy Sông Thu. Vào năm 2015, Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho Cảnh sát biển Việt Nam ba tàu tuần tra/trinh sát lớp Teshio. Đây vốn là các tàu cá vỏ sắt cải biên để phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của lực lượng chấp pháp, cùng với đó là trang bị các trang thiết bị đặc biệt để làm công tác trinh sát hàng hải trên biển xa. Ảnh: Tàu CSB-6001 lớp Teshio của Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 725 tấn, dài 56.7m, rộng 8.8m, tốc độ tối đa đạt 18 hải lý/h. Do tàu có tốc độ di chuyển chậm nên thường được dùng trong các nhiệm vụ không cần thiết tốc độ cao, bù lại nó có tầm bao quát rộng và hải trình dài ngày, tầm hoạt động rộng. Ảnh: Tàu CSB-6001 trong một cuộc diễn tập quốc tế. Kiểm ngư Việt Nam hiện nay cũng đang có 3 tàu tuần tra cỡ trung do Nhật Bản chuyển giao vào năm 2017 và 2019, trang bị cho Chi cục Kiểm ngư số 1 và 5. Đây là những tàu tuần tra chủ lực của đơn vị bên cạnh các tàu nhỏ hơn do Việt Nam tự đóng mới trong nước, khác với các Chi đội Kiểm ngư 2 3 4 chỉ trang bị tàu trong nước chế tạo. Ảnh: Hai tàu Kiểm ngư của Chi cục Kiểm ngư số 1 do Nhật Bản chuyển giao. Tàu tuần tra Yuzan Maru được đóng mới năm 1996, dài 65.19m, rộng 9.3m, mớn nước 5.34m, vận tốc tối đa khoảng 20 hải lý/h và lượng giãn nước khoảng gần 1.000 tấn. Tàu được Chính phủ Nhật Bản tài trợ, chuyển giao cho Kiểm ngư Việt Nam vào năm 2017, biên chế cho Chi cục Kiểm ngư số 1. Ảnh: Tàu Yuzan Maru mang số hiệu KN-196 của Kiểm ngư Việt Nam. Tàu tuần tra Fukuei có chiều dài hơn 50m, rộng 9m, được chịu sóng cấp 9, tốc độ di chuyển 12 hải lý/h, có thể hoạt động liên tục 45-50 ngày trên biển, ngoài ra sau khi được nhà máy Hồng Hà nâng cấp, tàu có thể tiếp tục sử dụng trong lực lượng Kiểm ngư ta hơn 10 năm nữa. Ảnh: Tàu Fukuei mang số hiệu KN-198 (trước đây là KN-585) của Kiểm ngư Việt Nam. Chiếc cuối cùng do Nhật Bản chuyển giao cho Kiểm ngư Việt Nam là Koei với các thông số kỹ thuật tương đương với Fukuei, hiện nay đang được biên chế cho Chi cục Kiểm ngư số 5 tại đảo Phú Quốc mang số hiệu KN-596. Ảnh: Tàu Koei mang số hiệu KN-596 của Kiểm ngư Việt Nam. Có thể nói rằng, hiện nay, Việt Nam đã đủ năng lực để đóng mới các loại tàu tuần tra mới, hiện đại, có năng lực vượt trội so với các tàu được Hàn Quốc và Nhật Bản chuyển giao, tuy nhiên đây vẫn là một món quà quý giá, là bằng chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và hai nước, tình đoàn kết chặt chẽ giữa Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam cùng Tuần duyên Hàn Quốc và Nhật Bản. Hi vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác cùng phát triển với nước bạn, nâng cao hơn nữa năng lực tác chiến của lực lượng chấp pháp. Ảnh: Tàu CSB-8020 - Tàu tuần tra lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam. Video Cận cảnh Tàu Cảnh sát biển 8004 hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam - Nguồn: Truyền hình Quân đội

